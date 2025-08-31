Presunto asesino serial: qué se sabe a un mes del hallazgo de la casa del horror en Jujuy

Matías Jurado

El caso que conmocionó a Jujuy y al país entero cumplió un mes desde que Matías Jurado fue detenido en su casa de Alto Comedero, donde se cometieron escalofriantes crímenes. Por el momento, el presunto asesino serial fue imputado por dos homicidios, aunque se cree que estaría detrás de misteriosas desapariciones.

En las últimas horas, el fiscal del caso, Guillermo Beller, dio algunos detalles sobre los avances centrales de la causa, que incluyen nuevos perfiles genéticos, peritajes tecnológicos y la recolección de muestras de ADN, indicó el diario local Somos Jujuy.

Durante las primeras cuatro semanas se formalizaron imputaciones por dos homicidios luego de reunir “gran cantidad de evidencia”. Entre los elementos científicos relevados, Beller aseguró que en el domicilio allanado se recolectaron más de 200 pruebas biológicas. “Ya se lograron conformar cuatro perfiles genéticos; dos de ellos coincidieron con víctimas desaparecidas, identificadas como (ergio) Sosa y (Omar) Anachuri”, precisó el funcionario en diálogo con medios locales. Los otros dos perfiles genéticos no corresponden al imputado ni a sus allegados. Tampoco a los hombres desaparecidos que, se cree, fueron masacrados en la vivienda.

La "casa del horror" de Matías Jurado

El análisis de dispositivos electrónicos es central en la instrucción judicial. De acuerdo con lo informado, la investigación incluyó el secuestro y pericias de cinco celulares, cuyas extracciones fueron analizadas por el área de informática forense. Además, se analizan las tarjetas SUBE, enlazadas al acusado, para reconstruir desplazamientos, horarios y posibles vínculos con otras personas. “Contamos con un grupo de trabajo exclusivamente dedicado al cruce de esos datos con cámaras de seguridad del sector”, afirmó el fiscal Beller.

En paralelo a los procedimientos de laboratorio, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) instruyó estudios psicológicos y psiquiátricos al detenido. Los resultados permitirán sumar elementos contextuales y, eventualmente, aproximar motivaciones del presunto asesino. En declaraciones brindadas a Somos Jujuy, Beller señaló: “Cuando tengamos los informes, podremos entender mejor el contexto y quizás el porqué de lo que tenemos evidencia de que hizo”.

La situación procesal de Matías Jurado se mantiene estable, bajo privación de libertad. El titular de la investigación confirmó que, por ahora, no puede anticiparse fecha de juicio. “Queremos agotar todas las líneas investigativas y llegar a la verdad”, expresó. El equipo fiscal mantiene una comunicación permanente con las familias de las víctimas: “Es por ellos que trabajamos todos los días, brindándoles información, acompañamiento y contención”, agregó Beller.

La carretilla con la que sospechan que Matías Jurado movía los restos

Hasta el momento, dos de los homicidios se encuentran formalmente atribuidos, pero la causa permanece abierta con la expectativa de que nuevas pericias y revisiones a registros audiovisuales arrojen más evidencia. El avance en el cruce de datos y los estudios científicos sigue siendo determinante para el devenir del expediente. En la investigación también trabajó el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

En una entrevista con Todo Jujuy, el fiscal reveló que, gracias a una cámara de seguridad que registró el encuentro, la causa cuenta con el testimonio de una persona que estuvo a punto de irse con Jurado a su casa, pero que, en el camino, decidió no ir. El hombre confirmó el modus operandi del presunto asesino serial.