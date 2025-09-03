Ladrones atacaron con un sable a dos jubilados durante un robo en Córdoba y un hombre resultó gravemente herido

La zona donde ocurrió el robo a la pareja de jubilados (Google Maps)

Una pareja de jubilados fue sorprendida en su casa de Villa Carlos Paz, Córdoba por dos delincuentes que ingresaron por el patio durante la noche, los golpearon brutalmente y se llevaron joyas. El hombre terminó internado con una herida grave en la cabeza, mientras que la mujer sufrió varios golpes en la cara.

“Los torturaron” fue la frase que usó la hija de la pareja para describir el violento asalto que sufrió el matrimonio de 82 y 83 años. La mujer se encontraba sentada frente al televisor encendido, mientras que el hombre descansaba en otro ambiente, cuando los delincuentes irrumpieron en su hogar.

Dentro de la vivienda, los asaltantes comenzaron a exigir dinero y objetos de valor, según consignó el portal El Doce. Tras encontrar una caja fuerte que solo contenía algunas pertenencias, los individuos se volvieron más agresivos.

El ensañamiento escaló a tal punto que uno de los agresores usó un sable para causarle una herida en la cabeza al hombre, provocándole una hemorragia intracraneal. El brutal ataque alcanzó a su esposa, cuando intentaba protegerlo. Mientras le ordenaban que guardara silencio, le apretaban la cara con fuerza.

En declaraciones a medios locales, la hija de la pareja describió la saña de los delincuentes y añadió que después de haber sufrido la golpiza, su papá tuvo un infarto y hasta la noche del martes permanecía internado en estado crítico. Luego de haber revisado todo, los delincuentes bloquearon las puertas con macetas para asegurar que la pareja no pudiera salir ni pedir auxilio. La situación continuó hasta que los familiares, que no lograban comunicarse con las víctimas, decidieron forzar el acceso a la vivienda. Allí los encontraron a ambos en el baño, cubiertos de sangre y en estado de shock.

Los asaltantes seleccionaron cuidadosamente los bienes sustraídos, dejando televisores, dinero y computadoras intactos y llevándose únicamente oro y joyas. Esta decisión generó sospechas en el entorno y en los investigadores, de que los asaltantes posiblemente contaban con información previa precisa sobre las pertenencias de valor en la vivienda.

La investigación se encuentra bajo la órbita de la Policía de Córdoba, que analiza imágenes de cámaras de seguridad y el sistema de monitoreo instalado en la zona. Hasta el momento, no hay personas detenidas.

Detuvieron a dos hombres que habían robado a una pareja de jubilados

Dos hombres detenidos por el robo a una pareja de jubilados (Foto: Policía Necochea)

Dos hombres fueron detenidos por la Policía de Necochea luego de ser identificados como los presuntos autores de un violento robo cometido contra una pareja de jubilados en Quequén. El hecho ocurrió a mediados de agosto, cuando los hombres armados ingresaron a la vivienda ubicada en la Calle 556 y sorprendieron al matrimonio mientras dormía en la planta alta. Según relataron las víctimas, el hombre, de 77 años, intentó impedir el paso de los agresores a la habitación, mientras su pareja, de 60 años, escapaba por la ventana y pidió auxilio a gritos.

En pleno asalto, los ladrones dispararon contra el dueño de la casa, hiriéndolo a la altura del hombro, y lo golpearon varias veces en la cabeza, exigiendo que entregara dinero. Lograron llevarse 230.000 pesos, bijouterie y un reloj de pulsera antes de escapar.

La investigación avanzó con el análisis de imágenes de cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, y las declaraciones de los jubilados. Estos elementos permitieron identificar el vehículo utilizado por los delincuentes y conducir a dos allanamientos realizados este domingo en la zona de las localidades balnearias. En el primer domicilio, la Policía secuestró una motocicleta Zanella robada, partes de un Peugeot 208 sustraído días antes, seis transmisores handy, municiones y otros objetos vinculados a delitos previos.

En el segundo allanamiento fueron detenidos N. E. P., de 41 años, y L. M. P., de 37, ambos con antecedentes y pedidos de captura activos por delitos como desobediencia, amenazas y robo calificado. La causa sigue bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N° 30 y el Juzgado de Garantías N° 1 de Necochea. La Policía continúa con las pesquisas para dar con el resto de los integrantes de la banda.