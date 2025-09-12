Crimen y Justicia

Cuál es la principal hipótesis en el caso del padre y su hijo de 3 años hallados muertos en Córdoba

Cristian Fink (37) y el pequeño Álvaro fueron hallados sin vida en las profundidades del Dique El Cajón, cerca de Capilla del Monte. La sospecha de la Justicia

Por Miguel Prieto Toledo

Guardar
Las víctimas
Las víctimas

“Etiología dudosa”. Esa es la respuesta que sale por estas horas desde la Justicia de la provincia de Córdoba respecto la muerte de Cristian Fink (37) y su hijo Álvaro, de 3 años, quienes fueron encontrados sin vida este jueves en las profundidades del Dique El Cajón, cerca de la localidad de Capilla del Monte. Es decir, todavía no está confirmado el motivo de los fallecimientos.

Sin embargo, el fiscal Nelson Lingúa, de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín -que es quien lleva adelante el expediente- maneja una hipótesis. Si bien faltan por conocerse los resultados de las autopsias y los investigadores aún no descartan ninguna teoría, fuentes judiciales señalaron a Infobae que todo apuntaría a que ambos murieron ahogados, en medio de un intento de rescate desesperado por parte del papá.

Según explicaron y en base a lo que hallaron hasta el momento, “todo indica que el chico se cayó en un lugar donde hay pozos y el padre quedó enredado cuando se metió para sacarlo del agua”. En ese sentido, señalaron que los exámenes forenses terminarían por corroborar esta hipótesis. Resta esperar.

Lo revelado por las fuentes a este medio va en línea con las declaraciones que dio ayer el comisario José Santos Vega, director de la Departamental Punilla Norte, quien dijo a la radio Cadena 3 que se “manejan varias hipótesis” y que el Gabinete Científico trabaja en la investigación bajo la dirección de la Fiscalía de Cosquín.

“Una de las hipótesis más fuertes que se maneja sería que fue accidental”, explicó el jefe policial, quien sugirió que el niño podría haberse caído al agua y que el padre intentó rescatarlo.

El caso

Según informó ayer el personal del DUAR y de la policía provincial los cuerpos de Cristian y su hijo Álvaro, se encontraban enganchados entre ramas a varios metros de profundidad en el Dique El Cajón. Ambos se encontraban desaparecidos desde la tarde del 10 de septiembre y eran buscados en esa zona.

La desaparición había generado máxima preocupación en Capilla del Monte, en la provincia de Córdoba. Los Fink, padre e hijo de 37 y 3 años respectivamente, habían sido vistos por última vez en la zona donde fueron encontrados, lugar habitual de paseo para la familia.

Padre e hijo fueron encontrados
Padre e hijo fueron encontrados sin vida ayer (El Doce TV)

Aquella jornada el padre salió de su casa con el pequeño rumbo a la zona del río. De acuerdo con los familiares, el plan era simple: ir a “tirar piedras al río”, una actividad que solían compartir para recrearse.

Sin embargo, con el correr de las horas no regresaban a su casa y comenzó la inquietud de su familia. La situación empeoró cuando intentaron contactar a Cristian por teléfono y fue imposible.

Ante la desesperante situación, los familiares decidieron comenzar con una primera búsqueda propia, por lo que comenzaron a recorrer los alrededores del río Calabalumba.

Así fue como realizaron el primer hallazgo: el automóvil del hombre, un Chevrolet Aveo gris. Estaba estacionado, intacto, con llave y vacío a unos 600 metros del balneario Águila Blanca. No había señales de violencia ni de forzado en el vehículo.

La escena llevó a la familia a avisar de inmediato a las autoridades, activando así un operativo de búsqueda cuyo despliegue se extendió desde la noche del miércoles y continuó hasta el hallazgo de los cuerpos este jueves por la tarde.

Los operativos de la Policía y equipos especializados incluyeron recorridos detallados tanto en las márgenes del lago como en sectores del río, junto con inspecciones en edificaciones cercanas. Además, brigadas coordinadas por la Secretaría de Riesgo Climático avanzaron por áreas de acceso dificultoso debido al relieve serrano.

Más de cien efectivos, entre Policía de Córdoba, Bomberos Voluntarios, DUAR y ETAC, participaron en la búsqueda del hombre y su hijo, según el Ministerio de Seguridad de Córdoba.

El operativo, además, se había reforzado con la intervención de buzos, rastreadores en zonas agrestes, el uso de perros especialmente entrenados y drones, mientras que la investigación quedó bajo supervisión de la Fiscalía de Cosquín, a cargo del doctor Nelson Lingua.

Lorena, esposa de Cristian y madre de Álvaro, relató la angustia que sintió durante las horas de búsqueda. “Salieron de casa como otras veces para ir a la playa, a jugar, a tirar piedritas. Como no volvían, porque se fueron a las 6 de la tarde y se puso frío, yo los llamé y no contestaban”, le contó a El Doce TV.

En primera instancia se sospechó de un ajuste de cuentas u otros posibles conflictos. Consultada sobre la posibilidad de estas situaciones, Lorena descartó las versiones. Resaltó que Cristian era ampliamente conocido por su labor como técnico de reparación y servicio de máquinas.

“Cristian tiene mucha gente que lo conoce por su trabajo, arregla máquinas, hace service, es técnico. Tiene un entorno de buena gente”, explicó sobre su esposo.

Temas Relacionados

CórdobaCristian FinkÁlvaro FinkaccidenteCapilla del MonteDique El CajónÚltimas noticias

Últimas Noticias

Rosario: robaron una ambulancia, cayeron en la pileta de una casa, se tirotearon con la Policía y terminaron detenidos

Dos hombres armados asaltaron un vehículo de emergencias, huyeron y fueron capturados tras una persecución que incluyó un enfrentamiento con la policía y varios agentes heridos

Rosario: robaron una ambulancia, cayeron

Encapuchado, un hombre robó una remisería en Baradero: “Señorita, ya sabe lo que vengo a hacer”

El hombre aprovechó que no había choferes en ese momento. Al no encontrar efectivo, se llevó el celular de la agencia

Encapuchado, un hombre robó una

Un entrenador y un cliente de un gimnasio fueron detenidos por grooming en Salta

El contacto fue a través de las redes sociales. La madre de la víctima hizo la denuncia

Un entrenador y un cliente

Robaron en una joyería de Gregorio Laferrere, golpearon a los dueños y se llevaron gran parte de la mercadería

La banda de delincuentes armados irrumpió en el local y, en cuestión de segundos, escaparon con el botín. No hay detenidos por el hecho

Robaron en una joyería de

Delincuentes le robaron el auto a un hombre en Isidro Casanova y lo dejaron en ropa interior

El hecho duró menos de un minuto, no solo se llevaron el vehículo y sus pertenencias, sino que le bajaron el short para asegurarse de que no tenía nada más para entregar

Delincuentes le robaron el auto
ÚLTIMAS NOTICIAS
Caen las muertes por enfermedades

Caen las muertes por enfermedades crónicas en el mundo pero el progreso se desacelera, según un estudio en The Lancet

Receta de galletas de miel, rápida y fácil

Cerró sus puertas una reconocida fábrica de motos en Campana y despidió a la mayoría de sus operarios

Rosario: robaron una ambulancia, cayeron en la pileta de una casa, se tirotearon con la Policía y terminaron detenidos

Conmovedor relato de la madre de un joven de 18 años que se quitó la vida: “El suicidio llegó como desenlace de una enfermedad que nunca se diagnosticó”

INFOBAE AMÉRICA
El discurso con que Rafael

El discurso con que Rafael Spregelburd entró a la Academia de Letras

La ONU publicó un informe sobre Derechos Humanos en Corea del Norte: “Ninguna otra población sufre tantas restricciones”

Gorillaz regresa con una nueva canción como adelanto de un futuro disco y gira para 2026

Pesaba 145 kilos y bajó a 62: la impactante transformación de Monica Di Giacomo, la mujer que se escondía y ahora es fisicoculturista

Saltstraumen, el lugar adonde la naturaleza crea los remolinos más peligrosos del planeta

TELESHOW
Pablo Granados celebró sus 60

Pablo Granados celebró sus 60 años en familia y a lo grande: playa, risas y mucho amor

Verano Trippin, la película con Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna, participará en San Sebastián y Sitges

Pampita y Martín Pepa muy enamorados en la Polinesia: la primera foto juntos de su viaje romántico

La inesperada reacción de Darío Barassi ante el comentario de una participante: “¡Sacala, sacala!”

Leandro Paredes fue a ver Rocky con su esposa en medio de los rumores: bromas, sonrisas y una gran ovación