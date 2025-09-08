Quién es “Colo” Cappelletti, el prófugo vinculado a Los Menores que regentea el juego clandestino en Rosario

Por Cappelletti ofrecen 20 millones de pesos de recompensa

Fernando Andrés “Colo” Cappelletti (30) es una suerte de fantasma en Rosario. Desde el pasado 28 de agosto pasó a integrar la lista de los diez delincuentes más buscados de Santa Fe, al punto que el gobierno provincial ofrece 20 millones de pesos por datos que conduzcan a su detención.

Con estrecha relación con la presunta banda narco Los Menores, su nombre asoma como el encargado de regentear el juego clandestino para uno de los cabecillas, Lisandro “Limón” Contreras: detenido en diciembre del año pasado en un operativo de la Policía Federal en Tigre.

Investigadores policiales y judiciales que siguen los pasos de Cappelletti lo ubicaron como el reemplazante de Leonardo Peiti en Rosario, quien fue condenado en diciembre de 2021 a la pena de 3 años de prisión efectiva luego de acogerse a la figura de “arrepentido” y pagar una multa de 42 millones y medio de pesos en concepto de multa.

“Leo”, como se lo conoce en Santa Fe, afirmó que pagaba mensualmente una cifra estimada entre 4 mil y 5 mil dólares a los por entonces fiscales Gustavo Ponce Asahad y Patricio Serjal a cambio de que le avisen de investigaciones en su contra o posibles allanamientos.

Peiti, al momento del legajo provincial, era el principal referente del juego clandestino en Rosario, Rafaela y Melincué. Sin embargo, ni su arresto ni la condena detuvieron la actividad. Por el contrario, cambió de mando. En tanto, los ahora ex fiscales tuvieron implicancias judiciales: Ponce Asahad fue condenado a 3 años de cárcel y el ex fiscal regional Serjal está por ir a juicio por la misma causa.

Ese “vacío” que dejó Peiti fue ocupado, a criterio de investigadores judiciales, por “Limón” Contreras, un hábil jugador del hampa local con estrecha vinculación con Matías Ignacio Gazzani, el presunto líder de Los Menores que permanece prófugo, y por el que el gobierno santafesino ofrece 65 millones de pesos por información acerca de su paradero.

“Limón” fue imputado en diciembre del año pasado por los fiscales Georgina Pairola y Luis Schiappa Pietra por apuestas clandestinas. Y por ser quien proveyó de contactos con personal policial y recursos económicos a Gazzani y su presunta estructura, de la que no está acusado como miembro, por el momento.

En ese contexto se inserta la figura de Fernando Cappelletti, en la de regentear apuestas ilegales y juego clandestino a pedido de Contreras.

Quienes conocen a Fernando y a su hermano, mucho más joven, los apuntan por varios “garitos” o salas físicas de juego clandestino en la zona oeste de Rosario, sobre el corredor de Felipe Moré, donde solía andar el “Colo”. Pasó de ser visto frecuentemente en la vía pública recorriendo la zona a dejar de aparecer por los “casinitos” que, al mismo tiempo, están en retroceso porque la gente participa mayormente a través del celular.

Cappelletti se coló en la nómina de los más buscados de Santa Fe tras la detención ocurrida el 27 de agosto pasado de Gerardo “Dibu” Gómez, presunto barra brava de Newell’s que obedece a las órdenes del recluso Cristian Nicolás “Pupito” Avalle –segunda línea de Los Monos–. Lo atraparon en la localidad de Dock Sud.

Como Gómez fue arrestado por la Policía de Investigaciones –posteriormente acusado por asociación ilícita y la organización de un homicidio cometido en diciembre de 2022– y no se hizo uso de la recompensa de 35 millones de pesos que se ofrecía por datos sobre su paradero, el Estado santafesino decidió volver a volcar el dinero para lograr otra captura de peso, como la del “Colo”.