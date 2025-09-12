Crimen y Justicia

Procesaron a la empleada de un banco acusada de robar casi un millón de pesos de las cuentas de varios clientes

Ocurrió en Caleta Olivia. Según la reconstrucción judicial, la imputada utilizó sus credenciales y acceso interno para concretar las extracciones de las cajas de ahorro

Guardar
Cajero automático
Cajero automático

La justicia federal de Caleta Olivia procesó a una empleada del Banco Nación por delitos de fraude contra la administración pública y violación de los deberes de funcionario público, tras haber realizado una serie de maniobras ilegales con cuentas de ahorristas de esa localidad de Santa Cruz.

El procesamiento se confirmó luego de una resolución de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que revocó la homologación del acuerdo de conciliación que la imputada había hecho con el banco por 3 millones de pesos. En este sentido, le dio la razón a la Fiscalía, que había apelado el arreglo, al señalar que los hechos “afectan la confianza pública y constituyen corrupción de agentes estatales”.

La investigación que determinó los actos fue llevada a cabo tanto por la fiscalía federal de la Sede Fiscal Descentralizada Caleta Olivia, a cargo del fiscal Lucas Colla, como por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Según se corroboró en la causa, entre diciembre de 2021 y mayo de 2022 la trabajadora ejecutó extracciones no autorizadas en cuentas de cajas de ahorro de siete clientes, ocasionando un perjuicio económico calculado en 948.600 pesos.

El caso comenzó cuando autoridades de Banco Nación detectaron movimientos sospechosos en cuentas operadas en la sucursal de Caleta Olivia. Según los reportes internos, se “recibió un alerta por actitudes y accionar sospechoso” de una de las empleadas. El banco expuso que dichas extracciones se realizaron “sin la autorización de los titulares y en beneficio propio”, postura ratificada ante la justicia por medio de los videos obtenidos por cámaras de seguridad y por el análisis de las operaciones en el sistema bancario.

A partir de la denuncia, el Ministerio Público Fiscal encabezó las primeras pesquisas y solicitó en marzo de 2024 el llamado a indagatoria para la empleada señalada. Tras el análisis de las pruebas y los testimonios recolectados, el juzgado federal de Caleta Olivia resaltó que las maniobras ilícitas respondieron a un plan concreto y sostenido, orientado a obtener ingresos económicos personales, utilizando la confianza depositada en el personal bancario y manipulando los sistemas de la entidad.

La tipificación de los delitos imputados —fraude en perjuicio de la administración pública y violación de deberes de funcionario público— responde a que Banco Nación es un banco estatal y, por ende, su personal se encuentra comprendido bajo la figura legal de funcionario público.

Según la reconstrucción judicial, la acusada utilizó sus credenciales y acceso interno para concretar las extracciones, valiéndose de “las autorizaciones que el sistema operativo habilitado por la entidad financiera exige para efectuar transacciones ilegales”, según se sostuvo en el fallo judicial.

Una vez formalizada la acusación, la empleada y sus abogados habían intentado avanzar hacia un acuerdo de conciliación con el banco. Presentaron un acta de propuesta en la que ofrecieron una reparación civil de tres millones de pesos, monto que superaba ampliamente el perjuicio económico causado a los siete clientes afectados. Tras analizar los términos del acuerdo, el juzgado federal decidió homologarlo, lo que significó que la justicia aceptó la intención de reparación y, en principio, la acción penal quedaba limitada.

Sin embargo, la resolución judicial fue objetada por el propio Ministerio Público Fiscal (MPF) y por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. El fiscal federal Lucas Colla apeló la medida y argumentó que la decisión judicial evidenció “una valoración discrecional y selectiva de la prueba y de la ley aplicable”. Según el MPF, se debía rechazar acuerdos porque los actos investigados afectan la confianza pública y constituyen corrupción de agentes estatales, bajo la premisa de que la Argentina asumió compromisos internacionales en el combate a la corrupción y debe sostener una política criminal estricta para estos casos.

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, con votos de los jueces Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez, dio lugar a la apelación y revocó la homologación del acuerdo. Los camaristas sostuvieron que las razones expuestas por la fiscalía resultaron “correctamente fundadas y congruentes con el posicionamiento legal”. Asimismo, subrayaron que los hechos imputados revisten gravedad institucional no solo por el quebrantamiento de la confianza pública, sino también por tratarse de actos de corrupción cometidos desde el seno de una entidad financiera estatal.

Tras la resolución de la Cámara, el juzgado federal avanzó en el procesamiento de la empleada. La constancia en video sobre los movimientos de dinero entre las cajas de ahorro de los clientes, los retiros irregulares y el destino final del efectivo —colocado en la billetera o cuaderno de la acusada— permitieron reforzar las pruebas.

El fallo judicial subrayó que “las maniobras reprochadas tuvieron su origen en un beneficio económico para la imputada y se realizaron en perjuicio de clientes, como así también de la institución bancaria”. Además, resaltó el uso de la estructura interna del banco para eludir controles habituales y facilitar las extracciones.

Como medida cautelar, el juzgado estableció un embargo de cinco millones de pesos sobre los bienes de la imputada, por un monto que cubre ampliamente el daño investigado. La causa permanece bajo la órbita del juzgado federal de Caleta Olivia y del fiscal Lucas Colla, mientras se analizan los pasos procesales siguientes en el marco de una investigación que puso en evidencia la vulnerabilidad de los clientes frente a fraudes internos dentro de organismos estatales.

Temas Relacionados

Caleta OliviaSanta CruzBanco NaciónÚltimas noticias

Últimas Noticias

Indagan en una causa por estafa a Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio del fentanilo: lo acusan de un fraude de 15 millones de pesos

El denunciante es el responsable de una compañía de logística. Asegura que el empresario nunca le pagó una serie de viajes que le hizo hacia Paraguay, donde el acusado estaba armando una fábrica

Indagan en una causa por

Cuál es la principal hipótesis en el caso del padre y su hijo de 3 años hallados muertos en Córdoba

Cristian Fink (37) y el pequeño Álvaro fueron hallados sin vida en las profundidades del Dique El Cajón, cerca de Capilla del Monte. La sospecha de la Justicia

Cuál es la principal hipótesis

Rosario: robaron una ambulancia, cayeron en la pileta de una casa, se tirotearon con la Policía y terminaron detenidos

Dos hombres armados asaltaron un vehículo de emergencias, huyeron y fueron capturados tras una persecución que incluyó un enfrentamiento con la policía y varios agentes heridos

Rosario: robaron una ambulancia, cayeron

Encapuchado, un hombre robó una remisería en Baradero: “Señorita, ya sabe lo que vengo a hacer”

El hombre aprovechó que no había choferes en ese momento. Al no encontrar efectivo, se llevó el celular de la agencia

Encapuchado, un hombre robó una

Un entrenador y un cliente de un gimnasio fueron detenidos por grooming en Salta

El contacto fue a través de las redes sociales. La madre de la víctima hizo la denuncia

Un entrenador y un cliente
ÚLTIMAS NOTICIAS
Por qué los grandes choques

Por qué los grandes choques estelares definieron la evolución de los planetas y la posibilidad de albergar vida

El intendente camporista de Coronel Brandsen y un concejal de Kicillof se tomaron a golpes de puño y se insultaron

Indagan en una causa por estafa a Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio del fentanilo: lo acusan de un fraude de 15 millones de pesos

“Mi giro a la derecha”: un magnate tech argentino explicó por qué dejó de ser progresista

Licitación para concesionar la “Ruta del Mercosur”: ya hay fecha para abrir los sobres y avanzar con la primera etapa

INFOBAE AMÉRICA
Cuando la retórica sustituye a

Cuando la retórica sustituye a la diplomacia

El príncipe Harry viajó de sorpresa a Kiev para reunirse con veteranos de guerra ucranianos

Aumentan los operativos para encontrar a Sérgio Luiz de Freitas, el líder del PCC que radica en Bolivia

Comer distraído puede alterar la memoria alimentaria y aumentar el hambre, según un nuevo estudio

La increíble mariposa con 229 pares de cromosomas que marca récords en el reino animal

TELESHOW
Las lágrimas de Luck Ra

Las lágrimas de Luck Ra por la actuación de un participante de La Voz Argentina: “Me hacés acordar de todo”

Pablo Granados celebró sus 60 años en familia y a lo grande: playa, risas y mucho amor

Verano Trippin, la película con Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna, participará en San Sebastián y Sitges

Pampita y Martín Pepa muy enamorados en la Polinesia: la primera foto juntos de su viaje romántico

La inesperada reacción de Darío Barassi ante el comentario de una participante: “¡Sacala, sacala!”