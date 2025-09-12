Crimen y Justicia

Rosario: robaron una ambulancia, cayeron en la pileta de una casa, se tirotearon con la Policía y terminaron detenidos

Dos hombres armados asaltaron un vehículo de emergencias, huyeron y fueron capturados tras una persecución que incluyó un enfrentamiento con la policía y varios agentes heridos

Por Agustín Lago

La ambulancia tras el choque
La ambulancia tras el choque

Una espectacular persecución policial tuvo lugar en la noche de este jueves después de que dos ladrones robaran una ambulancia en la zona sur de Rosario. Los delincuentes fueron aprehendidos en la vecina ciudad de Funes, después de que el utilitario quedara incrustado en una pileta de una casa que está en construcción y se tirotearan con la Policía. Una agente resultó herida por un disparo que se habría realizado ella misma en pleno forcejeo con uno de los sospechosos. Además, en pleno operativo, volcó un patrullero que se sumaba al seguimiento de los ladrones, por lo que otros dos uniformados quedaron internados con lesiones.

Según los datos recolectados por el fiscal Federico Rébola, todo comenzó en inmediaciones de Arijón al 2700, en el barrio Las Delicias, cuando Roberto Ernesto C. (31) y Walter Ezequiel N. (32) sorprendieron al chofer de una ambulancia de la firma CG&L que estaba esperando que una médica saliera de hacer una atención domiciliaria. Según las actuaciones policiales, exhibieron un arma, le sacaron sus pertenencias y lo bajaron del Kangoo. Rápidamente, vecinos llamaron al 911 y la Policía comenzó a seguir el vehículo.

Un móvil de Infantería que se dirigía a la persecución volcó en Circunvalación a la altura de Nuestra Señora del Rosario. Los dos agentes que estaban en el vehículo fueron trasladados al Sanatorio Laprida. El suboficial Kevin A. con fractura en la mano derecha y la suboficial Ariela A. con politraumatismos.

Uno de los detenidos
Uno de los detenidos

Una vez que el utilitario de emergencias ingresó a Funes, se incorporaron los patrulleros de la fuerza de seguridad de esa jurisdicción, que reforzaron el operativo. Todo culminó en calle 4D al 4600, en el barrio Cantegril, cuando el Kangoo chocó un alambrado de una casa en construcción y quedó incrustado en el pozo donde se hará una pileta de ese terreno.

Los sospechosos bajaron del vehículo y se enfrentaron a tiros con los policías que habían montado un procedimiento cerrojo. Allí, la agente Florencia H. (38) forcejeó con los delincuentes y, por motivos que aún no están claros, sufrió una herida de arma de fuego en la pierna derecha que habría sido causada por un disparo hecho por ella misma en plena aprehensión.

Así quedó el patrullero
Así quedó el patrullero

La Policía de Investigaciones secuestró tres vainas servidas calibre 9 milímetros en la escena del enfrentamiento, pero no halló el arma que usaron Roberto Ernesto C. (31) y Walter Ezequiel N. (32) tanto para el robo de la ambulancia como para el tiroteo.

Los sospechosos serán llevados a audiencia imputativa el próximo lunes en el Centro de Justicia Penal, según anticiparon a Infobae fuentes de la investigación.

