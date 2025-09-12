Crimen y Justicia

Identificaron al hombre hallado asesinado y calcinado en Mendoza: hay un detenido

La víctima tiene 78 años y fue hallado por un vecino que descubrió su cuerpo en llamas en un terreno baldío de Guaymallén. El cadáver presentaba signos de haber sido apuñalado antes de ser incinerado. La Fiscalía investiga el crimen

El hombre asesinado en Mendoza
El hombre asesinado en Mendoza

El cuerpo totalmente calcinado que fue hallado este lunes por la tarde en un descampado de la ciudad de Guaymallén, Mendoza, a metros del cruce entre las calles Manuel A. Sáez y Victoria, fue identificado en las últimas horas por las autoridades locales. Según supo Infobae, la víctima del macabro hecho fue Norberto Alejandro Sánchez, de 78 años, quien vivía en la zona de Villa Nueva.

Su identidad fue confirmada tras los peritajes forenses realizados al cadáver y gracias a la colaboración con el entorno familiar. En este sentido, también señalaron que la investigación -a cargo de la fiscal de Homicidios Andrea Lazo- permitió individualizar y caturar al presunto responsable del hecho.

Se trata de Mauro Ortega, de 33 años y conocido como “Bigote”, quien resultó aprehendido esta madrugada tras un operativo desarrollado por efectivos de la División de Homicidios de la Policía de Mendoza. Ortega tenía pedido de captura vigente desde este jueves

El caso se encuentra caratulado como homicidio agravado y permanece bajo estricta reserva, según consignaron autoridades judiciales. “Informaremos luego si se imputa al sospechoso”, señaló el comunicado oficial. Las autoridades reiteraron que, por el momento, no se brindarán más detalles para preservar la eficacia de las medidas en curso.

El macabro descubrimiento fue realizado por un vecino a comienzos de esta semana, quien advirtió humo en la zona, se acercó y notó la presencia de un cadáver recientemente incinerado. De inmediato, dio aviso al 911.

Minutos después de la denuncia, personal de la Comisaría 9na llegó al terreno baldío ubicado unos 100 metros al este de calle Victoria. Allí, los efectivos constataron la presencia de un cuerpo en posición de cúbito dorsal, con signos de incineración y aún humeante. Según el parte oficial, la víctima sostenía en una de sus manos una especie de recipiente, hecho que en un primer momento motivó que no se descartara un posible suicidio.

Sin embargo, todo cambió tras los primeros trabajos realizados por Policía Científica. De acuerdo con fuentes judiciales, los peritos detectaron heridas compatibles con arma blanca que, según las primeras estimaciones, habrían causado la muerte antes de que el cuerpo fuera prendido fuego. La fiscal de Homicidios, Andrea Lazo, tomó intervención inmediata en el caso y ordenó las tareas periciales en la escena, así como la recolección de posibles pruebas.

La Policía trabajó en el
La Policía trabajó en el lugar (Télam)

El cadáver fue trasladado al Cuerpo Médico Forense, donde se realizaron estudios complementarios para determinar la identidad de la víctima y precisar la cantidad y ubicación de las heridas. Debido al nivel de carbonización, el sistema biométrico no pudo arrojar resultados inmediatamente, por lo que fue necesario aguardar el avance de los estudios genéticos y de ablandamiento de tejidos para identificarlo.

Según se determinó por ahora en el marco de la causa, el cuerpo habría sido rociado con algún líquido inflamable y envuelto en un material plástico o textil, presuntamente con la intención de eliminar cualquier rastro que conduzca a los responsables.

Además, una de las hipótesis que cobra fuerza entre los investigadores es que el crimen no ocurrió en el mismo lugar del hallazgo, sino que el cadáver fue trasladado posteriormente al descampado. Esta línea investigativa, sin embargo, no está comprobada y la fiscal busca esclarecerla con la sumatoria de pruebas.

Mientras tanto, la División Homicidios, bajo las directivas de Lazo, trabaja en el análisis de cámaras de seguridad cercanas y en la toma de testimonios a vecinos del barrio, que fueron cruciales para identificar al sospechoso detenido. Para identificar a la víctima, también se había solicitado a distintas dependencias el relevamiento de denuncias de paradero de los últimos días ante la posibilidad de que exista alguna coincidencia.

<br>

