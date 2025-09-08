Crimen y Justicia

La Matanza: intentó defender a su mamá de un robo y fue asesinado a tiros por otro menor

Ocurrió este sábado, en González Catán. Una cámara de seguridad de la zona registró la previa del brutal ataque y la huida del asesino, de 15 años, y sus cómplices

Así escaparon los delincuentes tras el crimen de Dylan Joel Insfrán

Dylan Joel Insfrán, un adolescente de 17 años, fue asesinado por otro menor cuando intentó defender a su mamá de un asalto. El crimen ocurrió este sábado, cerca de las 18, en la localidad de González Catán, en el partido bonaerense de La Matanza.

Tanto la previa del ataque como la huida del principal sospechoso y sus cómplices fueron registradas por una cámara de seguridad de un vecino, cuyas imágenes fueron clave para que los investigadores pudieran concretar tres detenciones, entre ellas, la del presunto asesino de 15 años, según confiaron este lunes fuentes del caso a Infobae.

De acuerdo a la información consignada por el medio Inforbano, el trágico hecho ocurrió pasadas las 18.30 en el cruce de las calles Alejandro de Manzoni y Cepeda, justo cuando la familia regresaba a su casa a bordo de una camioneta Toyota Hilux. En ese escenario, la madre del joven, Alicia, maniobraba el vehículo para ingresar al garaje, mientras que Dylan se disponía a abrir el portón.

Dylan Joel
Dylan Joel

De repente, un grupo de cinco delincuentes armados intentó robarles la 4X4. Con violencia, abrieron la puerta del conductor para arrastrar a la mujer hacia afuera, pero Dylan corrió a su auxilio y se interpuso ante los atacantes para protegerla. En medio del forcejeo, el adolescente recibió tres disparos, uno en el cuello y dos en la axila derecha, y fue trasladado inconsciente al Hospital Simplemente Evita, donde finalmente murió a raíz de la gravedad de las heridas.

Una cámara de seguridad instalada en el frente de la casa de un vecino registró tanto la previa del ataque como la huida de los ladrones, que escaparon corriendo a toda velocidad luego de que Dylan cayera tendido sobre la vereda.

El momento en que los
El momento en que los cinco asaltantes corrieron hacia las víctimas.

Las imágenes que encabezan esta nota muestran que cuatro de los delincuentes doblaron en Cepeda y huyeron en dirección al barrio Los Ceibos, mientras que el restante, que escapó por Alejandro de Manzoni, fue increpado por un grupo de vecinos y debió retroceder sobre sus pasos para evitar ser capturado.

Las detenciones

Fuentes del caso le confirmaron a este medio que el presunto homicida, de 15 años, fue arrestado este domingo por personal de la DDI de La Matanza cuando se encontraba junto a su madre, quien “lo entregó de los pelos”, indicaron las fuentes.

Asimismo, los investigadores detuvieron a otro chico de 16 años y a un mayor de edad. Los tres residen en el barrio, al igual que la víctima. No descartan otros arrestos en las próximas horas, agregaron.

Los delincuentes escaparon luego de
Los delincuentes escaparon luego de disparar contra Dylan.

De acuerdo con las declaraciones de los vecinos consignadas por Inforbano, estos jóvenes ya habían protagonizado varios robos en la zona durante la semana, incluso el asalto a un profesor de la Escuela Secundaria Nº 12. “Dylan murió por defender a su mamá. No puede ser que tengamos que vivir con este miedo todos los días”, expresó con indignación un vecino.

El caso está en manos del fiscal Juan Pablo Pepe Volpicina, de la UFIJ N° 1 del Fuero Penal Juvenil del Departamento Judicial La Matanza.

