Detuvieron a dos hombres que le abrieron el auto y le robaron a una policía de Junín

Tras una serie de allanamientos, los agentes de la DDI arrestaron a dos sospechosos, recuperando objetos robados y secuestrando un revólver calibre 32

Una investigación llevada a cabo por la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Junín culminó con la detención de dos hombres en el marco de una serie de allanamientos realizados en la ciudad ubicada al noroeste de la provincia de Buenos Aires. Uno de los aprehendidos fue acusado de hurto, mientras que el otro enfrenta cargos por tenencia ilegal de arma de fuego.

Fuentes policiales le confirmaron a Infobae que el caso se originó a partir de la denuncia presentada por una oficial ayudante de la Policía Bonaerense, quien el 24 de agosto advirtió el robo de varios objetos de su vehículo particular.

De acuerdo con la denuncia, la mujer de 30 años dejó su automóvil estacionado en su domicilio, ubicado en la intersección de las calles Uruguay y Bolivia, alrededor de la 01:00. Al regresar, constató que desconocidos habían ingresado al interior del vehículo sin ejercer violencia y se habían llevado una soldadora marca Luqstoff, una sierra circular marca Bosch y una campera de abrigo negra marca Topper.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Uruguay y Bolivia

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N.º 4 del Departamento Judicial Junín tomó intervención en la causa y quedó a cargo del Juzgado de Garantías N° 3.

A partir de la denuncia, el personal de la DDI Junín inició las tareas de investigación que incluyeron la recolección de testimonios y el análisis de imágenes captadas por cámaras de seguridad públicas y privadas.

Estas diligencias permitieron identificar a los presuntos responsables: A. A. T. M., de 18 años, M. L., de 36, y un tercer sujeto de apellido Galván.

Con la información recabada, la Fiscalía solicitó cuatro órdenes de allanamiento para los domicilios vinculados a los sospechosos.

Durante la ejecución de estos procedimientos, los agentes lograron la aprehensión del joven de 18 años, a quien se le incautaron varios de los elementos denunciados como robados: una campera negra marca Topper, un buzo de algodón verde, un par de zapatillas negras y blancas similares a Adidas, un chaleco de abrigo negro y un par de zapatillas negras con rojo marca Nike.

(DDI Junín)

Por otro lado, en el domicilio del hombre de 36 años, los efectivos secuestraron un arma de fuego tipo revólver calibre 32 y trece municiones.

(DDI Junín)

El doctor Reynoso, titular de la UFIJ N.º 4, avaló las actuaciones policiales y dispuso la aprehensión de A.A.T.M. por el delito de hurto, así como la detención de M.L. por tenencia ilegal de arma de fuego.

Ambos fueron notificados conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal y serán trasladados a la audiencia de control que se realizará este jueves

La investigación continúa bajo la órbita de la UFIyJ N.º 4 del Departamento Judicial Junín.

El call center de las extorsiones que funcionaba desde la cárcel de Junín

La ciudad de Junín fue noticia esta misma semana luego de una denuncia por una extorsión realizada desde la cárcel. La causa terminó con un allanamiento en Unidad Penitenciaria N.º 13 de la ciudad bonaerense de Junín, donde hallaron dos celulares en poder de un preso que ahora está acusado por ese hecho, y que contaba con una cómplice, que ya fue notificada de la causa.

La investigación comenzó cuando un residente de Junín denunció haber recibido mensajes a través de WhatsApp de un individuo que se hizo pasar por miembro de la Policía. El remitente le advirtió sobre un supuesto incidente relacionado con una menor de edad y, bajo esa amenaza, le exigió dinero para evitar que se presentara una denuncia judicial en su contra. La víctima, presionada por el tono intimidatorio de los mensajes, realizó varias transferencias bancarias antes de descubrir que se trataba de una estafa virtual.

A partir de la denuncia, la sección de investigaciones Cibercrimen de la Policía Bonaerense Junín inició tareas de análisis de telefonía y antenas, bajo la intervención de la UFI N.º 6 local, a cargo de la agente fiscal Fernanda Sánchez. Las diligencias permitieron determinar que la maniobra se había organizado desde el interior de la Unidad Penitenciaria N.º 13, donde un interno utilizaba teléfonos celulares para concretar las amenazas y coordinar la extorsión.

Durante el proceso investigativo, se identificó la participación de una joven de 21 años, vinculada a la línea telefónica utilizada en el delito. Con estos elementos, en la madrugada del sábado se realizaron allanamientos simultáneos en el pabellón 3 de la Unidad Penitenciaria N.º 13 y en una vivienda del Barrio Las Marías de Junín.

Los procedimientos resultaron positivos: se secuestraron dos teléfonos celulares y una tarjeta SIM, considerada fundamental para el avance de la causa. Además, la joven fue notificada formalmente por su presunta implicación en el delito de extorsión.

El operativo estuvo a cargo de la Sección de Investigaciones Cibercrimen Junín, con la colaboración de la División Cibercrimen Bragado y efectivos del Destacamento Laguna de Gómez.