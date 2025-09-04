Detuvieron a una empleada doméstica que entregó a un jubilado de 84 años para que le roben en Junín

Los agentes arrestaron a un cómplice de la mujer y secuestraron marihuana lista para su comercialización, mientras que continúa la búsqueda de un tercer implicado

Una investigación policial en Junín derivó en la detención de una empleada doméstica, de 53 años, quien habría facilitado información clave para un robo contra un jubilado de 84 años. La intervención de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Junín permitió, además, el secuestro de 184 gramos de marihuana listos para su distribución y la aprehensión de un segundo implicado.

El caso se inició cuando, según precisaron fuentes del caso a Infobae, la víctima relató que a las 04:45 fue sorprendido en su domicilio de Edison al 500 por un hombre que, tras forzar la puerta de entrada y mediante intimidación verbal, le sustrajo dinero en efectivo, tanto en moneda nacional como extranjera, sin poder precisar el monto. El autor del hecho se dio a la fuga inmediatamente.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en Edison al 500

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N.º 6 del Departamento Judicial Junín tomó intervención, disponiendo la apertura de la causa bajo la carátula de robo agravado.

Las primeras tareas investigativas, a cargo de la DDI Junín por disposición del Ministerio Público Fiscal, incluyeron la toma de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas.

Esto permitió identificar a F. L. y P. P. como autores materiales del robo, quienes huyeron del lugar en una motocicleta tipo enduro de color azul.

La Fiscalía, informada de los avances, solicitó al Juzgado de Garantías de turno la autorización para realizar allanamientos de urgencia en los domicilios de los sindicados.

Los agentes arrestaron a un cómplice de la mujer y secuestraron marihuana lista para su comercialización

Durante el procedimiento, los efectivos lograron la aprehensión de F. L. y el secuestro de un teléfono Samsung J2 Prime, un iPhone 15 y 184 gramos de marihuana en su vivienda.

El hombre está acusado por los delitos de robo agravado y tenencia ilegal de arma de fuego, ordenando su traslado a sede fiscal al día siguiente. En cuanto a P. P., no se encontraba en su domicilio y permanece prófugo, con pedido de detención vigente.

El avance de la investigación permitió establecer la participación de otra persona, señalada como V. S. R., quien, en su calidad de personal doméstico de la víctima, habría proporcionado información fundamental a los autores materiales del robo.

Detuvieron a la empleada doméstica que entregó a un jubilado de 84 años para que le roben

Ante esta nueva línea, la DDI Junín ejecutó un allanamiento de urgencia en su vivienda, ubicada en Quintana al 300, donde fue aprehendida y notificada por el delito de robo agravado.

En el mismo operativo, fue detenido D. A. B., de 23 años, tras el hallazgo de la sustancia estupefaciente mencionada, quedando imputado por infracción a la Ley 23.737 con fines de comercialización.

Los agentes arrestaron a un cómplice de la mujer y secuestraron marihuana lista para su comercialización

La causa continúa en trámite con la intervención de la UFIyJ N.º 6 y la búsqueda activa del otro sospechoso.

Detuvieron a dos hombres que le abrieron el auto y le robaron a una policía de Junín

Hace menos de una semana, una investigación llevada a cabo por la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Junín culminó con la detención de dos hombres en el marco de una serie de allanamientos realizados en la ciudad. Uno de los aprehendidos fue acusado de hurto, mientras que el otro enfrenta cargos por tenencia ilegal de arma de fuego.

El caso se inició tras la denuncia de una oficial ayudante de la Policía Bonaerense, quien el 24 de agosto reportó el robo de una soldadora marca Luqstoff, una sierra circular marca Bosch y una campera de abrigo negra marca Topper de su automóvil estacionado en la intersección de las calles Uruguay y Bolivia.

La Fiscalía solicitó cuatro órdenes de allanamiento luego de identificar a los sospechosos mediante testimonios y el análisis de imágenes de cámaras de seguridad.

Durante los procedimientos, los agentes incautaron la campera negra marca Topper, un buzo de algodón verde, un par de zapatillas negras y blancas similares a Adidas, un chaleco de abrigo negro y un par de zapatillas negras con rojo marca Nike en poder de uno de los detenidos, de 18 años.

En la vivienda del otro implicado, de 36 años, se halló un revólver calibre 32 y trece municiones.

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N.º 4 del Departamento Judicial Junín, a cargo del doctor Reynoso, avaló las actuaciones policiales y dispuso la aprehensión del joven de 18 años por hurto y la detención del hombre de 36 años por tenencia ilegal de arma de fuego.