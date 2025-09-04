Crimen y Justicia

Detuvieron a un hombre y a su hijo por una serie de robos violentos en Mar del Plata

El hombre de 38 años y el joven de 19 eran investigados al mismo tiempo por diversos hechos delictivos. Un tercer implicado continúa prófugo

Padre e hijo fueron detenidos
Padre e hijo fueron detenidos en Mar del Plata por diferentes robos bajo la modalidad de portonazo

La Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Mar del Plata logró detener a dos hombres, padre e hijo, acusados de cometer una serie de robos violentos en la ciudad. Un tercer implicado continúa prófugo.

Según pudo conocer Infobae de fuentes cercanas al caso, el primero de los episodios que impulsó la investigación se remonta al 21 de julio, cuando una joven de 26 años y su acompañante de 22 fueron interceptadas en la calle 14 al 2100.

Tres individuos armados descendieron de un Volkswagen Gol gris y, mediante amenazas y agresiones físicas, les arrebataron una Renault Duster negra, una riñonera con documentación y prendas de vestir. La violencia del asalto dejó a las víctimas conmocionadas, mientras los delincuentes huían con el vehículo sustraído.

El personal de la DDI
El personal de la DDI sorprendió a los ocupantes mientras dormían y procedió a la aprehensión del hombre de 39 años y su hijo de 18

Cuatro días después, el 25 de julio, el vehículo sustraído apareció abandonado en la intersección de Cabo Corrientes y calle 74. En el interior, la Policía Científica halló huellas dactilares y un teléfono celular ajeno a las víctimas, elementos que resultaron determinantes para el avance de la investigación.

El análisis de las cámaras de seguridad, junto con declaraciones testimoniales y tareas de campo, permitió a los agentes identificar a dos de los tres presuntos autores: L. V. y S. A. A.

La fiscal Lorena Hirigoyen solicitó entonces órdenes de allanamiento y detención, que se ejecutó en una vivienda de Fragata Maldonado al 3700.

El hombre fue detenido por robo agravado bajo la modalidad entradera (DDI Mar del Plata).

Allí, personal de la DDI sorprendió a los ocupantes mientras dormían y procedió a la aprehensión del hombre de 39 años (D. L. V.) y su hijo de 18 (L. V.). Sin embargo, su cómplice no se encontraba en el lugar.

Paralelamente, la investigación del Gabinete de Robos a Viviendas de la DDI había vinculado a los mismos individuos con una entradera ocurrida el 31 de julio en una casa de la calle Don Orione al 600.

En ese hecho, varios delincuentes forzaron una ventana lateral de la cocina e irrumpieron en la vivienda mientras la víctima, un hombre de 86 años, dormía. Los asaltantes intentaron quitarle los anillos de las manos, causándole lesiones que requirieron asistencia médica y traslado en ambulancia del SAME. Finalmente, huyeron sin lograr sustraer objetos de valor.

Secuestraron dos pares de zapatillas
Secuestraron dos pares de zapatillas y una campera reconocidos en imágenes de cámaras de seguridad, además de teléfonos celulares

Durante el curso de la investigación, las autoridades también establecieron la participación de los detenidos en un robo bajo la modalidad “escruche”, perpetrado el 23 de julio en Los Lules al 1200.

Aprovechando la ausencia de los habitantes de la vivienda, los delincuentes forzaron la reja de acceso y se apoderaron de 1.110 dólares, un televisor de 55 pulgadas, que se puede observar en el video cómo se la llevan de la vivienda, una notebook Dell y otros elementos de valor que encontraron.

Con la acumulación de pruebas, el fiscal Mariano Moyano gestionó nuevas órdenes de allanamiento y detención, que se concretaron este miércoles en dos domicilios ubicados en Fragata Itatí y Fragata Maldonado al 3700.

Ambos detenidos fueron trasladados a
Ambos detenidos fueron trasladados a la Unidad Penal 44 de Batán

En los procedimientos, los agentes secuestraron dos pares de zapatillas y una campera reconocidos en imágenes de cámaras de seguridad, además de teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.

La Fiscalía Nro. 13, a cargo del Dr. Mariano Moyano, intervino en la causa por robo agravado bajo la modalidad de entradera y escruche, mientras que la Fiscalía ODEPA, bajo la Dra. Lorena Hirigoyen, actuó en el caso de robo automotor.

Ambos detenidos fueron trasladados a la Unidad Penal 44 de Batán, donde permanecen alojados imputados por robo agravado.

En cuanto a S. A. A., la Policía no logró dar con su paradero durante los allanamientos, por lo que permanece en condición de prófugo. La investigación continúa abierta.

Mar del Plata DDI Robos Entraderas Portonazos Detenidos

