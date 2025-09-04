Se conocerá hoy el veredicto por el crimen de León Aquino, el bebé de 18 meses torturado y asesinado por sus padres

El bebé de 18 meses murió luego de las graves lesiones que le generaron los maltratos de sus padres

A casi cuatro años de la muerte de León Aquino, en una vivienda de Berazategui, se conocerá este jueves la decisión del jurado respecto a la responsabilidad penal que le cabe a la madre y el padrastro del menor, los únicos imputados por la tortuosa muerte del bebé de 18 meses.

Yésica del Carmen Aquino, de 36 años, y su pareja, Roberto Carlos Fernández de 33, quedaron detenidos desde el inicio de la investigación. Ella está imputada por el delito de homicidio agravado por el vínculo, con premeditación, ensañamiento, alevosía o, en forma alternativa, homicidio por comisión por omisión; y él, por homicidio calificado.

La audiencia comenzará a las 12 en los tribunales situados sobre Avenida Hipólito Yrigoyen 475, en Quilmes, y será presidida por los jueces Cecilia Maffei, Fernando Celesia y Julia Rutigliano. En tanto, la parte acusatoria, estará representada por la fiscal María de los Ángeles Attarian Mena, quien incorporó a la causa los agravantes de alevosía y ensañamiento.

En diálogo con Radio Mitre, Attarian Mena describió el calvario que le tocó vivir al menor, quien fue llevado por su madre al hospital El Cruce de Florencio Varela el 19 de septiembre de 2021, con marcas evidentes de maltrato. Tenía una “lesión equimótica en región frontal; múltiples lesiones equimóticas y hematomas en pliegues de ambos brazos; lesiones cutáneas por impronta que correspondería a agujas o elemento similar en brazos, manos, muñeca”, según detallaron los médicos y acreditaron luego los partes forenses.

La mamá de León y el padrastro

“León tuvo una aguja clavada en la espaldita no menos de un mes”, relató la funcionaria sobre uno de los elementos claves en la causa: una aguja oxidada que utilizaban para darle pinchazos en el cuerpo, lo que finalmente lo llevó al deceso. Los forenses la extrajeron de la parte posterior del cuerpo, por lo que los expertos plantearon que el elemento pudo haberle provocado un cuadro de septicemia.

“Toda la familia era víctima de malos tratos”, sostuvo Attarian Mena sobre las agresiones que también padecían los hermanos de León. “Había seis hermanos en total”, pero el ensañamiento era con el bebé a quien “le pinchaban los dedos de las manos, en las yemas y también en los pies”, todo en presencia de los demás integrantes.

Esta secuencia había sido señalada por una de las tías de los chicos, quien aseguró que desde que Aquino comenzó su relación con Fernández, los gritos en la casa de ellos eran permanentes y los chicos vivían atemorizados. “Primero le rogué a mi hermana que me diera a León para cuidarlo. Le dije que no iba a denunciarla, pero no quiso saber nada. Después empezamos a denunciarlos en todas partes. Los chicos estaban solos, les tiraban agua fría, les pegaban con palos, les ponían pimienta en la comida. A León lo dejaban horas mojadas frente a la ventana en pleno invierno”, sostuvo en aquel entonces, en diálogo con Infobae.

León Aquino tenía 18 meses cuando murió

“Necesitamos que la historia de León no quede en el olvido, que su muerte no quede impune y que la Justicia actúe con todo el peso de la ley. Exigimos justicia, verdad y condena para quienes le arrebataron la vida”, expresaron desde el entorno del menor.

Con los antecedentes y declaraciones mencionados, la fiscal indicó, sobre los adultos acusados, que “desde el mismo momento en que se tomó conocimiento, al otro día, la doctora (Gabriela) Mateos ya los detuvo y así llegaron detenidos al juicio”.

En la causa se sumaron los testimonios de dos hermanos a través del sistema de cámara Gesell. Sin embargo, uno de ellos, de doce años, no logró declarar por un bloqueo emocional. “Muchos de estos nenes no pudieron poner en palabras todo lo que estaba sucediendo… Se secuestró un dibujo donde se ve una persona grande con rayas, como si fueran pinches, rodeando a alguien más chiquitito. Uno puede suponer que es León”, concluyó.