Amenazaron a una jubilada de Mar del Plata con electrocutarla si no entregaba sus dólares y le robaron hasta la carne del freezer

Tres hombres irrumpieron durante la noche en la casa de una mujer de 91 años, mientras un cuarto sospechoso esperaba en un vehículo fuera del domicilio

Tres hombres ingresaron a la vivienda de una mujer mayor en Mar del Plata, la intimidaron y exigieron dólares, mientras un cuarto sospechoso esperaba en un vehículo fuera del domicilio (Video: 0223)

Una mujer de 91 años, residente en el barrio El Martillo de Mar del Plata, fue víctima de un asalto violento en su vivienda durante la madrugada del martes.

Tres delincuentes irrumpieron en su domicilio, ubicado en González Chaves al 2600, pasadas las 4:00. Ingresaron tras forzar la reja de la ventana, cortaron cables de electrodomésticos y la amenazaron con electrocutarla junto a un balde de agua mientras exigían dólares.

Obdulia, la víctima, contó que se encontró con los delincuentes cuando se levantó para ir al baño en horas de la noche y vio a los tres hombres dentro de su casa.

Amenazaron a una jubilada de Mar del Plata con electrocutarla si no entregaba sus dólares y le robaron hasta la carne del freezer (Foto: Mi8)

Según informó el medio local 0223, la víctima relató que los asaltantes “revolvieron hasta el último rincón buscando dólares”. Y continuó: “Me pedían dólares y yo les dije que no tenía, que nunca había tenido dólares en mi vida”.

Durante el robo, un cuarto cómplice aguardaba en un Volkswagen Fox estacionado frente a la casa.

Los ladrones sustrajeron ropa, un anillo, 25.000 pesos, carne que tenía en el freezer, una máquina de amasar y dos televisores antes de huir.

La UFI número 13 intervino en el caso. La mujer no sufrió lesiones graves, pero vecinos y allegados se acercaron a su vivienda para brindarle su apoyo tras enterarse del episodio.

Cayó una banda de delincuentes que asaltaba kioscos, heladerías y almacenes

Una banda señalada como autora de al menos diez robos armados en comercios de la ciudad de Mar del Plata fue desbaratada la semana pasada por la Policía Bonaerense. Los robos ocurrieron en los últimos once meses, con kioscos, heladerías y despensas como blancos.

La investigación policial comenzó tras la acumulación de denuncias y los videos de los comercios fueron claves para que el Gabinete de Robos Agravados a Comercios de la DDI Mar del Plata identificara a Omar Alberto Luvoni, de 28 años, como el principal acusado.

El primer episodio ocurrió el 7 de octubre de 2024 en un kiosco de Corrientes al 2700. Cerca de las 08:50, un hombre encapuchado entró al local, amenazó a la empleada con un arma tipo revólver que llevaba entre las prendas y la obligó a ir a una habitación trasera, para luego escapar con dinero y cigarrillos.

Cayó una banda de delincuentes que asaltaba kioscos, heladerías y almacenes

El 21 de octubre, en Córdoba al 2800, el asalto sucedió en una heladería. Allí ingresó un ladrón que aseguró tener un arma -aunque no la mostró- y, bajo amenaza, tomó la recaudación y el celular de la empleada.

Tras otros hechos de características similares, la secuencia de delitos continuó el 5 de junio de este año, con el robo a un kiosco de Córdoba al 2400 perpetrado por un grupo de dos mujeres que se hicieron pasar por clientas y dos hombres que, portando un revólver, redujeron a los dos empleados, los tiraron al piso y los golpearon en la cabeza. En menos de dos minutos, los cuatro escaparon con cigarrillos y dinero, mientras amenazaban con disparar.

Finalmente, el 22 de agosto, en una heladería de San Juan al 400, un hombre fingió ser cliente, simuló tener un arma al levantar su ropa, dio la vuelta al mostrador y robó $140.000. Las cámaras lo registraron llevándose el dinero en menos de un minuto, mientras observaba a la gente que pasaba frente al local.

Cayó una banda de delincuentes que asaltaba kioscos, heladerías y almacenes

El pasado viernes, las autoridades lo allanaron y detuvieron en una casa ubicada en la calle Tomás Manuel de Anchorena. Allí, los agentes encontraron un pantalón, una campera, zapatillas, una gorra y una chalina que habrían sido identificadas en los videos de seguridad de distintos hechos. Durante el operativo, además, fue notificada de su participación Erika Mara Tapia, de 34 años, pareja de Luvoni, quien quedó imputada por robo agravado, aunque en libertad, a diferencia del sospechoso.

Las autoridades remarcaron que otro de los integrantes de la banda, llamado Jorge Ernesto Granado, alias “El Simulador”, fue arrestado días antes y tenía antecedentes por el mismo tipo de delitos.

