Crimen y Justicia

Rosario: demoraron a un chofer de aplicación que desvió el recorrido de un viaje con una pasajera de 13 años

Ocurrió en la noche de este martes, cuando el conductor buscó a la adolescente por un club de la zona noroeste de la ciudad y, en lugar de trasladarla al destino indicado, se fue a la localidad vecina de Funes. Una fiscal le formó causa penal y le dio la libertad

Por Agustín Lago

demoraron a un chofer de aplicación que desvió el recorrido de un viaje con una pasajera de 13 años

Un conductor de aplicación fue demorado en la noche de este martes en Rosario luego de haber sido denunciado por desviar el recorrido de un viaje con una pasajera de 13 años. Daniel S. R. (42) buscó a la adolescente por un club de la zona noroeste y, en lugar de trasladarla hasta el domicilio marcado en la plataforma, se fue hasta la vecina ciudad de Funes.

De acuerdo a las actuaciones policiales, la madre de la menor pidió el viaje desde su teléfono y siguió el recorrido que hizo el Fiat Uno que buscó a la chica por el club Los Caranchos, situado en Wilde al 1800. En vez de dirigirse a la zona de Provincias Unidas y Junín, el destino indicado, el auto tomó la autopista Rosario-Córdoba e ingresó a Funes.

La mujer enfatizó que llamó al 911 y también envió mensajes a través de la aplicación al chofer, que nunca respondió el teléfono. Después de eso, vio que el Fiat Uno volvió a circular por la autopista y recién allí fue hasta el punto señalado en la app.

En primer término, la Brigada de Orden Urbana fue hasta el domicilio de la denunciante para tomarle testimonio. Luego, llegó el Comando Radioeléctrico en apoyo y trasladó a Daniel S. R. hasta la comisaría 12ª.

La fiscal Andrea Vega, de turno en la unidad de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, ordenó que se le forme causa penal por privación ilegítima de la libertad, se secuestre su teléfono, el auto y sea liberado.

El caso se conoce después de que el lunes pasado un conductor de aplicación fuera imputado en libertad por una situación idéntica, pero que tuvo lugar el 10 de agosto. El chofer buscó a una joven pasajera por Mendoza y Donado y, en lugar de trasladarla hasta Mendoza y Oroño –destino marcado–, se dirigió a la autopista Rosario-Córdoba y llegó hasta la ciudad de Roldán.

En esa otra causa, el fiscal de Salidas Alternativas Germán Mazzoni ordenó la pericia del teléfono del sospechoso y pidió un informe a la empresa para que le provean los datos respectivos del viaje.

Video: una mujer se lanzó del auto cuando el chofer de una aplicación se desvió del camino sugerido

En Berisso una mujer se lanzó de un auto de aplicación al advertir que el chofer cambió de ruta

A principios de junio, una mujer de 26 años resultó con heridas leves luego de arrojarse de un auto de aplicación de viajes en la intersección de la Avenida 66 y la Bajada 30, en la ciudad de Berisso, al advertir que el conductor había ignorado el recorrido sugerido habitualmente por el mapa del sistema y se había desviado del camino previsto.

El hecho tuvo lugar cuando personal del Comando de Patrullas de Berisso recibió un pedido de auxilio genérico a través del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), donde se alertaba sobre una mujer herida en la vía pública.

Al llegar al punto indicado, los agentes hallaron a la chica lastimada, quien presentaba escoriaciones en el rostro y manos, además de dolores en ambas piernas.

La joven relató a los policías que se había arrojado del auto para solicitar ayuda, tras percatarse de que el conductor había desviado la ruta habitual señalada por el GPS del servicio privado de transporte, y había tomado por otra ruta.

La víctima abrió la puerta trasera del lado izquierdo y se lanzó sobre el asfalto. Al caer, dio vueltas y sufrió golpes en la cabeza contra la calzada, lo que le generó las heridas.

También se puede observar que al arrojarse también cae su mochila y se le sale una de sus zapatillas, luego recoge ambos objetos mientras discute con el chofer, que se había bajado del vehículo para ayudarla o hablar con ella. El diálogo se mantuvo por unos segundos.

En ese contexto, una Peugeot Duster, que en principio parecía que iba a esquivar el auto de aplicación, se acercó para asistir a la mujer. La chica se subió al auto y el conductor la acompañó hasta una parte de la ciudad donde se pudo encontrar con un patrullero de la Policía Bonaerense.

