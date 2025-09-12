Un adolescente apuñaló a otro a la salida de una escuela en José C. Paz

Un adolescente apuñaló a otro a la salida de un colegio de José C. Paz (Video: Inforbano)

Un adolescente apuñaló a otro a la salida de un colegio de la ciudad bonaerense de José C. Paz. El ataque ocurrió durante el mediodía de este viernes y quedó registrado en un video. La víctima recibió dos puntazos y fue hospitalizada.

El hecho tuvo lugar frene a la Escuela de Educación Secundaria N°17, ubicada sobre la avenida José Altube al 4700. Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en las redes sociales, muestran a los dos alumnos peleándose en la vereda, ante la presencia de otros menores y adultos.

La víctima estaba sin remera y el agresor tenía puesta una mochila. En la grabación se ve cuando este último le tira varias veces con un cuchillo que llevaba en la mano derecha y le asesta dos puñaladas en la zona intercostal izquierda.

Un tercer adolescente intervino tras advertir que el atacante tenía un arma blanca. Logró separarlos tras sujetar al agresor y darle un golpe. En ese momento, la víctima se retiró de la escena tocándose las heridas y notando que sangraba.

El hecho fue filmado por una testigo, que mientras grababa exclamó su sorpresa al ver las heridas: “¿Le clavó un cuchillo?”, se le oye preguntar en el video.

De acuerdo a la información proporcionada por una fuente oficial a Infobae, “el chico está bien, continúa en el hospital”, mientras que la Policía estaba yendo a buscar al atacante al cierre de esta nota.

La Escuela de Educación Secundaria N°17 de José C. Paz

En diálogo con Mediodía Noticias, la madre de la víctima relató cómo se enteró de lo sucedido: “Estaba saliendo de trabajar cuando me llamaron para que fuera urgente a la esquina del colegio porque mi hijo había sido apuñalado por un chico de otro curso menor”, contó.

Sobre el motivo que originó el conflicto, dijo: “Aparentemente, este chico ya venía teniendo problemas con mi hijo, incitándolo a pelear, diciéndole cagón. Hoy mi hijo se le acercó para preguntarle qué le pasaba y empezó todo“.

Según su descripción y apoyada en el testimonio de testigos, la mujer aseguró que la madre del agresor estaba presente en la escena e incitó a su hijo a atacar.

Respecto del estado de salud de su hijo, comentó que le estaban haciendo estudios. “Está estable, los médicos dijeron que no tocó ningún órgano vital, gracias a Dios”, agregó en el mismo reportaje.

El caso en José C. Paz ocurrió durante la misma semana en la que se vivió otra situación extrema en una escuela de Mendoza.

El miércoles, una nena de 14 años se atrincheró durante varias horas en el colegio Marcelino Blanco, en la localidad de La Paz. La menor portaba la pistola calibre 9 milímetros de su papá, efectivo de la Policía de San Luis, con la que disparó tres veces dentro del establecimiento.

En uno de los videos grabados por los alumnos de la escuela de La Paz se escuchan las detonaciones

El hecho, que fue grabado por varios de sus compañeros, generó pánico entre alumnos, docentes y familiares. Testigos contaron que la adolescente llegó a amenazar a sus compañeros, mientras recorría distintos sectores de la escuela mostrándoles el arma.

Las autoridades evacuaron a todos los estudiantes y, tras más de cinco horas de tensión, la menor entregó la pistola.

La adolescente fue internada en el hospital Humberto Notti, donde su estado físico fue considerado “óptimo”. A raíz de su edad, el caso pasó a ser abordado por organismos especializados en niñez y adolescencia, que determinaron medidas de protección y contención. Por decisión de la Justicia quedó a cargo de un familiar, no de sus padres.

Así, permanece bajo seguimiento de un equipo interdisciplinario, recibiendo atención especializada en salud mental.

Por otra parte, la ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, confirmó que se inició una investigación sobre el acceso y tenencia del arma.