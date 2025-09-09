Crimen y Justicia

Comenzó el juicio contra el joven que asesinó a puñaladas a una mujer cuando intentó abusar de ella en Río Negro

El ataque ocurrió en 2023. En ese momento, también hirió al hijo de la víctima

Guardar
La ciudad donde ocurrió el
La ciudad donde ocurrió el crimen de Marisa Coliman

Con algunos traspiés, este lunes tuvo lugar la primera audiencia judicial por el femicidio de Marisa Ester Coliman, ocurrido en 2023 en su casa de Luis Beltrán, Río Negro. Nicolás Ezequiel Medina es el único acusado de haberla apuñalado en reiteradas ocasiones tras haber intentado abusar de ella y no conseguirlo. Además, está señalado por tentativa de homicidio contra el hijo de la mujer.

La jornada estaba prevista que inicie cerca de las 8.30 en los tribunales de General Roca; sin embargo, la ausencia de uno de los integrantes del jurado popular y el retraso de otro demoró el inicio de la audiencia hasta las 11.15. Esto obligó a la Oficina Judicial a organizar una segunda audiencia de selección para contar con suplentes adicionales y reemplazar a la ausente.

Durante la apertura, la fiscal Teresa Giuffrida presentó la acusación detallada ante los jurados, destacando el carácter extremadamente violento del ataque y el desprecio del acusado hacia la condición de mujer de la víctima. Según la reconstrucción, Medina actuó con ensañamiento y buscó también eliminar al hijo de Coliman, para evitar que quedara un testigo directo del crimen.

El acusado de 23 años llegó a esta instancia bajo prisión preventiva, en una causa caratulada por intento de abuso sexual con acceso carnal, homicidio doblemente agravado por ensañamiento y por mediar violencia de género (femicidio), además de tentativa de homicidio agravada por la intención de asegurar su propia impunidad, en perjuicio del hijo de la víctima. Tanto la mujer, de 44 años, como el chico, se encontraban en la vivienda de la localidad de Luis Beltrán, en el barrio conocido como “Conventillo de García”, cuando fueron sorprendidos por Medina entre las 2 y las 3 de la madrugada de julio.

La autopsia practicada al cuerpo de la mujer madre de cinco hijos, reflejó más de 30 heridas cortantes y punzo cortantes, la mayoría en el lado izquierdo del cuerpo. Una de las cuchilladas seccionó su arteria carótida, produciendo la muerte casi inmediata. También se hallaron lesiones en los brazos, cuello, tórax y cabeza, lo que reveló una resistencia desesperada. La segunda víctima sobrevivió a pesar de haber recibido heridas graves en el cuero cabelludo, mano izquierda y dedo anular. En este sentido, se determinó que el agresor oriundo de Clorinda, provincia de Formosa, fue el responsable.

Tribunales de Río Negro
Tribunales de Río Negro

La secuencia comenzó cuando Medina llegó a la casa de Coliman. En un primer momento, no fue atendido, pero al llegar el hijo de la mujer, el acusado le pidió quedarse ahí. Estando adentro de la casa le dio dinero al chico, identificado como O. K., para que fuera a comprar cerveza. Al irse, trabó la puerta desde adentro con un tronco e intentó abusar sexualmente de Coliman. Según la causa, llegó a bajarle parte de la ropa mientras la mujer se resistía. Ante la negativa, la atacó con un cuchillo tipo tramontina sobre la cama.

El forcejeo permitió que la víctima lograra escapar de la vivienda, pero el joven la persiguió hasta el exterior, donde le propició múltiples puñaladas que le provocaron la muerte. Acto seguido, el acusado ingresó nuevamente a la vivienda e intentó huir por otra puerta, pero se encontró con Kuhn a quien atacó a puñaladas. El joven, malherido, logró pedir ayuda en una estación de servicio cercana, mientras el acusado escapaba a pie.

Al llegar, la Policía y los servicios de emergencia recogieron las pruebas en la escena. En el domicilio del acusado se hallaron celulares, la moto manchada de sangre y prendas relacionadas con el delito. Un equipo médico registró mordeduras, hematomas y heridas recientes en el cuerpo de Medina, consistentes con los testimonios recabados. Una vecina declaró haber escuchado gritos y movimientos extraños antes de que el lugar quedara en silencio.

Temas Relacionados

Nicolás MedinaMarisa ColimanRío NegroGeneral Rocafemicidioúltimas noticias

Últimas Noticias

Condenaron a 6 años de prisión a un hombre por abusar de un niño en reiteradas oportunidades en Neuquén

Los aberrantes hechos ocurrieron en dos viviendas de la localidad de Centenario. El abusador reconoció su responsabilidad

Condenaron a 6 años de

Un pasajero de un micro de larga distancia traficaba 20 kilos de droga ocultos en su valija rumbo a Córdoba

El transporte había partido desde Clorinda y tenía como destino final Villa Carlos Paz

Un pasajero de un micro

Peleó con un cliente por un trabajo y comenzó a disparar al aire frente a un shopping de Rosario

El hecho ocurrió a metros del Portal Rosario y los dos hombres involucrados quedaron detenidos

Peleó con un cliente por

Discutió con su pareja, intentó acuchillarlo y quedó detenida en Misiones

El hecho ocurrió en la madrugada de este lunes en Oberá. La agresora, de 37 años, causó destrozos en la vivienda

Discutió con su pareja, intentó

Los aberrantes resultados que arrojaron las pericias hechas en los dispositivos del explotador sexual de Mar del Plata

El acusado de 41 años, está siendo investigado por delitos de explotación y abuso sexual en mujeres, a las que drogaba y golpeaba

Los aberrantes resultados que arrojaron
ÚLTIMAS NOTICIAS
De cuánto es la PUAM

De cuánto es la PUAM de ANSES en septiembre 2025

Condenaron a 6 años de prisión a un hombre por abusar de un niño en reiteradas oportunidades en Neuquén

Un pasajero de un micro de larga distancia traficaba 20 kilos de droga ocultos en su valija rumbo a Córdoba

Tras días internado por un accidente, falleció el papá de Matías Chirino, el subteniente que murió durante un bautismo militar

Discutió con su pareja, intentó acuchillarlo y quedó detenida en Misiones

INFOBAE AMÉRICA
Renunció el primer ministro de

Renunció el primer ministro de Nepal tras la represión que dejó al menos 19 muertos

Tras 8 siglos en silencio, el órgano medieval más antiguo del cristianismo vuelve a la vida por un hallazgo en Jerusalén

Científicos crean “pistola 3D” que imprime huesos en cirugías y acelera la regeneración ósea

Por qué 40 minutos de ejercicio moderado pueden transformar la salud cerebral

La escena de “Sueños de libertad” que se repitió durante 9 horas y terminó con Morgan Freeman en el hospital

TELESHOW
La avant premiere de Verano

La avant premiere de Verano Trippin, la película Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna: todas las fotos

Lali Espósito contó por qué no piensa en casarse con Pedro Rosemblat: “Ni loca, es un gastadero de plata”

La conmovedora foto de Pampita con su hija Blanca, a 13 años de su muerte

Zaira Nara habló de los rumores de romance con Vico D’Alessandro y otra famosa reconoció que salió con el actor

Fede Bal se filmó haciéndose una colonoscopía a 5 años de su cáncer de colon: “A tiempo, te salva la vida”