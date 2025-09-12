Crimen y Justicia

Un adolescente apuñaló a otro a la salida de una escuela en José C. Paz

El hecho ocurrió este viernes y quedó registrado en un video. La víctima recibió dos puntazos y fue hospitalizada

Guardar
Un adolescente apuñaló a otro a la salida de un colegio de José C. Paz (Video: Inforbano)

Un adolescente apuñaló a otro a la salida de un colegio de la ciudad bonaerense de José C. Paz. El ataque ocurrió durante el mediodía de este viernes y quedó registrado en un video. La víctima recibió dos puntazos y fue hospitalizada.

El hecho tuvo lugar frene a la Escuela de Educación Secundaria N°17, ubicada sobre la avenida José Altube al 4700. Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en las redes sociales, muestran a los dos alumnos peleándose en la vereda, ante la presencia de otros menores y adultos.

La víctima estaba sin remera y el agresor tenía puesta una mochila. En la grabación se ve cuando este último le tira varias veces con un cuchillo que llevaba en la mano derecha y le asesta dos puñaladas en la zona intercostal izquierda.

Un tercer adolescente intervino tras advertir que el atacante tenía un arma blanca. Logró separarlos tras sujetar al agresor y darle un golpe. En ese momento, la víctima se retiró de la escena tocándose las heridas y notando que sangraba.

El hecho fue filmado por una testigo, que mientras grababa exclamó su sorpresa al ver las heridas: “¿Le clavó un cuchillo?”, se le oye preguntar en el video.

De acuerdo a la información proporcionada por una fuente oficial a Infobae, “el chico está bien, continúa en el hospital”, mientras que la Policía estaba yendo a buscar al atacante al cierre de esta nota.

La Escuela de Educación Secundaria
La Escuela de Educación Secundaria N°17 de José C. Paz

En diálogo con Mediodía Noticias, la madre de la víctima relató cómo se enteró de lo sucedido: “Estaba saliendo de trabajar cuando me llamaron para que fuera urgente a la esquina del colegio porque mi hijo había sido apuñalado por un chico de otro curso menor”, contó.

Sobre el motivo que originó el conflicto, dijo: “Aparentemente, este chico ya venía teniendo problemas con mi hijo, incitándolo a pelear, diciéndole cagón. Hoy mi hijo se le acercó para preguntarle qué le pasaba y empezó todo“.

Según su descripción y apoyada en el testimonio de testigos, la mujer aseguró que la madre del agresor estaba presente en la escena e incitó a su hijo a atacar.

Respecto del estado de salud de su hijo, comentó que le estaban haciendo estudios. “Está estable, los médicos dijeron que no tocó ningún órgano vital, gracias a Dios”, agregó en el mismo reportaje.

El caso en José C. Paz ocurrió durante la misma semana en la que se vivió otra situación extrema en una escuela de Mendoza.

El miércoles, una nena de 14 años se atrincheró durante varias horas en el colegio Marcelino Blanco, en la localidad de La Paz. La menor portaba la pistola calibre 9 milímetros de su papá, efectivo de la Policía de San Luis, con la que disparó tres veces dentro del establecimiento.

En uno de los videos grabados por los alumnos de la escuela de La Paz se escuchan las detonaciones

El hecho, que fue grabado por varios de sus compañeros, generó pánico entre alumnos, docentes y familiares. Testigos contaron que la adolescente llegó a amenazar a sus compañeros, mientras recorría distintos sectores de la escuela mostrándoles el arma.

Las autoridades evacuaron a todos los estudiantes y, tras más de cinco horas de tensión, la menor entregó la pistola.

La adolescente fue internada en el hospital Humberto Notti, donde su estado físico fue considerado “óptimo”. A raíz de su edad, el caso pasó a ser abordado por organismos especializados en niñez y adolescencia, que determinaron medidas de protección y contención. Por decisión de la Justicia quedó a cargo de un familiar, no de sus padres.

Así, permanece bajo seguimiento de un equipo interdisciplinario, recibiendo atención especializada en salud mental.

Por otra parte, la ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, confirmó que se inició una investigación sobre el acceso y tenencia del arma.

Temas Relacionados

Violencia escolarJosé C. PazÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cayeron dos sospechosos acusados de asaltar a una pareja en una salidera bancaria en Avellaneda

Los imputados tienen 30 y 40 años. Eran buscados por un episodio ocurrido en junio en Gerli

Cayeron dos sospechosos acusados de

Identificaron al hombre hallado asesinado y calcinado en Mendoza: hay un detenido

La víctima tiene 78 años y fue hallado por un vecino que descubrió su cuerpo en llamas en un terreno baldío de Guaymallén. El cadáver presentaba signos de haber sido apuñalado antes de ser incinerado. La Fiscalía investiga el crimen

Identificaron al hombre hallado asesinado

Condenaron a 9 años de prisión al viudo negro que atacó al ex novio de Lizy Tagliani: también sentenciaron a sus cómplices

Los tres eran juzgados por el episodio que sufrió Sebastián Alberto Fariña en su casa en 2023. El principal acusado fue hallado culpable por el robo, pero absuelto por el abuso. Qué condenas recibieron los otros imputados

Condenaron a 9 años de

Pidieron buscar con un georradar más restos óseos en el jardín donde fue hallado enterrado Diego Fernández Lima

Así lo requirió la querella, que además solicitó análisis del terreno, entrevistas a vecinos y otras medidas para esclarecer cómo llegó el adolescente allí

Pidieron buscar con un georradar

Video: así fue el tiroteo entre la policía y los dos delincuentes que murieron baleados mientras huían con dos menores como rehenes

Ocurrió en Mar del Plata. Los delincuentes fueron identificados como Matías Cornejo y Nahuel Niz. Uno de ellos era buscado por homicidio y escapó cuando las autoridades llegaron a su casa. Las imágenes que subieron a sus redes durante el enfrentamiento

Video: así fue el tiroteo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los implantes orales metálicos aumentan

Los implantes orales metálicos aumentan el riesgo de enfermedades, según los expertos: cuáles son las alternativas

Renunciaron los abogados de Diego Spagnuolo en la causa por las presuntas coimas en discapacidad

La Asamblea General de la ONU avaló la “solución de los dos Estados” para Palestina e Israel: Argentina votó en contra

Un dirigente gremial kirchnerista comparó al Gobierno con la dictadura y llamó a organizar “la resistencia”

Cayeron dos sospechosos acusados de asaltar a una pareja en una salidera bancaria en Avellaneda

INFOBAE AMÉRICA
La OTAN reforzará su flanco

La OTAN reforzará su flanco oriental con tropas y defensas aéreas tras la incursión de 21 drones rusos en Polonia

Tensión en Turquía: el principal opositor Imamoglu compareció ante un tribunal por presunta falsificación de su título universitario

Carreras técnicas con grado de bachiller en Perú: opciones y duración

Steven Spielberg revive la magia de “Tiburón”, en el 50° aniversario de su estreno

Gobierno de Ecuador exigió a autoridades locales pronunciarse sobre riesgos hídricos de un proyecto minero

TELESHOW
María Julia Oliván anunció la

María Julia Oliván anunció la suspensión de su obra de teatro: “Todavía no me puedo reir de lo que sufrí”

El detalle de un video en la casa de Wanda Nara en Punta del Este hizo estallar los rumores de embarazo

Wanda Nara demandaría a L-Gante por dichos sexistas en su contra

El gesto del Indio Solari para Lali Espósito luego de la versión que hizo de un tema de Los Redonditos de Ricota

El homenaje íntimo de Elba Marcovecchio a Jorge Lanata en el día de su cumpleaños