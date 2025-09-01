Detuvieron a un delincuente que intentó asaltar a una mujer con una réplica de un revólver en Mendoza

La réplica del revólver 22 utilizada por el delincuente que intentó robarle a una mujer en Mendoza (Diario Los Andes)

Este sábado al mediodía, en Godoy Cruz, provincia de Mendoza, Allí, una mujer de 36 años resultó el blanco de un intento de robo ocurrido en la vía pública. El sospechoso, un joven de 24 años con antecedentes, fue detenido minutos después del ataque tras escapar y generar una breve persecución.

De acuerdo con lo reportado por la Policía de Mendoza, la rápida atención a un llamado al sistema de emergencias 911 fue clave para el despliegue policial. La intervención se potenció cuando vecinos intentaron interceder poco antes de la aprehensión. Las autoridades confirmaron que el detenido portaba una réplica de revólver calibre 22, que fue descartada por el presunto agresor antes del operativo.

El procedimiento estuvo a cargo de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) y la Comisaría 37ª, que lograron neutralizar al sospechoso pese a intentos de obstaculización por parte de algunos residentes. Posteriormente, la investigación quedó bajo jurisdicción de la Oficina Fiscal de Godoy Cruz.

La secuencia se inició sobre el mediodía, cuando el joven interceptó a una mujer en plena vía pública, en la intersección de las calles Punta Tombo y Punta Dungenes.

La intersección de las calles Punta Tombo y Punta Dungenes de Godoy Cruz donde ocurrió el intento de robo a la mujer (Google Maps)

Según el parte policial, intentó despojarla de sus pertenencias personales y de valor. La víctima logró pedir auxilio y, según comunicación oficial de la Policía de Mendoza, no sufrió lesiones físicas de gravedad.

Según informó el portal del diario Los Andes, el delincuente emprendió la fuga en dirección contraria a la que transitaba la mujer, buscando ocultarse entre casas y espacios públicos cercanos a la escena del hecho.

El llamado que se recibió en el 911 permitió que el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) emitiera una alerta inmediata que activó el desplazamiento policial en el cuadrante.

Las unidades de la UAP que patrullaban preventivamente el área y acudieron con celeridad al lugar indicado por el sistema central. Al sumar refuerzos de efectivos de la Comisaría 37ª, las fuerzas interceptaron al sospechoso en inmediaciones de las calles mencionadas.

Durante un rastrillaje posterior al arresto, la brigada Motorizada de la UAP localizó una réplica de revólver calibre 22, de color negro, encontrada a pocos metros del sitio del intento de robo. El arma simulada, que tenía la empuñadura envuelta con cinta aisladora, fue secuestrada como parte de la investigación judicial.

El reporte oficial consigna que el joven ahora detenido ya tenía antecedentes penales previos relacionados con delitos de robo, hurto y encubrimiento.

Estuvo preso 16 años, salió, robo con una pistola de juguete y está detenido

A principios de este mes Walter Gustavo Flores fue detenido a principios de agosto por personal de la Comisaría 2° de La Plata de la Policía Bonaerense. Lo acusaron de asaltar una dietética ubicada en el centro en la capital provincial. Según la imputación en su contra, Flores irrumpió en el lugar a punta de pistola, ató a la empleada, la golpeó y se llevó los pocos pesos que había en la caja. Luego, huyó.

La mujer logró zafarse de sus ataduras. Flores, insólitamente, no le había robado el teléfono. Así, llamó al 911 y la Bonaerense implementó un operativo cerrojo. Poco después, Flores fue arrestado en la esquina de las calles 4 y 40. Hasta aquí, nada fuera de lo común, un robo de tantos.

Al ser requisados, le encontraron una pistola, muy creíble a simple vista, que hasta tenía un cargador. Pero era de puro plástico, un juguete. Su identidad fue cruzada también con la base de datos policial, que arrojó que tenía un pedido de captura por robo a mano armada, requerido por la UFI N°1 de Berazategui, que databa de octubre de 2023.

Sorprendió su edad: 54 años, un veterano para el hampa, que jubila jóvenes a sus miembros, o un vitalicio. Sin embargo, lo más llamativo de todo fueron sus antecedentes. Descubrieron que, también, estuvo 16 años preso por matar.

Flores había comenzado su historia tumbera a principios de siglo, con causas registradas en fiscalía de La Plata por los delitos de robo y portación ilegal de arma de guerra. Estuvo preso en Magdalena. Luego salió y operó con un alias: se hacía llamar Javier, según otra causa en su contra, por el delito de falsificación de documento.

En 2007, el Tribunal N°3 de Quilmes lo condenó por el delito de homicidio en ocasión de robo. Volvió a la Unidad N°35 en Magdalena. Luego, fue trasladado a un penal en Florencio Varela, a 20 kilómetros de su dirección registrada.

En 2019, recibió el beneficio de las salidas transitorias. En mayo de 2023, recuperó finalmente la libertad. Y cinco meses más tarde, de acuerdo a la acusación en su contra, Flores robaba otra vez.

La nueva causa por robo en su contra está a cargo de la UFI N°17 de La Plata.