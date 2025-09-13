Santiago del Estero: detuvieron a un panadero acusado de drogar y violar a una adolescente en su camioneta

El Ministerio Público Fiscal de Santiago del Estero intervino en el caso

Un panadero de 46 años, muy conocido en la localidad de Loreto, provincia de Santiago del Estero, fue detenido por la Policía acusado de un delito atroz: sospechan que drogó con una sustancia química a una adolescente de 16, la llevó a un lugar alejado y la violó dentro de su camioneta.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que, de acuerdo con el relato de la joven, todo ocurrió el miércoles, en horas de la tarde. Según la denuncia, el hombre la interceptó y le puso un trapo en la cara, presumiblemente con algún tipo de droga que la adormeció.

Ya con la víctima completamente reducida, el presunto abusador se alejó de la localidad en su vehículo y allí habría cometido el abuso. Según trascendió, después de abusar de ella, el panadero la habría abandonado a pocas cuadras de su casa. Luego, la familia radicó la denuncia, en base al relato de la menor.

A partir de ahí comenzó una rápida investigación que incluyó análisis de cámaras de seguridad, un elemento clave que permitió seguir el recorrido del acusado y así poder detenerlo menos de 24 horas después del hecho, por orden de la jueza de Control y Garantías, María del Huerto Bravo Suárez, quien dispuso el allanamiento y el arresto del sospechoso.

De acuerdo con medios locales, se trata de un hombre con domicilio en el departamento de San Martín. En su casa secuestraron ropa y la camioneta observada en las filmaciones.

Las fuentes consultadas por este medio indicaron que desde aún tratan de establecer cómo fue exactamente la secuencia del abuso y ratificar la denuncia de la menor, acerca de que habría sido drogada.

Según el diario El Liberal, la fiscal Yésica Lucas quedó a cargo de la investigación, mientras espera los informes médicos complementarios y un estudio socioambiental. Está previsto que la indagatoria al panadero se realice entre lunes y martes. Del mismo modo, se harán análisis de la prenda que la menor afirma tenía impregnado algún químico. Por orden de la funcionaria, la chica recibe contención de psicólogos y está acompañada por su familia.

El expediente fue calificado por el momento como abuso sexual con acceso carnal y el panadero será trasladado a la capital provincial el lunes, en horas de la mañana.

Cayó un padrastro violador

L.G., un hombre de 44 años, cayó en el pequeño pueblo de Gobernador Maciá, provincia de Entre Ríos, tras pasar más de cinco años prófugo de la Justicia. El delito que se le imputa es aberrante: violar a su hijastra desde que la niña tenía 6 años hasta sus 12 en la casa que compartían en la zona platense de José Hernández. El acusado huyó luego de la denuncia, sin dejar rastros.

L.G. -cuyo nombre se mantiene en reserva para preservar a su víctima- eligió bien dónde fugarse. Gobernador Maciá, un lugar de poco más de 6 mil habitantes, es el pueblo donde nació.

Allí, según los investigadores que le siguieron el rastro, formó una nueva vida, con una nueva familia: fue padre de una hija. Incluso, trabajó durante años como electricista.

El área de Delitos Fiscales de la PFA lo rastreó y lo halló mientras realizaba compras en la zona tras una investigación del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, que pidió su prisión preventiva al juez Eduardo Silva Pelossi este miércoles por la mañana.

El padrastro violador

Las pruebas en el expediente, que comenzó a ser investigado en 2020, son notables. La declaración en cámara Gesell de la víctima es una de las claves. Infobae accedió al testimonio de la niña.

“Pasaba siempre en horas de la noche, cuando estábamos todos durmiendo, esperaba que eso pasara para abusarme, se acercaba donde yo dormía, me bajaba la ropa”, aseveró. En otras ocasiones, la atacaba en el baño. Luego, la amenazaba para garantizar su silencio.

El reporte de las psicólogas de la Asesoría Pericial de La Plata, que depende de la Procuración bonaerense, validó su relato. El informe aseguró que la niña “presenta un relato espontáneo y coherente, con angustia manifiesta que se expresó como llanto al rememorar, expone en la evaluación psicológica una sucesión de hechos de abuso cometidos por su padrastro hacia ella bajo una lógica secreta y amenazante realizada en una situación asimétrica de roles”.

El reporte, por otra parte, reveló otro detalle crucial para entender la historia: su madre sufría violencia de género de parte del acusado. La mujer tuvo al menos un hijo con L.G.. Hoy, ese niño apoya el relato de su hermanastra.

Las psicólogas finalizaron: “Desde el punto de vista de la conformación de su psiquismo no se visualizan aspectos de psicosis, presencia de pensamientos de contenido delirante, ni aspectos de psico-organicidad. No posee déficits cognoscitivos”.