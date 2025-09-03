Crimen y Justicia

Un sospechoso muerto en un allanamiento por contrabando de cigarrillos en Formosa: los videos

Los policías irrumpieron en un galpón del barrio Liborisi y fueron recibidos a los tiros. Encontraron unas 60 cajas con 50 marquillas cada una de una marca paraguaya

Guardar
Un muerto en un allanamiento por contrabando de cigarrillos en Formosa: recibieron a la policía a los tiros

Algunos comentan que jamás vieron esta violencia de parte de los contrabandistas de cigarrillos en la provincia de Formosa. Sí, aseguran, es frecuente que, para escapar de un control policial en las rutas, pasen a toda velocidad y atropellen al que se les ponga enfrente, pero no son de usar armas. Pero algo cambió y las imágenes de lo que ocurrió en las últimas horas en el barrio Liborisi son tremendas.

La Policía de Formosa fue a allanar un galpón por orden de la Justicia y los contrabandistas los recibieron a los tiros. En ese cruce de balazos, el conductor de la camioneta acondicionada para cargar al menos unas 60 cajas de 50 marquillas de cigarrillos de origen paraguayo murió.

El resto de la banda escapó mientras el fallecido intentaba huir a bordo de la Toyota Hilux blanca que terminó con la trompa destrozada, según pudo saber Infobae.

Todo comenzó con operativos en los barrios Liborsi y Las Orquídeas, ordenados por el juez Federal Nº1 de Formosa, Pablo Morán, a instancias de la Fiscalía Federal Nº1 y que culminó con el secuestro de un millonario cargamento de cigarrillos, armas de fuego, equipos de comunicación portátil, teléfonos celulares, contadores de billetes y otros elementos.

Más imágenes de los allanamientos que terminaron con un sospechoso muerto en Formosa

Las medidas judiciales se ejecutaron el martes por la tarde en simultáneo, en el marco de un despliegue que contó con la participación de agentes de la Dirección General de Drogas Peligrosas, grupos tácticos y otras dependencias de la capital.

Durante la intervención en el barrio Liborsi, un sospechoso intentó huir con una camioneta Toyota Hilux cargada de cigarrillos de contrabando. En la fuga atropelló a tres policías y terminó chocando contra una muralla, atravesó un patio vecino, impactó contra otro paredón y perdió la vida, según contaron fuentes oficiales.

Fueron dos los allanamientos
Fueron dos los allanamientos

Personal médico constató en el lugar que no presentaba signos vitales. Los uniformados heridos fueron trasladados en ambulancias del SIPEC al Hospital Central, y más tarde derivados a un centro de alta complejidad, donde permanecen internados.

Frente a esa situación, se ordenó el resguardo de la escena en Liborsi por parte de la fuerza provincial y dispuso que las diligencias procesales quedaran a cargo de la Prefectura Naval Formosa.

Mientras tanto, en el barrio Las Orquídeas se produjo un episodio de violencia: un grupo de personas atacó a los policías, dañó móviles policiales y lesionó a dos uniformados. Aun así, los agentes lograron secuestrar 179 cajas de cigarrillos de origen extranjero sin aval aduanero, además de armas de fuego, equipos de comunicación, dinero, teléfonos celulares, contadores de billetes y equipos informáticos.

Parte del cargamento secuestrado
Parte del cargamento secuestrado

La pesquisa se había iniciado meses atrás, cuando la Dirección General de Drogas Peligrosas detectó lugares donde se almacenaban mercaderías de procedencia ilegal.

Según los investigadores, los bienes eran cargados en vehículos —muchos con pedidos de secuestro por robos en otras provincias— para luego ser trasladados a distintos destinos.

Con el tiempo, se determinó que la organización utilizaba como base un inmueble alquilado y un depósito en calle Maipú al 4800, en Liborsi, mientras que en Las Orquídeas, en el Distrito Cinco, funcionaba otro punto de acopio que abastecía al primero.

Fuentes del caso dijeron que la banda roba camionetas 4x4 en el AMBA o en la ciudad de Rosario. Justamente, en la que iba el fallecido había sido sustraída en la provincia de Buenos Aires.

Un orificio de bala en
Un orificio de bala en una de las camionetas

Además, los delincuentes también sustraen patentes de ese tipo de vehículos que muchas veces no se denuncian como robadas y las usan para camuflar las 4x4 de origen ilícito y que son acondicionadas para el contrabando.

“Los contrabandistas de este estilo prefieren las Toyota Hilux, les sacan todo el interior en algún galpón, como este en el que se dio el tiroteo, y solo queda el asiento del conductor, el volante y la palanca de cambios. El resto espacio para cargar", detallaron fuentes del caso a este medio.

Y dijeron que llevan hasta un máximo de 60 cajas de cigarrillos de 50 paquetes, y cada caja les deja 850 mil pesos. Generalmente, el cargamento es de origen paraguayo.

Temas Relacionados

contrabando de cigarrillosFormosaPolicía de FormosaPrefectura NavalContrabandoúltimas noticias

Últimas Noticias

La reina de la reventa ”The American Girl”: la detuvieron por comercializar entradas del partido de Argentina

Fue tras un allanamiento derivado de una investigación de Ciberdelitos. Se llama Tamara y la atraparon en Villa Santa Rita. Secuestraron millones de pesos, dólares, celulares y un arma

La reina de la reventa

“Déjenla que se muera”: el video que muestra al detenido y a la víctima del femicidio en Mendoza tras el ataque

Enzo Valdovino está imputado por el crimen de Sandra Sánchez en Guaymallén. Se negó a declarar ante la fiscal del caso

“Déjenla que se muera”: el

El caso del asesino serial de Jujuy: ya son cuatro las víctimas identificadas

Se trata de Miguel Quispe y Juan Ponce, cuyos ADN fueron encontraron entre los rastros biológicos levantados de la casa de Matías Jurado

El caso del asesino serial

“Retrato de una dama”: entregaron a la Justicia la obra robada por los nazis tras reconocer que la habían escondido

Fueron los dueños de la casa quienes le llevaron la pintura del italiano Giuseppe Ghislandi (1655-1743) al fiscal federal general de Mar del Plata, Daniel Eduardo Adler

“Retrato de una dama”: entregaron

Juicio a Marcelo Corazza: los imputados escucharon los cargos y el ex productor de GH reiteró su inocencia

Este miércoles se desarrolló la segunda audiencia del debate en los tribunales de Comodoro Py

Juicio a Marcelo Corazza: los
ÚLTIMAS NOTICIAS
Incidentes en el acto de

Incidentes en el acto de LLA en Moreno: peleas entre militantes, un botellazo a un periodista y piedras al auto presidencial

La producción de automóviles entre enero y agosto superó en un 6% a la del mismo período de 2024

Los edulcorantes artificiales aceleran el deterioro cognitivo en adultos menores de 60 años, según un estudio

Wado de Pedro recorrió fábricas y le respondió al “nunca más” libertario: “Kirchnerismo más que nunca”

Cuánto durarán los mandatos de las autoridades ejecutivas en Santa Fe tras los cambios en la constitución provincial

INFOBAE AMÉRICA
Bolivia confirmó la deportación desde

Bolivia confirmó la deportación desde Estados Unidos de un ex ministro del Gobierno de Jeanine Áñez

Cómo 18 países lograron frenar delitos digitales masivos gracias a la innovación tecnológica

Cómo las palabras y los gestos de los padres potencian la atención de los bebés, según la ciencia

Asesinato de Fernando Villavicencio en Ecuador: dictaron prisión preventiva para un ex legislador correísta y un empresario

Detuvieron en Chile a ocho funcionarios públicos por diversos delitos de corrupción y asociación ilícita

TELESHOW
La publicación de Mauro Icardi

La publicación de Mauro Icardi que encendió las alarmas por un detalle que lo vincula con Wanda Nara

El desmayo al aire de una mujer que acusa a la madre de Ayelén Paleo de estafarla: “Me quitaba el 70% de lo que ganaba”

Marta Fort mostró los avances de su flamante departamento de soltera: “Lo primero que instalé”

Camilota fulminó a Charlotte Caniggia y la dejó expuesta en vivo: “Pensé que era copada”

Gladys Florimonte recordó su mala experiencia con Javier Mascherano: “El tipo estaba agrandado”