Crimen y Justicia

Un preso se fugó de un hospital de Córdoba y creen que huyó cuando su custodia tomaba un café

Un detenido de 30 años, que había sido arrestado por un robo en barrio Cámara, logró escaparse del Hospital Illia de Alta Gracia durante una evaluación médica y fue recapturado este lunes tras un operativo policial

La recaptura fue realizada por la Brigada de Investigaciones de Alta Gracia y personal de la Comisaría 21

Un preso de 30 años, identificado por su apodo “Piquito”, fue recapturado en Córdoba capital luego de haberse fugado del Hospital Arturo Illia de Alta Gracia, donde había sido trasladado para una evaluación médica. La detención tuvo lugar este lunes en el barrio Cooperativa 16 de Abril, tras una serie de tareas de inteligencia encabezadas por la Brigada de Investigaciones de Alta Gracia, con apoyo de personal de la Comisaría 21 de la capital provincial.

La fuga ocurrió el sábado, en circunstancias que están siendo investigadas. Según reportaron medios locales, el detenido se escapó mientras el policía que debía custodiarlo se tomaba un café. El episodio encendió las alertas dentro de la fuerza policial y derivó en la intervención del Tribunal de Conducta Policial, que resolvió pasar al efectivo involucrado a situación pasiva, a la espera de las actuaciones administrativas correspondientes.

El detenido se encontraba bajo custodia desde el jueves pasado, tras ser arrestado por un robo ocurrido en barrio Cámara, en la ciudad de Alta Gracia. Además del hecho por el cual había sido recientemente aprehendido, tenía antecedentes por hurto, robo y resistencia a la autoridad.

Según información difundida por El Diario de Carlos Paz, el hombre había sido trasladado al hospital luego de presentar una descompensación en la celda de la comisaría local, donde permanecía detenido.

La Fiscalía del segundo turno, a cargo de Alejandro Peralta Ottonello, quedó al frente de la investigación judicial. Tras su captura, el hombre fue alojado en la Comisaría 5ª de Córdoba capital, donde permanece detenido y a disposición del Ministerio Público Fiscal.

Desde la Departamental de Alta Gracia aún no ofrecieron detalles públicos sobre los mecanismos de la fuga, y se aguardan los avances de la investigación administrativa y penal para determinar las responsabilidades en el hecho.

Se fugó por la ventana de un hospital de Moreno, un preso por una causa narco: el policía de la custodia se fue

Oscar Reynoso, de 34 años

Eran dos los agentes de la Policía Bonaerense que debían custodiar a un detenido por una causa narco que debió ser internado en la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Cuartel Quinto, en el partido de Moreno, por una pancreatitis, aparentemente. Uno de los oficiales no fue a trabajar como debía y el otro, que sí cumplía con la orden, "salió y lo dejó solo", según confiaron fuentes del caso a Infobae. Y, entonces, el reo se fugó por la ventana. Todo sucedió en mayo de este año.

Tras permanecer más de 24 horas prófugo de la Justicia, Reynoso, de 34 años, fue hallado el 26 de mayo por agentes de la Policía Bonaerense que estaba abocado a su búsqueda desde que escapó del centro de salud. Gracias a la colaboración de vecinos de la zona, los uniformados lo vieron mientras conversaba con dos hombres en el frente de una vivienda en Cuartel Quinto. Al advertir la presencia de los policías, se intentó resguardar en el interior de esa casa, donde finalmente fue detenido.

A Oscar César Reynoso, de 34 años lo habían detenido el pasado 13 de mayo por agentes de la Comisaría 4ª de Moreno, en una causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización que tramita en la UFI N°12 especializada en Estupefacientes de Moreno - General Rodríguez, a cargo de Leandro Ventricelli y Ezequiel Feeydier. Le encontraron “papeles con cocaína”.

Reynoso fue internado en la UPA de Cuartel Quinto por una “presunta pancreatitis”, según explicaron las fuentes del caso. “La orden de servicio era de dos oficiales, así que había dos policías encargados de su custodia“, detallaron sobre cuáles eran las condiciones de la internación del sospechoso.

La fuga de Reynoso dejó severas consecuencias para los dos policías que estaban a cargo de su custodia, quienes según la fiscal Pitella fueron clave para que el sospechoso pudiera lograr su escape. Aprehendidos desde el día de la fuga, ambos agentes fueron trasladados a la Fiscalía, donde prestaron declaración por los delitos de favorecimiento a la evasión, incumplimiento de los deberes de funcionario y abandono de servicio.

