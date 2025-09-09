Video: el intento de robo a un policía en Laferrere que terminó con un delincuente muerto

Video: la secuencia del intento de robo al sargento de la Bonaerense

El fin de semana último, personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría de Laferrere de la Policía Bonaerense capturó un sospechoso por un hecho caliente: un intento de robo comando a un sargento de la fuerza que terminó con un delincuente muerto a tiros. La secuencia completa del asalto fue filmada por cámaras de seguridad de la zona.

El hecho ocurrió el jueves 4 de este mes en la esquina de Russo y Calderón de la Barca. Fue cometido por cuatro delincuentes, que viajaban en un Chevrolet Onix blanco.

Así, tras seguirlo durante varias cuadras, cruzaron al policía para robarle su Chevrolet Corsa. El sargento de 36 años de edad tomó su pistola y comenzó un tiroteo. Cristian Alejandro Jiménez, uno de los hampones, murió en el acto. Oriundo de González Catán, Jiménez tenía 25 años. Había tenido trabajo en blanco en una empresa postal, al menos, hasta mayo de este año.

Sus cómplices escaparon, dejando su cadáver atrás. No lograron robarle el auto al policía, que regresó a su casa y llamó al 911 para reportar el hecho.

Así, comenzó la búsqueda, con una causa a cargo del fiscal Diego Rulli, de la UFI de Homicidios de La Matanza. El análisis de cámaras fue clave. Detectó, por ejemplo, la patente del Chevrolet Onix. Los investigadores descubrieron que el auto había sido robado en la zona de Dorrego tres días antes del ataque al policía por, casualmente, cuatro delincuentes armados.

La secuencia completa de imágenes reveló cómo siguieron al hombre durante varias cuadras, para luego sobrepasar su vehículo y finalmente encerrarlo. Los datos de calle hicieron el resto. El GTO de la Comisaría de Laferrere llegó a un nombre: Gustavo Fabián Pérez, de 28 años y electricista, según su registro en ARCA, también de González Catán. Lo arrestaron mientras dejaba su casa.

La imputación en su contra es la de robo en poblado y en banda agravado por el uso de arma, tentativa de homicidio y encubrimiento.

Gustavo Pérez tras ser detenido

González Catán: el crimen de Dilan Joel

El sábado 6, a pocas horas del arresto de Pérez, Dilan Joel Insfrán era asesinado en González Catán, en un ataque similar al que sufrió el policía de Laferrere: la víctima tenía 17 años.

El crimen ocurrió cerca de las 18:30 en el cruce de Alejandro de Manzoni y Cepeda, cuando la familia del chico intentaba ingresar a su domicilio. En ese momento, cuatro jóvenes armados interceptaron a Dilan y a su madre, Alicia. Durante el forcejeo, el adolescente recibió tres disparos, uno en el cuello y dos en la axila derecha. Fue trasladado al Hospital Simplemente Evita, donde perdió la vida a causa de las heridas que sufrió.

De acuerdo al relato de Alicia, madre e hijo regresaban a su vivienda a bordo de una camioneta Toyota Hilux. “Cuando llegábamos a casa, me bajo para abrir el portón y ya nos habían visto. De golpe, se me vinieron encima diciéndome que les diera la camioneta, apuntándome con la pistola”, recordó: “Me empezaron a zamarrear y a tironearme las piernas entre los dos”.

“Me subí a la camioneta con mi hijo y cuando abrí el portón, nos interceptaron y me apuntaron con un arma: ‘Dame la camioneta’”, relató la madre en una entrevista con Radio Mitre, realizada este martes por la mañana.

Asi, en medio del forcejeo, los hampones dispararon.