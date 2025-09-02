Balearon a un adolescente en una pelea a la salida de una fiesta y hay 7 detenidos

Hospital San Bernardo (Gobierno de Salta)

Un episodio de violencia extrema ocurrió en la madrugada del sábado en la localidad salteña de Atocha, donde un adolescente resultó gravemente herido tras recibir un disparo en el abdomen durante una pelea entre bandas.

Todo ocurrió cerca de las 5 de la mañana en medio de una fiesta donde, además, siete personas quedaron detenidas.

La víctima de 16 años, que permanece internada en el hospital San Bernardo, fue auxiliado de inmediato por parte de su grupo de amigos que lo trasladaron tras el ataque. El último parte médico calificó su estado como delicado, mientras se aguarda una evaluación médica exhaustiva en las próximas horas por la severidad de la herida de bala.

Si bien en principio las autoridades creyeron que se había tratado de un robo que no llegó a concretarse, fuentes vinculadas a la investigación indicaron al diario El Tribuno que la agresión se produjo en el contexto de una fiesta, donde el enfrentamiento entre grupos derivó en una verdadera batalla campal. La secuencia, que involucró cerca de 30 personas, concluyó con golpes, impactos de piedras y daños a vehículos estacionados, según reconstruyó la Policía.

Tras el enfrentamiento, la Policía detuvo a siete personas

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, la pelea se desencadenó cuando un grupo acudió a una vivienda de la zona en la que se estaba llevando a cabo el encuentro. Al intentar ingresar, se produjo una fuerte discusión que luego pasó a la agresión física. Uno de los involucrados extrajo un arma de fuego y efectuó el disparo que lesionó a la víctima en el abdomen, con orificio de entrada, pero sin salida, según explicó el reporte hospitalario.

El contexto de violencia no cesó tras el disparo, ya que varias personas arremetieron contra autos estacionados y propiedades, causando destrozos importantes. Los vecinos relataron que los disturbios se extendieron por varios minutos antes de la llegada de la Policía.

Durante el procedimiento, los agentes arrestaron a siete personas, entre ellas cinco mayores de edad y dos menores de 16 y 17 años, que habrían intervenido tanto en el ataque armado como en los desmanes posteriores.

La Fiscalía Penal de Menores quedó a cargo de la investigación. Ahora el fiscal deberá establecer la responsabilidad de cada participante y, sobre todo, identificar quién disparó el arma que mantiene en grave estado a la víctima. No se descartan nuevas detenciones en el transcurso de la semana y que también se analizan videos y testimonios para reconstruir detalladamente la secuencia de hechos.

Mataron a un joven en medio de una pelea entre grupos

Un joven fue asesinado al quedar en medio de un enfrentamiento entre bandas en San Martín

Un chico de 21 años fue asesinado tras quedar en medio de un enfrentamiento a tiros entre bandas en la Villa Sarmiento, en la localidad de Billinghurst, partido de San Martín. El hecho ocurrió a fines de julio a pocos metros del cruce de las calles Reconquista y España. Según las fuentes policiales, un llamado al 911 alertó sobre una serie de disparos en la zona, lo que motivó la intervención de agentes de la Comisaría 5ª.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a la víctima, identificada como Gabriel Alejandro Langiocola tendido en la calle con una herida de bala en la axila derecha. Aunque se solicitó una ambulancia, la situación de tensión impidió el normal accionar policial, por lo que se decidió trasladarlo de inmediato al Hospital Fleming en un patrullero. Langiocola ingresó con muy bajos signos vitales y falleció minutos después.

De acuerdo con el relato de familiares, el joven recibió el disparo tras quedar atravesado en medio de un intenso tiroteo entre grupos rivales del mismo asentamiento. Las cámaras de seguridad instaladas en el sector no captaron el momento exacto del ataque, aunque otro video mostró una ráfaga de tiros mientras un vehículo retrocede intempestivamente, sube a la vereda y se estrella de cola contra una vivienda.