Crimen y Justicia

Video: el intento de robo a un policía en Laferrere que terminó con un delincuente muerto

Ocurrió el jueves pasado. La Policía Bonaerense detuvo a un sospechoso

Federico Fahsbender

Por Federico Fahsbender

Guardar
Video: la secuencia del intento de robo al sargento de la Bonaerense

El fin de semana último, personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría de Laferrere de la Policía Bonaerense capturó un sospechoso por un hecho caliente: un intento de robo comando a un sargento de la fuerza que terminó con un delincuente muerto a tiros. La secuencia completa del asalto fue filmada por cámaras de seguridad de la zona.

El hecho ocurrió el jueves 4 de este mes en la esquina de Russo y Calderón de la Barca. Fue cometido por cuatro delincuentes, que viajaban en un Chevrolet Onix blanco.

Así, tras seguirlo durante varias cuadras, cruzaron al policía para robarle su Chevrolet Corsa. El sargento de 36 años de edad tomó su pistola y comenzó un tiroteo. Cristian Alejandro Jiménez, uno de los hampones, murió en el acto. Oriundo de González Catán, Jiménez tenía 25 años. Había tenido trabajo en blanco en una empresa postal, al menos, hasta mayo de este año.

Sus cómplices escaparon, dejando su cadáver atrás. No lograron robarle el auto al policía, que regresó a su casa y llamó al 911 para reportar el hecho.

Así, comenzó la búsqueda, con una causa a cargo del fiscal Diego Rulli, de la UFI de Homicidios de La Matanza. El análisis de cámaras fue clave. Detectó, por ejemplo, la patente del Chevrolet Onix. Los investigadores descubrieron que el auto había sido robado en la zona de Dorrego tres días antes del ataque al policía por, casualmente, cuatro delincuentes armados.

La secuencia completa de imágenes reveló cómo siguieron al hombre durante varias cuadras, para luego sobrepasar su vehículo y finalmente encerrarlo. Los datos de calle hicieron el resto. El GTO de la Comisaría de Laferrere llegó a un nombre: Gustavo Fabián Pérez, de 28 años y electricista, según su registro en ARCA, también de González Catán. Lo arrestaron mientras dejaba su casa.

La imputación en su contra es la de robo en poblado y en banda agravado por el uso de arma, tentativa de homicidio y encubrimiento.

Gustavo Pérez tras ser detenido
Gustavo Pérez tras ser detenido

González Catán: el crimen de Dilan Joel

El sábado 6, a pocas horas del arresto de Pérez, Dilan Joel Insfrán era asesinado en González Catán, en un ataque similar al que sufrió el policía de Laferrere: la víctima tenía 17 años.

El crimen ocurrió cerca de las 18:30 en el cruce de Alejandro de Manzoni y Cepeda, cuando la familia del chico intentaba ingresar a su domicilio. En ese momento, cuatro jóvenes armados interceptaron a Dilan y a su madre, Alicia. Durante el forcejeo, el adolescente recibió tres disparos, uno en el cuello y dos en la axila derecha. Fue trasladado al Hospital Simplemente Evita, donde perdió la vida a causa de las heridas que sufrió.

De acuerdo al relato de Alicia, madre e hijo regresaban a su vivienda a bordo de una camioneta Toyota Hilux. “Cuando llegábamos a casa, me bajo para abrir el portón y ya nos habían visto. De golpe, se me vinieron encima diciéndome que les diera la camioneta, apuntándome con la pistola”, recordó: “Me empezaron a zamarrear y a tironearme las piernas entre los dos”.

“Me subí a la camioneta con mi hijo y cuando abrí el portón, nos interceptaron y me apuntaron con un arma: ‘Dame la camioneta’”, relató la madre en una entrevista con Radio Mitre, realizada este martes por la mañana.

Asi, en medio del forcejeo, los hampones dispararon.

Temas Relacionados

RoboLa MatanzaLaferrerePolicía BonaerenseHomicidioúltimas noticias

Últimas Noticias

Brutal ataque en la Costanera: una “patota” agredió a patadas a un joven a la salida de un restaurante

Ocurrió ayer cerca de las 17, cuando un grupo de siete personas atacó a la víctima y continuó golpeándola mientras yacía en el piso. El relato de un testigo

Brutal ataque en la Costanera:

Video: un conductor de apps atropelló a un ciclista, bajó del auto y corrió el cuerpo para escapar con una pasajera a bordo

Ocurrió este lunes por la tarde en el barrio Villa Iglesias, de José C. Paz. La víctima, identificada como Cristian Alejandro Granado, de 34 años, murió por las graves heridas sufridas. IMÁGENES SENSIBLES

Video: un conductor de apps

Múltiples allanamientos en Córdoba por robos a choferes de aplicaciones de viajes: hay 6 detenidos

La Policía realizó más de 30 allanamientos en la capital cordobesa. Incautaron un arma de fuego

Múltiples allanamientos en Córdoba por

Una adolescente apuñaló en el pecho con una tijera a un compañero en un colegio de Catamarca

Ocurrió en la Escuela Secundaria N°89, ubicada en el barrio 920 Viviendas de la capital provincial

Una adolescente apuñaló en el

Condenaron a 6 años de prisión a un hombre por abusar de un niño en reiteradas oportunidades en Neuquén

Los aberrantes hechos ocurrieron en dos viviendas de la localidad de Centenario. El abusador reconoció su responsabilidad

Condenaron a 6 años de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Quiénes son los bonaerenses que

Quiénes son los bonaerenses que pagarán retenciones de Ingresos Brutos por sus movimientos con billeteras digitales

Receta de sopa de pollo con fideos, rápida y fácil

Dólar hoy: en el Banco Nación sube a $1.435 para la venta

Diego Spagnuolo evitó pedir la nulidad de la causa de las coimas en Andis y no descarta convertirse en arrepentido

Brutal ataque en la Costanera: una “patota” agredió a patadas a un joven a la salida de un restaurante

INFOBAE AMÉRICA
Un juez en Hong Kong

Un juez en Hong Kong falló a favor del reconocimiento parental de una pareja de dos mujeres en un caso histórico

Más de 120.000 evacuados tras las inundaciones en el centro de Pakistán

Un estudio confirma que diferentes personas muestran respuestas cerebrales similares ante los mismos colores

Una filtración reveló los negocios privados de Boris Johnson tras su mandato

Murió Stefano Benni, una marca registrada de ironía y crítica social en la literatura italiana contemporánea

TELESHOW
El nuevo tema de Wanda

El nuevo tema de Wanda Nara que podría enojar a Mauro Icardi: “Le gusta que yo sea una tóxica”

El percance de Emily Lucius con Belu y su madre en el aeropuerto de Miami: “Tomé una mala decisión”

Patricia Sosa recordó el evento místico por el que dejó de comer carne: “De otro planeta”

Marcelo Polino contó un episodio sobrenatural después de la muerte de su madre que emocionó a todos en vivo

Murió Kay Galifi, primer guitarrista de Los Gatos y uno de los grandes misterios del rock nacional