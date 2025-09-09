Desgarrador relato de la mamá del adolescente asesinado en La Matanza en un intento de robo

Las declaraciones de Alicia, la mamá del joven asesinado en La Matanza

“Me subí a la camioneta con mi hijo y cuando abrí el portón, nos interceptaron y me apuntaron con un arma: ‘Dame la camioneta’”, relató Alicia, la mamá de Dilan Joel Insfrán, durante una entrevista en radio Mitre. En un testimonio cargado de dolor, reconstruyó los minutos previos al asesinato de su hijo adolescente, ocurrido cuando intentó defenderla de un asalto en González Catán, partido de La Matanza.

De acuerdo al relato de Alicia, madre e hijo regresaban a su vivienda a bordo de una Toyota Hilux tras haber hecho compras. “Fuimos a comprar todo. Cuando llegábamos a casa, me bajo para abrir el portón y ya nos habían visto. De golpe me vinieron encima diciéndome que les diera la camioneta, apuntándome con la pistola”, recordó. La tensión aumentó cuando intentó resistirse y uno de los agresores abrió la puerta del vehículo: “Me empezaron a zamarrear y a tironearme las piernas entre los dos”.

Sintiendo el peligro, Dilan destrabó la puerta trasera y saltó para auxiliar a su madre. En medio del forcejeo, se escucharon los disparos. “Después escuché los tiros y, cuando me di cuenta, mi hijo estaba atrás de la camioneta diciéndome: ‘Mamá’. Ya lo vi todo desangrado”, lamentó Alicia. En ese momento, vecinos y familiares intentaron asistirlos, pero él ya presentaba heridas de gravedad: “Perdió mucha sangre, mucha sangre”.

Horror en La Matanza: un adolescente de 17 años fue asesinado intentó defender a su mamá de un robo y fue asesinado a tiros.

El ataque ocurrió cerca de las 18:30 en el cruce de Alejandro de Manzoni y Cepeda, cuando la familia intentaba ingresar a su domicilio. En ese momento, cuatro jóvenes armados interceptaron a la mujer y a su hijo. Durante el forcejeo, el adolescente recibió tres disparos: uno en el cuello y dos en la axila derecha. Fue trasladado inconsciente al Hospital Simplemente Evita, donde murió a raíz de las heridas.

En la nota, Alicia confirmó que los agresores “eran cuatro” y detalló que solo la puerta del conductor pudo ser abierta por los atacantes. “Si vos no lo destrabás, no se abre. Mi hijo estaba protegido ahí, porque intentaron entrar por atrás también y no pudieron”. Resaltó también el accionar de los vecinos: “Vino un muchacho, mi sobrino de mi marido, y me ayudó a subirlo a la camioneta para llevarlo al hospital”.

Consultada sobre los responsables del hecho, Alicia indicó que “todos los vecinos los conocen”, y se refirió al perfil de los adolescentes: “Robaban, robaban todo el tiempo. Eran dueños de acá del barrio”. En sus palabras, tres de los detenidos fueron entregados por sus propios padres. El periodista Gabriel Iezzi precisó que “uno tiene quince y el otro dieciséis años, y tienen antecedentes en la zona por robo de autos”.

Las imágenes de una cámara de seguridad de la zona fueron clave para que los investigadores pudieran concretar las detenciones, entre ellas la del presunto asesino de Dilan Joel Insfrán, de solo quince años.

Para Alicia, la tragedia que golpeó a su familia expone la situación de violencia y la presencia de menores armados en el barrio: “Esos chicos eran dueños de acá. Nos vieron y aprovecharon el momento”, sintetizó.

“Nunca le pudimos parar la sangre”, relató con angustia la madre del adolescente, al recordar los últimos minutos de su hijo.