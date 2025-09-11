Crimen y Justicia

Trabajaban en un supermercado de La Plata, daban su propio alias al momento de cobrar y se robaron $7 millones

Todo sucedió en un autoservicio, ubicado en la calle 72 entre 11 y 12

Guardar
Despidieron a dos empleadas de
Despidieron a dos empleadas de un supermercado de La Plata por estafar al local desviando una cifra millonaria sus cuentas personales (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

Los dueños de un supermercado de La Plata denunciaron por estafa y robo a dos de sus ex empleadas que daban su propio alias al momento de cobrar en la caja. De esta manera, habrían sustraído un total de 7 millones de pesos.

Todo ocurrió en un autoservicio, ubicado en la calle 72 entre 11 y 12. El hecho salió a la luz el lunes 8 de septiembre, cuando los propietarios del comercio identificaron irregularidades en las operaciones de caja y señalaron a M. A. C. y K. D. V. A. como presuntas responsables.

De acuerdo con la presentación judicial, ambas habrían actuado en conjunto para apropiarse de una suma cercana a los 7 millones de pesos en un plazo de poco menos de dos meses, valiéndose del cobro de compras de clientes a través de cuentas bancarias personales.

La investigación comenzó a partir de inconsistencias detectadas en los arqueos de caja y los registros digitales. Los responsables del supermercado advirtieron transferencias que no figuraban en los circuitos bancarios de la empresa, lo que generó sospechas sobre el manejo de fondos en la línea de cajas, de acuerdo con la información a la que pudo acceder LaBuenaInfo.

La fiscalía interviniente trabaja para
La fiscalía interviniente trabaja para establecer el monto exacto de la estafa

Tras confirmar los primeros elementos de prueba, los dueños del supermercado resolvieron el despido de ambas acusadas, que fueron notificadas en sus lugares de trabajo y se les informó de la presentación de una denuncia en su contra, radicada en la comisaría local bajo las figuras de estafa y robo.

La Fiscalía en turno del Departamento Judicial La Plata abrió una causa penal y solicitó la revisión de los movimientos bancarios de las mujeres, además del análisis de los registros de cámaras de seguridad del supermercado.

Estafaron al hermano de un ex funcionario de Alberto Fernández

En los últimos días, se conoció la noticia de que el hermano del ex secretario de Minería de Nación y quien fuera también ministro de Gobierno de la provincia de San Juan, Alberto Hensel, fue víctima de un robo.

La historia comenzó a tomar forma en abril de este año, cuando la salud de la víctima comenzó a desmejorar, por lo que debió ser internado primero en el hospital Ventura Lloveras y luego trasladado al Hospital Rawson, donde le diagnosticaron insuficiencia renal.

La familia del jubilado reaccionó cuando, ante la crítica situación médica, sus hermanos asumieron el control de sus asuntos personales y económicos. Al intentar hacerse cargo de sus finanzas, descubrieron que la tarjeta bancaria de la cuenta en el Banco Nación no se encontraba bajo el resguardo de V. B. Hensel, sino en poder de L. N. A., una mujer que decía ser su amiga y que mantenía un vínculo de confianza previo.

De acuerdo con lo informado por el portal El Tiempo de San Juan, el hallazgo llevó a los familiares a exigir la restitución de la tarjeta. Frente a la negativa de la mujer y las amenazas por parte de un hombre, cómplice de la estafadora, los hermanos de Hensel procedieron al bloqueo inmediato del plástico. Esta medida no solo frenó nuevas extracciones, sino que permitió descubrir la magnitud del perjuicio financiero.

Mediante el monitoreo de los movimientos bancarios, determinaron que la totalidad de los haberes jubilatorios de abril —cerca de $600 mil— fueron retirados el 5 de mayo por medio de tres extracciones y una transferencia electrónica de $523.000 a nombre de la acusada. Además, la revisión reveló un préstamo de $1.500.000, solicitado a una empresa prestamista, fondos que también desaparecieron a través de retiros y transferencias hacia cuentas de terceros vinculados a la acusada.

Temas Relacionados

despidoempleadassupermercadoestafadesvío de fondoscuentas personalesLa Plata

Últimas Noticias

Cayó un hombre que estuvo dos años prófugo por un intento de homicidio en Almirante Brown

El sospechoso, de 46 años, contaba con un amplio historial de antecedentes penales. Desde robos hasta denuncias por violencia de género

Cayó un hombre que estuvo

Cayó un hombre que participó de tres robos en un mismo día, pero se escapó cuando balearon a su cómplice

Las autoridades de Zárate detuvieron a un delincuente que, además, tenía una condena firme a ser cumplida desde marzo pasado

Cayó un hombre que participó

Descartó su tobillera electrónica para poder vender droga en Constitución y terminó condenada junto a otras dos mujeres

Una de las imputadas incumplía una medida restrictiva previa, permaneciendo fuera de la zona de exclusión establecida. El dispositivo fue hallado en la calle junto a su cargador

Descartó su tobillera electrónica para

Recapturaron a un preso que se fugó tras destrozar la tobillera electrónica durante una salida transitoria

Estaba alojado en la cárcel de Batán en Mar del Plata. Había sido beneficiado por cumplir la mitad de su condena

Recapturaron a un preso que

Imputaron a la mujer que fue detenida por organizar una balacera contra su propia casa en Rosario

Se trata de Norma Acosta, quien denunció el ataque ocurrido en mayo pasado e intentó vincularlo a una amenaza policial

Imputaron a la mujer que
ÚLTIMAS NOTICIAS
15 frases para enviar por

15 frases para enviar por Whatsapp el Día del Maestro 2025

Cayó un hombre que estuvo dos años prófugo por un intento de homicidio en Almirante Brown

Cayó un hombre que participó de tres robos en un mismo día, pero se escapó cuando balearon a su cómplice

Descartó su tobillera electrónica para poder vender droga en Constitución y terminó condenada junto a otras dos mujeres

Patricia Bullrich habló sobre la alianza LLA-PRO tras la derrota electoral: “Sería bueno hablar con Mauricio Macri”

INFOBAE AMÉRICA
Polonia restringió su espacio aéreo

Polonia restringió su espacio aéreo en la frontera oriental con Bielorrusia y Ucrania tras la incursión de drones rusos

Filipinas rechazó el plan del régimen chino de crear una reserva natural en aguas disputadas del mar Meridional

Cómo las bacterias del intestino pueden afectar la calidad del sueño

Ucrania atacó un buque multipropósito de la flota rusa del Mar Negro: “El sistema de inteligencia quedó destruido”

Nueva amenaza de Diosdado Cabello a Estados Unidos: “Estamos preparados para cualquier guerra prolongada”

TELESHOW
Virginia Gallardo: “Me asusta mucho

Virginia Gallardo: “Me asusta mucho la política”

#VivaLaFamilia con Virginia Demo y Delfi Casal: “Nunca me tuviste que pedir nada”

Lali definió los tres participantes que seguirán en su team en La Voz Argentina: las nuevas reglas de la fase 2

Adrián Suar con Mario Pergolini recordaron el día que casi terminan a las piñas: “Pocas veces me putearon tanto en mi propia casa”

Tras su enfrentamiento, Eliana Guercio amenazó con llevar a Ximena Capristo a la justicia: “Mucho tiempo de hostigamiento”