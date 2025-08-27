Crimen y Justicia

Detuvieron a un cantante de reggaeton acusado de integrar “La banda del millón”: cayó mientras robaba

Jairo León, conocido como “Jairo La L” en la escena musical, fue arrestado este miércoles junto a dos menores cuando violentaban una propiedad. Lo acusan de ser parte de la organización investigada por entraderas y escruches en la zona norte del conurbano bonaerense

Walter Vazquez

Walter Vazquez

"Jairo La L". Así se
"Jairo La L". Así se presentaba Jairo León en las redes sociales

Jairo León es un joven cantante de reggaeton que se presentaba en las redes sociales como "Jairo La L". Hizo su aparición en el rubro el año pasado, con estrenos subidos a su canal de YouTube. Parecía ser el inicio de una carrera que de repente se estancó, con el músico desapareciendo llamativamente de la escena del género urbano.

Es que mientras mostraba su estilo en las plataformas digitales, León llevaba adelante otra vida completamente distinta: en las últimas horas fue detenido en el partido de San Isidro, acusado de robar casas junto a una organización conocida como “La banda del millón”, según informaron fuentes judiciales a Infobae.

La investigación del fiscal Patricio Ferrari sobre este grupo de ladrones empezó en noviembre de 2024. Tras varios meses, se produjeron 15 detenciones y quedaron tres integrantes prófugos, entre ellos, León. Según los datos de la causa, el músico integraba la banda y, además, prestaba su vehículo para los delitos.

Uno de los hechos clave que se le imputan ocurrió el pasado 9 de noviembre, cuando León, junto a otros tres varones -uno de ellos, un menor identificado por el apodo de “Piraña”- llegó hasta una vivienda en la localidad de Acassuso.

El grupo usó un Volkswagen Gol Trend que pertenecía a León. Ingresaron al domicilio violentando accesos, para luego escapar llevándose distintos objetos de valor. Por ese caso se inició una causa por robo agravado por haberse concretado en banda, con escalamiento y efracción, y por la participación de un menor en el hecho.

Días después de ese golpe, los investigadores rastrearon publicaciones de León en la red social Instagram y llegaron a una pista: el cantante había subido una foto mostrando un reloj con características idénticas al que había sido denunciado como robado en esa vivienda de Acassuso.

El cantante se mostró con
El cantante se mostró con un reloj con características idénticas al que había sido denunciado como robado en una casa de Acassuso

A raíz de ese episodio, la investigación a “La banda del millón” se amplió para abarcar otros delitos contra la propiedad cometidos en la misma zona. En el marco de la causa, se realizaron más de 50 allanamientos en total. Las autoridades fueron a buscar a León, pero no lo encontraron.

Mientras permaneció en condición de prófugo, León se mantuvo alejado de su perfil artístico. Su canal oficial de YouTube tiene casi 700 suscriptores y exhibe solo los dos videoclips de su breve trayectoria como cantante de reggaeton: el primero publicado en mayo de 2024 y el segundo el 21 de noviembre del mismo año, justo un día antes de que se ordenara su detención. En las imágenes se lo veía rodeado de mujeres, con cadenas, anillos y pulseras brillantes. Las letras de sus canciones se distinguen por su tono vulgar.

Este miércoles, a casi nueve meses de ese robo, León finalmente fue ubicado y arrestado. Lo capturaron in fraganti, cuando participaba de otro robo calificado de características parecidas.

Nuevamente, el músico estaba acompañado por dos menores: uno es el ya mencionado “Piraña” y el otro un adolescente que es conocido en su entorno como “Topper”. Ambos tienen antecedentes: al revisar sus identidades, los agentes descubrieron que figuraban con libertad reglada y prisión domiciliaria.

Imagen de uno de los
Imagen de uno de los videoclips subidos en la cuenta de YouTube del cantante

Así las cosas, León está ahora encerrado, a la espera de lo que pase con su situación judicial. Las fuentes indicaron a este medio que el expediente en el que se investiga los robos en modalidad entradera y escruche cometidos por “La banda del millón” podría ser elevado a juicio oral a fines de septiembre.

Jairo LeónRobosSan IsidroAcassusoEntraderasÚltimas noticiasinseguridadbanda del Millón

