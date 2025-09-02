Crimen y Justicia

Balearon a un adolescente en una pelea a la salida de una fiesta y hay 7 detenidos

La pelea ocurrió tras una fiesta en la localidad de Atocha, donde más de 30 personas estuvieron involucradas

Un episodio de violencia extrema ocurrió en la madrugada del sábado en la localidad salteña de Atocha, donde un adolescente resultó gravemente herido tras recibir un disparo en el abdomen durante una pelea entre bandas.

Todo ocurrió cerca de las 5 de la mañana en medio de una fiesta donde, además, siete personas quedaron detenidas.

La víctima de 16 años, que permanece internada en el hospital San Bernardo, fue auxiliado de inmediato por parte de su grupo de amigos que lo trasladaron tras el ataque. El último parte médico calificó su estado como delicado, mientras se aguarda una evaluación médica exhaustiva en las próximas horas por la severidad de la herida de bala.

Si bien en principio las autoridades creyeron que se había tratado de un robo que no llegó a concretarse, fuentes vinculadas a la investigación indicaron al diario El Tribuno que la agresión se produjo en el contexto de una fiesta, donde el enfrentamiento entre grupos derivó en una verdadera batalla campal. La secuencia, que involucró cerca de 30 personas, concluyó con golpes, impactos de piedras y daños a vehículos estacionados, según reconstruyó la Policía.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, la pelea se desencadenó cuando un grupo acudió a una vivienda de la zona en la que se estaba llevando a cabo el encuentro. Al intentar ingresar, se produjo una fuerte discusión que luego pasó a la agresión física. Uno de los involucrados extrajo un arma de fuego y efectuó el disparo que lesionó a la víctima en el abdomen, con orificio de entrada, pero sin salida, según explicó el reporte hospitalario.

El contexto de violencia no cesó tras el disparo, ya que varias personas arremetieron contra autos estacionados y propiedades, causando destrozos importantes. Los vecinos relataron que los disturbios se extendieron por varios minutos antes de la llegada de la Policía.

Durante el procedimiento, los agentes arrestaron a siete personas, entre ellas cinco mayores de edad y dos menores de 16 y 17 años, que habrían intervenido tanto en el ataque armado como en los desmanes posteriores.

La Fiscalía Penal de Menores quedó a cargo de la investigación. Ahora el fiscal deberá establecer la responsabilidad de cada participante y, sobre todo, identificar quién disparó el arma que mantiene en grave estado a la víctima. No se descartan nuevas detenciones en el transcurso de la semana y que también se analizan videos y testimonios para reconstruir detalladamente la secuencia de hechos.

