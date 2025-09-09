Comenzó el juicio contra el joven que asesinó a puñaladas a una mujer cuando intentó abusar de ella en Río Negro

La ciudad donde ocurrió el crimen de Marisa Coliman

Con algunos traspiés, este lunes tuvo lugar la primera audiencia judicial por el femicidio de Marisa Ester Coliman, ocurrido en 2023 en su casa de Luis Beltrán, Río Negro. Nicolás Ezequiel Medina es el único acusado de haberla apuñalado en reiteradas ocasiones tras haber intentado abusar de ella y no conseguirlo. Además, está señalado por tentativa de homicidio contra el hijo de la mujer.

La jornada estaba prevista que inicie cerca de las 8.30 en los tribunales de General Roca; sin embargo, la ausencia de uno de los integrantes del jurado popular y el retraso de otro demoró el inicio de la audiencia hasta las 11.15. Esto obligó a la Oficina Judicial a organizar una segunda audiencia de selección para contar con suplentes adicionales y reemplazar a la ausente.

Durante la apertura, la fiscal Teresa Giuffrida presentó la acusación detallada ante los jurados, destacando el carácter extremadamente violento del ataque y el desprecio del acusado hacia la condición de mujer de la víctima. Según la reconstrucción, Medina actuó con ensañamiento y buscó también eliminar al hijo de Coliman, para evitar que quedara un testigo directo del crimen.

El acusado de 23 años llegó a esta instancia bajo prisión preventiva, en una causa caratulada por intento de abuso sexual con acceso carnal, homicidio doblemente agravado por ensañamiento y por mediar violencia de género (femicidio), además de tentativa de homicidio agravada por la intención de asegurar su propia impunidad, en perjuicio del hijo de la víctima. Tanto la mujer, de 44 años, como el chico, se encontraban en la vivienda de la localidad de Luis Beltrán, en el barrio conocido como “Conventillo de García”, cuando fueron sorprendidos por Medina entre las 2 y las 3 de la madrugada de julio.

La autopsia practicada al cuerpo de la mujer madre de cinco hijos, reflejó más de 30 heridas cortantes y punzo cortantes, la mayoría en el lado izquierdo del cuerpo. Una de las cuchilladas seccionó su arteria carótida, produciendo la muerte casi inmediata. También se hallaron lesiones en los brazos, cuello, tórax y cabeza, lo que reveló una resistencia desesperada. La segunda víctima sobrevivió a pesar de haber recibido heridas graves en el cuero cabelludo, mano izquierda y dedo anular. En este sentido, se determinó que el agresor oriundo de Clorinda, provincia de Formosa, fue el responsable.

Tribunales de Río Negro

La secuencia comenzó cuando Medina llegó a la casa de Coliman. En un primer momento, no fue atendido, pero al llegar el hijo de la mujer, el acusado le pidió quedarse ahí. Estando adentro de la casa le dio dinero al chico, identificado como O. K., para que fuera a comprar cerveza. Al irse, trabó la puerta desde adentro con un tronco e intentó abusar sexualmente de Coliman. Según la causa, llegó a bajarle parte de la ropa mientras la mujer se resistía. Ante la negativa, la atacó con un cuchillo tipo tramontina sobre la cama.

El forcejeo permitió que la víctima lograra escapar de la vivienda, pero el joven la persiguió hasta el exterior, donde le propició múltiples puñaladas que le provocaron la muerte. Acto seguido, el acusado ingresó nuevamente a la vivienda e intentó huir por otra puerta, pero se encontró con Kuhn a quien atacó a puñaladas. El joven, malherido, logró pedir ayuda en una estación de servicio cercana, mientras el acusado escapaba a pie.

Al llegar, la Policía y los servicios de emergencia recogieron las pruebas en la escena. En el domicilio del acusado se hallaron celulares, la moto manchada de sangre y prendas relacionadas con el delito. Un equipo médico registró mordeduras, hematomas y heridas recientes en el cuerpo de Medina, consistentes con los testimonios recabados. Una vecina declaró haber escuchado gritos y movimientos extraños antes de que el lugar quedara en silencio.