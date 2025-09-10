Crimen y Justicia

Al igual que el líder de Los Monos, otro capo narco preso deberá pagar por daños en la cárcel

César Morán de la Cruz, más conocido como “El Loco César”, cancelará en dos cuotas una suma más elevada que Guille Cantero para paliar los destrozos que hizo en el penal Ezeiza

Guardar

Como si fuera un nene, el narco César Morán de la Cruz aprovechó un recreo para hacer “travesuras” y provocó destrozos en la cárcel de Ezeiza, donde está alojado. Sin embargo, de la Cruz, más conocido como “El Loco”, no es ningún infante inocente. Se trata de uno de los capos más peligrosos y poderosos del país. Está preso hace más de una década, involucrado en una amplia gama de crímenes, desde las sombras, maneja los hilos de la venta de droga en la Villa 31 de Retiro e integra la nómina de los internos de “Alto Perfil”.

Ahora deberá pagar $445.033,70 por los daños ocasionados la tarde/noche del 22 de enero de 2025 en el pabellón A de la Unidad Residencial 6 del Complejo Penitenciario Federal I, por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, en una causa que tuvo la intervención del fiscal Sergio Mola.

En esa oportunidad, el Encargado de Turno visualizó a “El Loco César” arrojando un anafe contra una de las cámaras de videovigilancia. Luego, contra el televisor que se encontraba ubicado en el Salón de Usos Múltiples (S. U. M.).

El líder de “la Banda del Pueblo” cumplió su cometido y rompió el aparato, de manera que dejó al resto de la población sin entretenimiento diario. Dejó también inutilizado el anafe, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Complejo Penitenciario de Ezeiza (Martín
Complejo Penitenciario de Ezeiza (Martín Rosenzveig)

Los agentes penitenciarios presentes lograron calmar al recluso. La versión oficial indica que entablaron diálogo con él y que lograron que “entrara en razón” y desista su comportamiento hostil. Así, lograron que se “reintegre a su sector individual de alojamiento”.

Teniendo en cuenta el perjuicio que produjo sobre los bienes provistos por la administración penitenciaria- es decir, el Estado- el Servicio Penitenciario Federal (SPF), a cargo de Julián Curi, inició actuaciones disciplinarias.

Sucede que, con su comportamiento, “El Loco” trasgredió el orden y la disciplina del penal. Su actitud le valió una mala nota en su hoja de vida carcelaria. Esas calificaciones repercuten en las decisiones que pueden tomarse a futuro sobre beneficios y libertades.

Pero no quedó ahí. Las autoridades formalizaron una denuncia frente al Juzgado Federal y se inició una investigación. A raíz de las evidencias presentadas, el 19 de agosto el narco fue citado a declarar. Se negó por consejo de su defensa, pero expresó su deseo de llegar a una conciliación mediante el pago de la totalidad de los daños causados y hasta ofreció disculpas.

Eso sí, pidió dos cuotas, una con vencimiento este 15 de septiembre y la segunda, el 15 de octubre, para poder alcanzar el monto acordado.

El caso de “Guille” Cantero

Infobae había dado a conocer una decisión judicial similar con otro interno de Alto Perfil: Ariel Máximo “Guille” Cantero (36), el jefe de la narcobanda Los Monos, condenado a 139 años de cárcel.

Este martes, el juez Federal de Campana Adrián González Charvay, resolvió hacerlo pagar por haber quemado un colchón en el penal de Marcos Paz.

El magistrado le aplicó el mecanismo de reparación integral del daño a “Guille”, quien se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, por el incendio de un colchón en el pabellón donde Cantero estaba alojado: la quema ocurrió el 8 de junio de 2021 y generó daños valuados en $4.800 de esa época.

Guille Cantero en la cárcel
Guille Cantero en la cárcel de Marcos Paz

Ahora, la defensa presentó una nueva oferta: $130.000 a descontar de manera inmediata del peculio de Cantero, con el objetivo de extinguir la acción penal. Todas las partes aceptaron el trato.

En un comunicado, el SPF explicó este miércoles que Morán de la Cruz y Cantero “manifestaron conductas delictivas que incluyeron la destrucción de mobiliario e instalaciones interiores, como también atentados contra la vida y la integridad física de personas. Por ello, el Estado no solo ha impulsado su persecución penal, sino que también accionó legalmente para buscar su responsabilidad civil y obtener una indemnización por los perjuicios sufridos”.

“La reparación integral de los daños ha sido abonada por los internos, quienes, además de afrontar sus responsabilidades penales, deberán afrontar la reparación civil en favor del Estado y sus instituciones de seguridad y administración”, aseguraron.

Este medio pudo saber que existen expedientes abiertos con relación a otros internos sin la notoriedad de los capos rosarinos y de la Villa 31 pendientes de resolución debido a la oposición de algunos fiscales por continuar la acción penal.

Temas Relacionados

César Morán de la CruzNarcotráficoServicio Penitenciario FederalCárcel de EzeizaDañosúltimas noticias

Últimas Noticias

Quiénes son los rugbiers mendocinos acusados por abuso sexual y con pedido de extradición desde Chile

Enzo Falaschi y Matías Morales Manrique quedaron arrestados tras una denuncia por hechos sucedidos en agosto de 2023, cuando jugaban para un club chileno

Quiénes son los rugbiers mendocinos

“Mudate porque no vas a vivir tranquila”: los audios de las amenazas de la banda de usureros que cobraba 100% de interés

Hay 10 detenidos y un prófugo en el marco de una causa por asociación ilícita. Las escuchas con las extorsiones y los códigos del nivel de agresión que manejaban ante cada tipo de deudor

“Mudate porque no vas a

Llegó a su casa y encontró a tres delincuentes que atacaban a su madre y a sus hermanas: seis detenidos

Se trata de cuatro hombres y dos mujeres, uno de los cuales ya se encontraba había sido arrestado semanas atrás por otra causa. Las cámaras fueron claves para identificarlos

Llegó a su casa y

Imputaron a Julieta Makintach por cohecho, abuso de autoridad y malversación en la causa que lleva la justicia de San Isidro

Las acusaciones se formalizaron en el expediente iniciado por el escándalo del documental en el juicio nulo por la muerte de Maradona. También le endilgan violación de los deberes de funcionario público y peculado de servicios y solicitaron al jury su desafuero. Burlando también pidió su destitución

Imputaron a Julieta Makintach por

Qué pasará con la nena que se atrincheró en una escuela de Mendoza y con sus compañeros

Los ministros de Seguridad, Salud y Educación mendocinos dieron una conferencia en la que aportaron precisiones sobre el caso

Qué pasará con la nena
ÚLTIMAS NOTICIAS
Insólito accidente en Neuquén: una

Insólito accidente en Neuquén: una camioneta volcó cuando se desenganchó la lancha trasladaba

Santa Fe aprobó por amplia mayoría el texto definitivo de la nueva Constitución

Cómo es la rutina física de David Bisbal para fortalecer y mantener los músculos a los 46 años

Quiénes son los rugbiers mendocinos acusados por abuso sexual y con pedido de extradición desde Chile

“Mudate porque no vas a vivir tranquila”: los audios de las amenazas de la banda de usureros que cobraba 100% de interés

INFOBAE AMÉRICA
Propaganda sin límites: el régimen

Propaganda sin límites: el régimen de Kim Jong-un convierte a sus soldados caídos en Ucrania en herramientas de control

Asesinaron a un trabajador portuario en Guayaquil: es el tercer caso en un mes

Zelensky exigió un “escudo aéreo europeo” tras las incursiones de drones rusos en Polonia

“Blindaje para el cora”: universidad peruana presenta programa para potenciar la salud emocional de sus estudiantes

La presidenta Maia Sandu advirtió que Rusia libra una “guerra híbrida sin precedentes” para influir en las elecciones de Moldavia

TELESHOW
Luck Ra habló de su

Luck Ra habló de su romance con La Joaqui: “Yo no estaba buscando la mejor pareja, pero ella me enamoró”

J Rei reveló el cambio de hábito que adoptó y cómo impactó en su vida: “Siete meses sin fumar porro”

El Chino Leunis y Magdalena Martínez Picabea celebraron cuatro años de matrimonio

Pampita bailó con ballenas en el océano: el espectacular video y un agradecimiento especial

Nicki Nicole habló por primera vez de su romance con Lamine Yamal: “Estoy muy enamorada”