Cuál es la principal hipótesis en el caso del padre y su hijo de 3 años hallados muertos en Córdoba

Las víctimas

“Etiología dudosa”. Esa es la respuesta que sale por estas horas desde la Justicia de la provincia de Córdoba respecto la muerte de Cristian Fink (37) y su hijo Álvaro, de 3 años, quienes fueron encontrados sin vida este jueves en las profundidades del Dique El Cajón, cerca de la localidad de Capilla del Monte. Es decir, todavía no está confirmado el motivo de los fallecimientos.

Sin embargo, el fiscal Nelson Lingúa, de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín -que es quien lleva adelante el expediente- maneja una hipótesis. Si bien faltan por conocerse los resultados de las autopsias y los investigadores aún no descartan ninguna teoría, fuentes judiciales señalaron a Infobae que todo apuntaría a que ambos murieron ahogados, en medio de un intento de rescate desesperado por parte del papá.

Según explicaron y en base a lo que hallaron hasta el momento, “todo indica que el chico se cayó en un lugar donde hay pozos y el padre quedó enredado cuando se metió para sacarlo del agua”. En ese sentido, señalaron que los exámenes forenses terminarían por corroborar esta hipótesis. Resta esperar.

Lo revelado por las fuentes a este medio va en línea con las declaraciones que dio ayer el comisario José Santos Vega, director de la Departamental Punilla Norte, quien dijo a la radio Cadena 3 que se “manejan varias hipótesis” y que el Gabinete Científico trabaja en la investigación bajo la dirección de la Fiscalía de Cosquín.

“Una de las hipótesis más fuertes que se maneja sería que fue accidental”, explicó el jefe policial, quien sugirió que el niño podría haberse caído al agua y que el padre intentó rescatarlo.

El caso

Según informó ayer el personal del DUAR y de la policía provincial los cuerpos de Cristian y su hijo Álvaro, se encontraban enganchados entre ramas a varios metros de profundidad en el Dique El Cajón. Ambos se encontraban desaparecidos desde la tarde del 10 de septiembre y eran buscados en esa zona.

La desaparición había generado máxima preocupación en Capilla del Monte, en la provincia de Córdoba. Los Fink, padre e hijo de 37 y 3 años respectivamente, habían sido vistos por última vez en la zona donde fueron encontrados, lugar habitual de paseo para la familia.

Padre e hijo fueron encontrados sin vida ayer (El Doce TV)

Aquella jornada el padre salió de su casa con el pequeño rumbo a la zona del río. De acuerdo con los familiares, el plan era simple: ir a “tirar piedras al río”, una actividad que solían compartir para recrearse.

Sin embargo, con el correr de las horas no regresaban a su casa y comenzó la inquietud de su familia. La situación empeoró cuando intentaron contactar a Cristian por teléfono y fue imposible.

Ante la desesperante situación, los familiares decidieron comenzar con una primera búsqueda propia, por lo que comenzaron a recorrer los alrededores del río Calabalumba.

Así fue como realizaron el primer hallazgo: el automóvil del hombre, un Chevrolet Aveo gris. Estaba estacionado, intacto, con llave y vacío a unos 600 metros del balneario Águila Blanca. No había señales de violencia ni de forzado en el vehículo.

La escena llevó a la familia a avisar de inmediato a las autoridades, activando así un operativo de búsqueda cuyo despliegue se extendió desde la noche del miércoles y continuó hasta el hallazgo de los cuerpos este jueves por la tarde.

Los operativos de la Policía y equipos especializados incluyeron recorridos detallados tanto en las márgenes del lago como en sectores del río, junto con inspecciones en edificaciones cercanas. Además, brigadas coordinadas por la Secretaría de Riesgo Climático avanzaron por áreas de acceso dificultoso debido al relieve serrano.

Más de cien efectivos, entre Policía de Córdoba, Bomberos Voluntarios, DUAR y ETAC, participaron en la búsqueda del hombre y su hijo, según el Ministerio de Seguridad de Córdoba.

El operativo, además, se había reforzado con la intervención de buzos, rastreadores en zonas agrestes, el uso de perros especialmente entrenados y drones, mientras que la investigación quedó bajo supervisión de la Fiscalía de Cosquín, a cargo del doctor Nelson Lingua.

Lorena, esposa de Cristian y madre de Álvaro, relató la angustia que sintió durante las horas de búsqueda. “Salieron de casa como otras veces para ir a la playa, a jugar, a tirar piedritas. Como no volvían, porque se fueron a las 6 de la tarde y se puso frío, yo los llamé y no contestaban”, le contó a El Doce TV.

En primera instancia se sospechó de un ajuste de cuentas u otros posibles conflictos. Consultada sobre la posibilidad de estas situaciones, Lorena descartó las versiones. Resaltó que Cristian era ampliamente conocido por su labor como técnico de reparación y servicio de máquinas.

“Cristian tiene mucha gente que lo conoce por su trabajo, arregla máquinas, hace service, es técnico. Tiene un entorno de buena gente”, explicó sobre su esposo.