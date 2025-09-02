Crimen y Justicia

Fueron a detener a un acusado por intento de homicidio y los vecinos se enfrentaron a la Policía: el video

El hecho ocurrió en Caseros, partido de Tres de Febrero. El sospechoso fue trasladado a una comisaría junto a un menor que lo acompañaba, pero luego fue liberado

Fueron a detener a un acusado por homicidio y los vecinos se enfrentaron a la policía para defenderlo: el video

Un violento enfrentamiento se produjo en la tarde del lunes en la localidad bonaerense de Caseros, en Tres de Febrero, donde vecinos de la zona se enfrentaron a agentes de la Policía Bonaerense para intentar evitar que se llevaran detenido a un acusado por robo e intento de homicidio.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Bolivia y Cochiararo, a donde las autoridades acudieron tras una alerta al 911 que notificó sobre la presencia de un presunto ladrón en el complejo Derqui, acompañado por un menor de 15 años.

Los policías a cargo del operativo lograron detener al sospechoso y al adolescente en las inmediaciones de su vivienda. Según fuentes consultadas, el menor también enfrentaba un “comparendo ante la justicia por homicidio” y debía presentarse ese día en la fiscalía junto a sus padres.

Sin embargo, el procedimiento policial encontró fuerte resistencia cuando un grupo de allegados de los sospechosos se concentró en la zona y protestó para evitar que se lleven a la comisaría a ambos sospechosos.

Las imágenes del hecho

Armados con piedras, fragmentos de mampostería y otros elementos contundentes, arrojaron proyectiles contra los agentes.

La situación escaló rápidamente. Incluso los atacantes extendieron la agresión hasta el frente de la dependencia policial, manifestando la intención de liberar a los sospechosos por la fuerza.

Ante la escalada, la Policía Bonaerense utilizó balas de goma para dispersar a los agresores y evitar el ingreso a la comisaría. Según indicaron fuentes judiciales a Infobae, la situación se prolongó durante varios minutos por varias cuadras, generando tensión en la zona. Aunque el episodio fue violento, afortunadamente no se reportaron heridos.

La escena fue registrada en varios videos que se difundieron este martes en las redes sociales. Los grabaron tanto vecinos como estudiantes de la Escuela Secundaria N°14, ubicada frente a la comisaría, quienes documentaron los acontecimientos mientras permanecían en las aulas.

Tras varios minutos de tensión, la policía logró disuadir a los atacantes y trasladó a la dependencia policial al acusado y al menor. Además, otras dos personas involucradas en los ataques quedaron detenidas y puestas a disposición de la justicia.

Fuentes policiales confirmaron que el hombre que habían ido a buscar al barrio ya tenía pedido de captura emitido por la UFI N°6 del departamento judicial de San Martín por una causa que lo involucra en un hecho de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.

De acuerdo con las fuentes consultadas, tras quedar demorados, tanto el menor como el principal sospechoso recuperaron su libertad en las horas siguientes.

La UFI N°3 de San Martín quedó a cargo de la investigación por los disturbios generados y por el avance de los expedientes judiciales pendientes sobre los implicados.

