Encontraron el cuerpo calcinado de un hombre en Mendoza y confirmaron que fue asesinado a puñaladas

El cuerpo totalmente calcinado de un hombre, aun sin identificar, fue hallado este lunes por la tarde en un descampado de Guaymallén, Mendoza, a metros del cruce entre las calles Manuel A. Sáez y Victoria. El macabro descubrimiento fue realizado por un vecino que, al advertir humo en la zona, se acercó y notó la presencia de un cadáver recientemente incinerado. De inmediato, dio aviso al 911.

Minutos antes de las 19, personal de la Comisaría 9na llegó al terreno baldío ubicado unos 100 metros al este de calle Victoria. Allí, los efectivos constataron la presencia de un cuerpo en posición de cúbito dorsal, con signos de incineración y aún humeante. Según el parte oficial, la víctima sostenía en una de sus manos una especie de recipiente, hecho que en un primer momento motivó que no se descartara un posible suicidio.

Sin embargo, todo cambió tras los primeros trabajos realizados por Policía Científica. De acuerdo con fuentes judiciales, los peritos detectaron heridas compatibles con arma blanca que, según las primeras estimaciones, habrían causado la muerte antes de que el cuerpo fuera prendido fuego. La fiscal de Homicidios, Andrea Lazo, tomó intervención inmediata en el caso y ordenó las tareas periciales en la escena, así como la recolección de posibles pruebas.

El cadáver fue trasladado al Cuerpo Médico Forense, donde se realizarán estudios complementarios para determinar la identidad de la víctima y precisar la cantidad y ubicación de las heridas. Debido al nivel de carbonización, el sistema biométrico no pudo arrojar resultados, por lo que se aguarda el avance de estudios genéticos y de ablandamiento de tejidos.

La Policía trabajó en el lugar (Télam)

De acuerdo con lo informado por El Sol, el cuerpo habría sido rociado con algún líquido inflamable y envuelto en un material plástico o textil, presuntamente con la intención de eliminar cualquier rastro que conduzca a los responsables.

Además, una de las hipótesis que cobra fuerza entre los investigadores es que el crimen no ocurrió en el mismo lugar del hallazgo, sino que el cadáver fue trasladado posteriormente al descampado.

Mientras tanto, la División Homicidios, bajo las directivas de la fiscal Lazo, trabaja en el análisis de cámaras de seguridad cercanas y en la toma de testimonios a vecinos del barrio. También se solicitó a distintas dependencias el relevamiento de denuncias de paradero de los últimos días ante la posibilidad de que exista alguna coincidencia.

Hasta la noche del lunes, la víctima continuaba siendo identificada como N. N., y los investigadores mantenían bajo reserva las características físicas del cuerpo debido al estado en el que fue hallado. La causa fue caratulada como homicidio, aunque las circunstancias en que se produjo el hecho todavía se encuentran bajo análisis.

Maniatado y con la cara tapada: encontraron un cuerpo calcinado en una zona rural de Santa Fe

La zona en la que fueron encontrados los restos humanos

La localidad de Monte Vera, ubicada en el norte de Santa Fe, fue escenario de un hecho estremecedor hecho el pasado 17 de agosto luego de que encontraran un cadáver calcinado que había sido abandonado en una suerte de zanjón. Tras detectarse signos de violencia, las autoridades buscarán determinar si se habría tratado de un crimen y la identidad de la presunta víctima.

Todo comenzó con un llamado al servicio de emergencias 911, que notificó sobre la presencia de un cuerpo en un sector rural que mediaría entre Monte Vera y Recreo. Fue así que, con la llegada del personal del Comando Radioeléctrico y de la Agrupación Cuerpos, se confirmó que se trataba de una persona que parecería haber sido violentada.

A simple vista, los oficiales notaron que el cuerpo contaba con quemaduras casi totales, tenía las manos atadas, el rostro cubierto con una tela y la boca tapada con trapos y papeles. No obstante, no había ningún tipo de indicio y/o documentación que permitiera descubrir la identidad de la víctima.

De acuerdo con la información publicada por Rosario3, las autoridades apuntaron que se trataría de un hombre, cuya edad variaría entre los 20 y los 25 años. Asimismo, remarcaron que el cuerpo se encontraban en tan mal estado, que sería casi imposible reconocer a la persona.

El caso quedó bajo investigación del fiscal de Homicidios, Diego Iglesias, quien intentó reunir pruebas para establecer el origen del hecho y las circunstancias previas al abandono del joven en la cava rural. En paralelo, ordenó que el área fuera resguardada y pidió la intervención de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe en la escena.