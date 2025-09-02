Crimen y Justicia

Mar del Plata: buscan a un conductor que atropelló a dos jóvenes a la salida de un boliche y se fugó

Ocurrió en la madrugada del domingo. Las víctimas sufrieron politraumatismos, pero están fuera de peligro. Piden ayuda para identificar al responsable

Mar del Plata: manejaba a alta velocidad, atropelló a dos jóvenes y se fugó

Un conductor es intensamente buscado en la ciudad de Mar del Plata acusado de manejar a alta velocidad, atropellar a dos jóvenes de 18 y 25 años en la zona de Parque San Martín y darse a la fuga.

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo y dejó a las víctimas hospitalizadas con politraumatismos. En consecuencia, las familias de los afectados y las autoridades judiciales solicitan colaboración de testigos ante la falta de avances concretos para esclarecer el hecho.

Todo sucedió en la intersección de Avenida Patricio Peralta Ramos y Alvarado, cuando el personal de la Comisaría Novena acudió tras un llamado al sistema 911 que alertaba sobre un accidente de tránsito. En el lugar, dos jóvenes —Luca, de 18 años, y Emiliano, de 25— permanecían tendidos en la vereda tras ser atropellados por un auto que, tras perder el control, derrapó y se subió al cordón.

El vehículo involucrado fue descripto por testigos como un Chevrolet Celta gris oscuro, aunque también se especula con un Volkswagen Fox o un Renault Clio. Aún no fue identificado.

Las imágenes que tomó un
Las imágenes que tomó un testigo del hecho

El conductor nunca se detuvo. Por el contrario, escapó en dirección a Avenida Colón. En consecuencia, se dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio 11, a cargo del fiscal Pablo Moure, que trabaja para identificar y localizar al responsable. Testigos del hecho grabaron algunos videos que son analizados por las autoridades.

Según reconstrucción de las familias y los propios jóvenes, ambos habían salido a bailar en diferentes boliches de Playa Grande con sus respectivos grupos de amigos. Al finalizar la noche, ante las dificultades para conseguir transporte y la elevada demanda en la zona, decidieron caminar hacia Playa Chica para encontrar viajes más económicos y regresar a sus domicilios.

Fue en ese trayecto que el siniestro los sorprendió: casi a las seis de la mañana, cuando transitaban a la altura de Avellaneda, el auto los atropelló.

Las consecuencias fueron severas pero no fatales. Luca sufrió golpes, cortes y heridas en ceja, nariz, hombro y rodilla, mientras que Emiliano sufrió un corte profundo en la sien y llegó a perder el conocimiento.

Ambos recibieron asistencia inmediata de sus padres: Alejandra, mamá de Luca, lo trasladó rápidamente a una clínica privada; Fernando, papá de Emiliano, llevó a su hijo a la clínica Pueyrredón por la demora de más de veinte minutos de la ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), según contaron ellos mismos a la prensa local.

Fernando detalló que en el momento del atropello había una densa niebla que reducía la visibilidad y dificultaba la identificación del vehículo. “Él estaba llamando un Uber, iba caminando hacia Manolo para que le salga más barato. Se despidió de sus amigos y de repente un auto lo golpeó de atrás. El chico que grabó me dijo que el auto les pegó con la cola, no con el capó”, contó sobre el episodio a 0223. Una joven presente en la escena se abalanzó para auxiliar a Emiliano, sujetando con un sweater su herida hasta que recuperó el conocimiento.

El fiscal Pablo Moure, inició una causa por lesiones culposas contra persona a establecer. Hasta el momento, la patente no pudo identificarse. Mientras, las familias reclaman la inexistencia de cámaras de seguridad y sostienen que “es una zona muy peligrosa, los autos pasan muy cerca de la gente”.

En este sentido, piden la colaboración de automovilistas, peatones y cualquier testigo que pueda brindar algún dato para adelantar la investigación: “Pido por favor que si alguien vio algo que nos ayude. La patente no se ve por la niebla que había. Si algún automovilista iba detrás, que avisen por favor”, rogó una de las madres.

