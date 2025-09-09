Crimen y Justicia

Un juez federal le ordenó pagar a “Guille” Cantero 130 mil pesos por quemar un colchón en la cárcel

El titular del Juzgado Federal de Campana resolvió aplicarle al líder de Los Monos el mecanismo de reparación integral del daño

Cecilia Di Lodovico

Por Cecilia Di Lodovico

Guardar
!39 años de cárcel suma
!39 años de cárcel suma Cantero

La Justicia sigue intentando que Ariel Máximo “Guille” Cantero(36), jefe de la banda narco Los Monos, entienda que no es libre de hacer lo que le plazca y que no lo será por mucho tiempo: está condenado a 139 años de cárcel. En ese contexto, el Juzgado Federal de Campana resolvió hacerlo pagar por haber quemado un colchón en el penal de Marcos Paz.

El juez Adrián González Charvay le aplicó el mecanismo de reparación integral del daño a “Guille”, quien se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz y acumula múltiples condenas por distintos delitos.

La decisión del magistrado pone fin a la acción penal por el incendio de un colchón en el pabellón donde Cantero estaba alojado: la quema ocurrió el 8 de junio de 2021 y generó daños valuados en $4.800 de esa época.

La causa que ahora cierra Charvay con el pago de los daños se inició tras el incidente en el Salón de Usos Múltiples del Pabellón VII, Módulo II, cuando Cantero provocó un foco ígneo al prender fuego un colchón.

Por este hecho, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°3 de Morón lo procesó por el delito de daños, previsto en los artículos 45 y 183 del Código Penal. El expediente transitó varias instancias judiciales y, tras una compensación de causas, llegó al Juzgado Federal de Campana.

Durante el proceso, la defensa de Cantero, representada por la Defensora Pública Oficial ante el tribunal, ofreció en marzo de 2022 abonar la suma original de los daños con cargo al peculio del interno, es decir, el dinero que el detenido tiene depositado en la administración penitenciaria.

Sin embargo, la Dirección de Auditoría General del Servicio Penitenciario Federal rechazó esa propuesta, lo que llevó a la continuación del trámite judicial.

Ahora, la defensa presentó una nueva oferta: $130.000 a descontar de manera inmediata del peculio de Cantero, con el objetivo de extinguir la acción penal. La fiscal federal interviniente consideró procedente la reparación integral como alternativa válida para resolver el conflicto.

Y señaló que “en este caso resulta procedente la reparación integral (...) como forma alternativa de resolución del conflicto”. También ponderó que la ley penal lo “prevé”, ya que, de lo contrario, “debería afrontar un juicio oral con la posibilidad de que se le imponga una pena, lo cual resulta ventajoso para la práctica judicial, dado que permite descongestionar la administración de justicia”.

La Dirección Judicial del Servicio Penitenciario Federal también aceptó la propuesta, manifestando su conformidad con el monto ofrecido.

El juez federal de Campana fundamentó su decisión en la lógica de la justicia restaurativa, que busca recomponer el daño causado y restablecer la armonía social.

El magistrado remarcó que “se extinguirá la acción penal, sin más, en todo caso penal en el cual, cualquiera que sea el delito, haya reparado integralmente el perjuicio porque esta regulación de la ley penal es clarísima y no admite dudas ni limitaciones”.

En su análisis, el juez ponderó el tiempo transcurrido desde el hecho, la naturaleza del delito, el dispendio de recursos públicos que implicaría un juicio oral y las condiciones personales de Cantero, quien ya cumple una larga condena.

Consideró Charvay que la finalidad de prevención general y especial de la pena se satisface mejor con el resarcimiento económico que con una nueva condena privativa de la libertad, que en este contexto resultaría meramente simbólica.

La resolución ordena descontar de inmediato $130.000 del peculio de Cantero en favor de la Tesorería General de la Nación, debiendo la defensa presentar los comprobantes correspondientes ante el tribunal.

Temas Relacionados

Ariel Guille CanteroGuille CanteroAdrian Gonzalez CharvayJuez Adrian Gonzalez CharvayLos Monospenal de Marcos Pazúltimas noticiasnarcotráfico

Últimas Noticias

Crimen de Milagros Quenaipe en Tandil: así fue el brutal ataque de su asesino a la salida del boliche

Infobae accedió a la grabación de una de las cámaras de seguridad que registró el brutal ataque a la chica de 18 años. “No merece vivir”, aseguró el padre de la víctima, sobre Wilson Sánchez, el principal acusado

Crimen de Milagros Quenaipe en

La empresa fantasma del Bajo Flores detrás del torno con 500 kilos de cocaína encontrado en España

Una firma creada para la ocasión con un domicilio fiscal en CABA pidió a las autoridades trasladar la máquina que contenía la droga. El largo camino por tierra y agua y el truco de las autoridades para esclarecer el caso

La empresa fantasma del Bajo

La sofisticada maniobra narco detrás de los 500 kilos de cocaína peruana enviados dentro de un torno de Argentina a España

La organización, desbaratada tras 18 allanamientos, había montado una red societaria para simular operaciones de comercio internacional que también incluía a Colombia, Portugal y Panamá. Hay 4 detenidos

La sofisticada maniobra narco detrás

Detuvieron a un hombre que viajaba armado en la línea C del subte: tenía una pistola, una navaja y “actitud nerviosa”

El sospechoso cayó en un operativo de la Policía de la Ciudad. Tenía antecedentes por robo

Detuvieron a un hombre que

Brutal ataque en la Costanera: una “patota” agredió a patadas a un joven a la salida de un restaurante

Ocurrió ayer cerca de las 17, cuando un grupo de siete personas atacó a la víctima y continuó golpeándola mientras yacía en el piso. El relato de un testigo

Brutal ataque en la Costanera:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dólar: para pagar menos retenciones,

Dólar: para pagar menos retenciones, el campo aceleró la declaración de exportaciones y tuvo un récord de liquidación

Julio De Vido pidió ser absuelto en el juicio por las irregularidades en la compra de Gas Natural Licuado

iPhone 17 Air en pesos: cuándo llegará a la Argentina y cuánto costará el nuevo “tanque” de Apple

Un estudio global encontró altos niveles de drogas estimulantes en ríos de Sudamérica

El peronismo recuperó el quorum en el Senado bonaerense y Kicillof tendrá más alfiles en la Legislatura

INFOBAE AMÉRICA
Se siente temblor de magnitud

Se siente temblor de magnitud 5.3 en Caleta El Cobre

Cuánto tiempo se tarda en formar el hábito de ir al gimnasio, según la ciencia

Donald Trump no apoya el ataque de Israel contra Doha: “Qatar es un aliado y amigo de Estados Unidos”

El Tapiz de Bayeux desata una batalla cultural entre Francia y Reino Unido por su polémico préstamo

Condena internacional tras el ataque de Israel en Doha: “Es una flagrante violación de la soberanía qatarí”

TELESHOW
El día de campo de

El día de campo de Wanda y Zaira Nara: fotos a caballo, risas entre hermanas y un picnic provocativo

Las coincidencias en redes sociales entre Trueno y Teresa Prettel

Darío Cvitanich contó cómo está su relación con Ivana Figueiras y habló de su separación de Chechu Bonelli

La sorprendente respuesta de L-Gante cuando le preguntaron si le pidió casamiento a Wanda Nara

Úrsula Corberó y el Chino Darín anunciaron que esperan su primer hijo: “Esto no es IA”