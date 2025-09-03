El video del hombre que intentó ingresar a una casa y fue atacado por una jauría de perros en Tucumán

Un hombre intentó robar una casa y fue atacado por una jauría de 15 perros en Tucumán (@cesarJuarez10)

Un intento de intrusión terminó con un final inesperado cuando un hombre resultó herido tras ingresar sin autorización a una vivienda y ser atacado violentamente por una jauría de perros.

El hecho sucedió al mediodía de este martes, en plena jornada en la ciudad de Yerba Buena, en la provincia de Tucumán.

De acuerdo con la información oficial, el incidente se registró sobre calle Lamadrid al 2200, donde la mujer propietaria, escuchó los gritos de auxilio y los ladridos.

La dueña de casa sospechó que algo ocurría en el fondo de su vivienda, por lo que salió y se encontró con la escena: el hombre habría intentado ingresar a la casa trepando la medianera para intentar robar, por lo que llamó al 911.

Cuando se acercó al hombre tras advertir la situación, la mujer trató de contener a sus perros. Le afirmó a la Policía que tiene más de 15 canes de diferentes razas. Tras el tumulto, cuando la situación se tranquilizó, solicitó el auxilio del 107 -número de emergencias del Ministerio de Salud de la provincia norteña- para el intruso, quien yacía con lesiones en distintas partes del cuerpo y pedía ayuda después de saltar la tapia perimetral e irrumpir en la propiedad.

El episodio fue caratulado como tentativa de hurto y lesiones, y la fiscalía decidió no detener al sospechoso

Como se puede advertir en el video que encabeza la nota, el hombre se encontraba desnudo mientras era atacado por la jauría. Además, la mujer estaba con palos intentando calmar a sus mascotas, aunque sin efecto positivo. Finalmente, fueron vecinos quienes lograron ahuyentar a los canes al ver la situación.

La identidad del sujeto fue confirmada después por personal de la Patrulla Motorizada de Yerba Buena, que asistió y trasladó a D. L. F., alias “Cachito”, de 28 años y con domicilio en la misma ciudad.

Según el parte médico del Hospital Carrillo, el hombre ingresó con leves lesiones provocadas por mordidas de perros, donde constataron que su salud estaba fuera de peligro. Sin embargo, decidieron derivarlo al Hospital Centro de Salud para mejor control.

El episodio se catalogó como tentativa de hurto con escalamiento seguido de lesiones por dentellada de can, motivo por el cual se puso en conocimiento de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos I Nominación y su titular, la Dra. María Paula Bellomino.

Fuentes allegadas a la investigación le confirmaron a Infobae que la fiscal dispuso que no se adopten medidas privativas de libertad para D.L.F. y ordenó que se invite a radicar la denuncia correspondiente a la titular de la vivienda.

Según le confiaron a este medio, no es la primera vez que el hombre se ve envuelto en un caso similar. Tiene “varios antecedentes” por delitos contra la propiedad.

Un policía en Tucumán mató a un perro y amenazó a la dueña

En otro hecho en Tucumán, un policía mató a un perro y amenazó a la dueña con su arma reglamentaria

En Esquina, una localidad situada en la provincia de Tucumán, un agente policial utilizó días atrás su arma reglamentaria para matar a un perro y amenazó a la propietaria cuando esta se le acercó. La afectada registró el momento de la agresión en video y posteriormente denunció al agente. El hombre fue imputado formalmente como autor del delito de amenazas agravadas mediante el empleo de un arma de fuego.

En un campo dedicado a la cría de caballos peruanos, tres perros guardianes lograron salir porque un portón quedó abierto accidentalmente.

Uno de esos animales, Black, un perro de raza Pampa Argentino, llegó a la vivienda de un vecino, quien resultó ser agente de la Policía. Poco tiempo más tarde, familiares del responsable del campo oyeron dos detonaciones y, al acercarse, hallaron al perro sin vida.

El policía fue captado tanto en fotografías como en video portando su arma. Cuando se dio cuenta de que lo grababan, se dirigió a la dueña del perro y le dijo: “Acordate que vos tenés dos hijos”.

Tras lo sucedido, el abogado Javier Lobo Aragón, representante de la familia afectada, comunicó que presentarán la denuncia penal y perseguirán la causa judicial hasta las últimas instancias.

El Ministerio de Seguridad de Tucumán se encuentra informado sobre el caso y participará en la investigación judicial. El policía acusado estará sujeto a una investigación administrativa interna, que tramitará en paralelo al proceso penal.

Finalmente, este lunes, el Ministerio Fiscal, a través de la Unidad Criminal II, imputó formalmente al efectivo por el delito de amenazas agravadas mediante arma de fuego, en calidad de autor.