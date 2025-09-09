El “perejil” del caso Dalmasso quedó más complicado en la causa por matar a un hombre tras un partido de fútbol

Gastón Zárate está imputado por el delito de homicidio simple

Malas noticias para Gastón Zárate (46), señalado hace 18 años como “el perejil” del caso Nora Dalmasso (51). Continuará detenido en la ciudad de Río Cuarto, imputado por matar a Rubén Ezequiel Ustarroz Acuña (37) tras un partido de fútbol.

El fiscal Javier Di Santo, el mismo funcionario que en 2007 lo imputó durante cuatro años por el crimen de Dalmasso en el barrio Villa Golf, está a cargo de la investigación y este martes le dictó la prisión preventiva.

Según el portal La Voz, este lunes Di Santo volvió a indagar a Zárate debido a cambios en la descripción del hecho que se le atribuye y, 24 horas después, dictó la prisión preventiva.

El expediente se centra en la muerte de Ustarroz, ocurrida el pasado 16 de agosto, tras una discusión que ambos mantuvieron después de un partido de fútbol en el complejo deportivo “El Águila”, ubicado en calle Río Negro al 1600.

El lugar de los hechos (Crédito: Puntal/Andrés Oviedo)

Según la investigación, la víctima terminó con un hierro incrustado en el cráneo a varios centímetros, a la altura de la sien izquierda. El pintor Zárate, que años atrás había trabajado en refacciones en la casa de la familia Macarrón, negó ante el fiscal los cargos y se abstuvo de declarar en la primera indagatoria.

En paralelo, dejó de lado el ser representado por la defensa pública y designó como abogado particular a José Gabriel Melano.

Mientras se esperan las pericias psicológicas y psiquiátricas ordenadas por el fiscal, entre las pruebas reunidas en el expediente figuran testimonios y las imágenes de una cámara de seguridad que registró parte de la secuencia de los hechos.

De las primeras reconstrucciones se desprende que la discusión comenzó dentro del predio deportivo, donde Zárate participaba del encuentro junto a sus dos hijos adolescentes, y continuó luego en el exterior, donde se produjo el desenlace fatal.

Rubén Acuña Ustarroz, la víctima

La madre de Zárate declaró ante la prensa que su hijo había actuado en defensa propia. Aseguró que “el caso Dalmasso había sido un peso muy grande” que ambos “habían cargado durante todos estos años”. Desde la fiscalía no descartan esa hipótesis, aunque remarcaron que el hecho fue “muy violento”.

La madre de la víctima

En paralelo, la madre de la víctima brindó declaraciones públicas. En diálogo con Eldoce, Beatriz describió a su hijo como alguien que disfrutaba del fútbol como espacio de esparcimiento.

“Se conocían de la cancha, iba de vez en cuando a jugar para distraerse”, relató. Según explicó, ese deporte era “el cable a tierra” de su hijo, quien no fumaba, no tomaba alcohol y no solía salir. “Era una persona excelente”, afirmó, al tiempo que aseguró que “jamás llegaba a una discusión”.

Beatriz relató que había adoptado a Ezequiel cuando era niño: “Lo tengo desde chiquito, desde que lo dejó la mamá. A sus 24 años me dieron el poder”. La mujer detalló además que su hijo estudiaba ingeniería en electricidad y estaba a una materia de recibirse.

“Me decía que este año se recibiría. El patrón le daba los días para estudiar”, contó, y agregó que combinaba los estudios con su trabajo.

En contraste, Beatriz sostuvo que Zárate tenía una conducta conflictiva. Según sus palabras, su hijo le había comentado que el acusado era “muy violento”.