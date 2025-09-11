Trabajaban en un supermercado de La Plata, daban su propio alias al momento de cobrar y se robaron $7 millones

Despidieron a dos empleadas de un supermercado de La Plata por estafar al local desviando una cifra millonaria sus cuentas personales (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

Los dueños de un supermercado de La Plata denunciaron por estafa y robo a dos de sus ex empleadas que daban su propio alias al momento de cobrar en la caja. De esta manera, habrían sustraído un total de 7 millones de pesos.

Todo ocurrió en un autoservicio, ubicado en la calle 72 entre 11 y 12. El hecho salió a la luz el lunes 8 de septiembre, cuando los propietarios del comercio identificaron irregularidades en las operaciones de caja y señalaron a M. A. C. y K. D. V. A. como presuntas responsables.

De acuerdo con la presentación judicial, ambas habrían actuado en conjunto para apropiarse de una suma cercana a los 7 millones de pesos en un plazo de poco menos de dos meses, valiéndose del cobro de compras de clientes a través de cuentas bancarias personales.

La investigación comenzó a partir de inconsistencias detectadas en los arqueos de caja y los registros digitales. Los responsables del supermercado advirtieron transferencias que no figuraban en los circuitos bancarios de la empresa, lo que generó sospechas sobre el manejo de fondos en la línea de cajas, de acuerdo con la información a la que pudo acceder LaBuenaInfo.

La fiscalía interviniente trabaja para establecer el monto exacto de la estafa

Tras confirmar los primeros elementos de prueba, los dueños del supermercado resolvieron el despido de ambas acusadas, que fueron notificadas en sus lugares de trabajo y se les informó de la presentación de una denuncia en su contra, radicada en la comisaría local bajo las figuras de estafa y robo.

La Fiscalía en turno del Departamento Judicial La Plata abrió una causa penal y solicitó la revisión de los movimientos bancarios de las mujeres, además del análisis de los registros de cámaras de seguridad del supermercado.

Estafaron al hermano de un ex funcionario de Alberto Fernández

En los últimos días, se conoció la noticia de que el hermano del ex secretario de Minería de Nación y quien fuera también ministro de Gobierno de la provincia de San Juan, Alberto Hensel, fue víctima de un robo.

La historia comenzó a tomar forma en abril de este año, cuando la salud de la víctima comenzó a desmejorar, por lo que debió ser internado primero en el hospital Ventura Lloveras y luego trasladado al Hospital Rawson, donde le diagnosticaron insuficiencia renal.

La familia del jubilado reaccionó cuando, ante la crítica situación médica, sus hermanos asumieron el control de sus asuntos personales y económicos. Al intentar hacerse cargo de sus finanzas, descubrieron que la tarjeta bancaria de la cuenta en el Banco Nación no se encontraba bajo el resguardo de V. B. Hensel, sino en poder de L. N. A., una mujer que decía ser su amiga y que mantenía un vínculo de confianza previo.

De acuerdo con lo informado por el portal El Tiempo de San Juan, el hallazgo llevó a los familiares a exigir la restitución de la tarjeta. Frente a la negativa de la mujer y las amenazas por parte de un hombre, cómplice de la estafadora, los hermanos de Hensel procedieron al bloqueo inmediato del plástico. Esta medida no solo frenó nuevas extracciones, sino que permitió descubrir la magnitud del perjuicio financiero.

Mediante el monitoreo de los movimientos bancarios, determinaron que la totalidad de los haberes jubilatorios de abril —cerca de $600 mil— fueron retirados el 5 de mayo por medio de tres extracciones y una transferencia electrónica de $523.000 a nombre de la acusada. Además, la revisión reveló un préstamo de $1.500.000, solicitado a una empresa prestamista, fondos que también desaparecieron a través de retiros y transferencias hacia cuentas de terceros vinculados a la acusada.