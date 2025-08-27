Un custodio de Mariano Cúneo Libarona baleó a un joven de 19 años en un confuso episodio en Moreno

Un custodio del ministro Mariano Cúneo Libarona baleó a un joven en medio de un confuso episodio en Moreno.

Un efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA), integrante del equipo de custodios personales del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, disparó este domingo contra un joven que intentaba abordar un vehículo con pedido de secuestro por robo, en un hecho ocurrido en el partido bonaerense de Moreno. El episodio derivó en la apertura de una causa judicial y el secuestro preventivo del arma reglamentaria del agente involucrado, mientras que el presunto delincuente continuará detenido hasta que se esclarezca su situación penal.

El hecho se registró en la calle Martin Luther King al 2700, entre España y Galileo Galilei, a pocos metros del domicilio del efectivo involucrado. Según precisaron fuentes policiales a Infobae, el policía ayudaba a un vecino a empujar su auto cuando advirtió la presencia de un Peugeot 4008 estacionado durante varias horas frente a una vivienda. En determinado momento, presenció la llegada de dos jóvenes a bordo de una moto, uno de los cuales descendió y abrió el vehículo con la llave de ignición.

Al percibir la maniobra, el custodio ordenó que los sujetos se identificaran. Ante la presencia policial, el conductor de la moto emprendió la huida, mientras que el otro joven, según indicaron fuentes del caso, amenazó con sacar un arma de entre sus ropas antes de entrar rápidamente al Peugeot. El agente disparó en al menos dos oportunidades hacia el vehículo, que avanzó unos metros y chocó contra un árbol.

El ministro Mariano Cúneo Libarona. (Reuters)

Frente a este escenario, el oficial se comunicó de inmediato con el 911 para solicitar apoyo y concretar la aprehensión del sospechoso. Personal de la Comisaría 1ª de Moreno arribó al lugar y halló en el interior del vehículo a un joven de 19 años, identificado como F.U.S., de 19 años, con dos impactos de bala: uno en la pierna y otro en la zona costal.

Durante el procedimiento, los uniformados confirmaron que el Peugeot tenía pedido de secuestro activo, ya que había sido robado horas antes en la zona de Catonas, dentro del mismo partido de Moreno.

Según la reconstrucción difundida por Primer Plano Online, el automóvil había sido sustraído cuando su dueño transportaba a un amigo. En ese trayecto fue abordado por dos individuos armados, quienes lo privaron de la libertad y lo obligaron a descender después de algunas cuadras.

Los voceros de la investigación consultados por el citado medio explicaron que existía la sospecha de que el vehículo se dejó estacionado para “enfriarlo” y que, algunas horas después, los delincuentes regresaron a retirarlo.

F.U.S., quien posee antecedentes penales, permaneció varios minutos dentro del auto hasta la llegada de la Policía. A su lllegada, los agentes esposaron al joven, pero no secuestraron armas en su poder. Se encuentra fuera de peligro, tras ser atendido por personal médico, y fuentes del caso le confirmaron a este medio que este martes recibió el alta.

Por disposición de la fiscal Pontecorvo, el sospechoso continúa detenido en la Comisaría 4a de Moreno, luego de que ayer se negara a prestar declaración. Seguirá detenido. Los efectivos, en tanto, no secuestraron armas en su poder al momento de su aprehensión.

Por su parte, la fiscal Luisa Pontecorvo, titular de la UFI N° 3 del Departamento Judicial Moreno - General Rodríguez, junto con su secretario Pablo Córdoba, dispusieron la apertura de una causa para analizar el accionar del custodio del ministro. Aunque la Justicia no definió una imputación formal contra el agente, ordenó el secuestro de su arma de fuego para realizar las pericias balísticas correspondientes.

La investigación se encuentra en curso y la prioridad para la fiscal ahora pasa por determinar si F.U.S. participó previamente en el robo del auto, ya que las descripciones aportadas por las víctimas lo vinculan a ese hecho. “Es muy incipiente todo, pero hay elementos para que esté al menos hoy detenido”, explicaron este miércoles fuentes del caso ante la consulta de este medio.