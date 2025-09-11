Crimen y Justicia

Cayó un segundo motochorro por el crimen del hombre que murió tras recibir una golpiza durante un robo

La investigación por la muerte de Fredy Soria suma dos detenidos, uno de ellos identificado por haber vendido el celular robado a la víctima tras un ataque ocurrido en Los Hornos, cuando iba en bicicleta rumbo a su lugar de trabajo

La víctima fue interceptada por dos delincuentes cuando se dirigía en bicicleta a su trabajo en Los Hornos

El caso que investiga el homicidio de Fredy Emanuel Soria, un trabajador de limpieza que fue atacado en La Plata mientras se dirigía a su trabajo en bicicleta, sumó un nuevo capítulo este miércoles con la detención del segundo sospechoso por el hecho.

El operativo fue realizado por personal de la comisaría Tercera platense en una vivienda ubicada en calle 163 entre 67 y 68, en la localidad de Los Hornos, donde fue aprehendido L. N. B., un joven de 19 años señalado como el conductor de la motocicleta utilizada en el asalto, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local 0221.

El crimen de Soria ocurrió el pasado 30 de agosto, alrededor de las 6:30 de la mañana, cuando la víctima circulaba en bicicleta por la esquina de avenida 66 y calle 145, en dirección a la Unidad de Pronta Atención (UPA) 6, donde trabajaba. En ese lugar fue interceptado por dos motochorros armados que lo atacaron brutalmente con golpes de puño y patadas, provocando que cayera al suelo. Durante el robo, además de sustraerle sus pertenencias, uno de los asaltantes le gatilló dos veces, aunque las balas no salieron.

“Lo que dijo la víctima cuando estaba viva es que le gatillaron dos veces y le pegaron piñas y patadas en la zona de los riñones”, detallaron fuentes judiciales en diálogo con Infobae. Tras el ataque, Soria fue trasladado a la UPA 6, desde donde fue derivado por la ART al Sanatorio Argentino. Allí se le diagnosticaron fracturas en las costillas, le recetaron diclofenac para el dolor y fue dado de alta. Sin embargo, el lunes siguiente, mientras realizaba un trámite bancario en el centro de la ciudad para gestionar las tarjetas robadas, se descompensó y colapsó en la vía pública.

El ataque ocurrió el 30 de agosto a las seis y media de la mañana en la esquina de avenida 66 y calle 145

Presentaba un cuadro de hipotensión y disnea. Fue atendido de urgencia y trasladado al Hospital Sudamericano, donde falleció ese mismo día a las 15:30. El primer parte médico consignó como causa de muerte un “abdomen agudo hemorrágico”, cuadro que podría estar vinculado directamente a la paliza sufrida durante el asalto.

La autopsia se demoró debido a que el hombre fue atendido en diferentes centros de salud, lo que generó un historial clínico más complejo que los investigadores debieron analizar en detalle para avanzar con la causa.

La detención de L. N. B. se suma a la de N. V. G., el primer acusado del crimen, quien ya había sido capturado días atrás. El joven fue vinculado al hecho tras una investigación que rastreó el teléfono celular robado a la víctima. Según fuentes del caso, el dispositivo fue vendido a un tercero, cuya ubicación fue posible gracias a la geolocalización. Cuando la Policía se presentó a interrogarlo, el comprador aseguró: “Yo se lo compré a G.”, y agregó que el vendedor le había confesado que acababa de robarlo. El testimonio fue clave para identificar al presunto atacante.

Además, el comprador del teléfono declaró que el sospechoso se movilizaba en una moto azul al momento de la transacción, un detalle que coincide con lo que el propio Soria había relatado antes de morir. Ambos imputados quedaron bajo prisión preventiva, mientras la investigación continúa su curso.

Por un lado, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°8, a cargo del fiscal Martín Almirón, lleva adelante la causa por homicidio en ocasión de robo, centrada en el ataque sufrido por Soria. Por otro, la UFI N°10, encabezada por el fiscal Carlos Vercellone, analiza un posible homicidio culposo por negligencia médica, en relación con la atención recibida por la víctima luego del asalto.

La falta de cámaras de seguridad en la zona donde se produjo el robo y el hecho de que los atacantes llevaban el rostro cubierto dificultaron las tareas de identificación inicial. Sin embargo, los elementos recabados en las últimas semanas permitieron a los investigadores reconstruir la secuencia del hecho y dar con ambos sospechosos.

