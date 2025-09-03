Un sospechoso muerto en un allanamiento por contrabando de cigarrillos en Formosa: los videos

Un muerto en un allanamiento por contrabando de cigarrillos en Formosa: recibieron a la policía a los tiros

Algunos comentan que jamás vieron esta violencia de parte de los contrabandistas de cigarrillos en la provincia de Formosa. Sí, aseguran, es frecuente que, para escapar de un control policial en las rutas, pasen a toda velocidad y atropellen al que se les ponga enfrente, pero no son de usar armas. Pero algo cambió y las imágenes de lo que ocurrió en las últimas horas en el barrio Liborisi son tremendas.

La Policía de Formosa fue a allanar un galpón por orden de la Justicia y los contrabandistas los recibieron a los tiros. En ese cruce de balazos, el conductor de la camioneta acondicionada para cargar al menos unas 60 cajas de 50 marquillas de cigarrillos de origen paraguayo murió.

El resto de la banda escapó mientras el fallecido intentaba huir a bordo de la Toyota Hilux blanca que terminó con la trompa destrozada, según pudo saber Infobae.

Todo comenzó con operativos en los barrios Liborsi y Las Orquídeas, ordenados por el juez Federal Nº1 de Formosa, Pablo Morán, a instancias de la Fiscalía Federal Nº1 y que culminó con el secuestro de un millonario cargamento de cigarrillos, armas de fuego, equipos de comunicación portátil, teléfonos celulares, contadores de billetes y otros elementos.

Más imágenes de los allanamientos que terminaron con un sospechoso muerto en Formosa

Las medidas judiciales se ejecutaron el martes por la tarde en simultáneo, en el marco de un despliegue que contó con la participación de agentes de la Dirección General de Drogas Peligrosas, grupos tácticos y otras dependencias de la capital.

Durante la intervención en el barrio Liborsi, un sospechoso intentó huir con una camioneta Toyota Hilux cargada de cigarrillos de contrabando. En la fuga atropelló a tres policías y terminó chocando contra una muralla, atravesó un patio vecino, impactó contra otro paredón y perdió la vida, según contaron fuentes oficiales.

Fueron dos los allanamientos

Personal médico constató en el lugar que no presentaba signos vitales. Los uniformados heridos fueron trasladados en ambulancias del SIPEC al Hospital Central, y más tarde derivados a un centro de alta complejidad, donde permanecen internados.

Frente a esa situación, se ordenó el resguardo de la escena en Liborsi por parte de la fuerza provincial y dispuso que las diligencias procesales quedaran a cargo de la Prefectura Naval Formosa.

Mientras tanto, en el barrio Las Orquídeas se produjo un episodio de violencia: un grupo de personas atacó a los policías, dañó móviles policiales y lesionó a dos uniformados. Aun así, los agentes lograron secuestrar 179 cajas de cigarrillos de origen extranjero sin aval aduanero, además de armas de fuego, equipos de comunicación, dinero, teléfonos celulares, contadores de billetes y equipos informáticos.

Parte del cargamento secuestrado

La pesquisa se había iniciado meses atrás, cuando la Dirección General de Drogas Peligrosas detectó lugares donde se almacenaban mercaderías de procedencia ilegal.

Según los investigadores, los bienes eran cargados en vehículos —muchos con pedidos de secuestro por robos en otras provincias— para luego ser trasladados a distintos destinos.

Con el tiempo, se determinó que la organización utilizaba como base un inmueble alquilado y un depósito en calle Maipú al 4800, en Liborsi, mientras que en Las Orquídeas, en el Distrito Cinco, funcionaba otro punto de acopio que abastecía al primero.

Fuentes del caso dijeron que la banda roba camionetas 4x4 en el AMBA o en la ciudad de Rosario. Justamente, en la que iba el fallecido había sido sustraída en la provincia de Buenos Aires.

Un orificio de bala en una de las camionetas

Además, los delincuentes también sustraen patentes de ese tipo de vehículos que muchas veces no se denuncian como robadas y las usan para camuflar las 4x4 de origen ilícito y que son acondicionadas para el contrabando.

“Los contrabandistas de este estilo prefieren las Toyota Hilux, les sacan todo el interior en algún galpón, como este en el que se dio el tiroteo, y solo queda el asiento del conductor, el volante y la palanca de cambios. El resto espacio para cargar", detallaron fuentes del caso a este medio.

Y dijeron que llevan hasta un máximo de 60 cajas de cigarrillos de 50 paquetes, y cada caja les deja 850 mil pesos. Generalmente, el cargamento es de origen paraguayo.