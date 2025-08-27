Crimen y Justicia

Un custodio de Mariano Cúneo Libarona baleó a un joven de 19 años en un confuso episodio en Moreno

Ocurrió este domingo, a unas pocas cuadras del domicilio del agente de la PFA involucrado en el hecho. El sospechoso, identificado como F.U.S., tiene antecedentes penales y la fiscal Luisa Pontecorvo intenta determinar si participó del reciente robo de un auto

Fabián Induti

Por Fabián Induti

Guardar
Un custodio del ministro Mariano
Un custodio del ministro Mariano Cúneo Libarona baleó a un joven en medio de un confuso episodio en Moreno.

Un efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA), integrante del equipo de custodios personales del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, disparó este domingo contra un joven que intentaba abordar un vehículo con pedido de secuestro por robo, en un hecho ocurrido en el partido bonaerense de Moreno. El episodio derivó en la apertura de una causa judicial y el secuestro preventivo del arma reglamentaria del agente involucrado, mientras que el presunto delincuente continuará detenido hasta que se esclarezca su situación penal.

El hecho se registró en la calle Martin Luther King al 2700, entre España y Galileo Galilei, a pocos metros del domicilio del efectivo involucrado. Según precisaron fuentes policiales a Infobae, el policía ayudaba a un vecino a empujar su auto cuando advirtió la presencia de un Peugeot 4008 estacionado durante varias horas frente a una vivienda. En determinado momento, presenció la llegada de dos jóvenes a bordo de una moto, uno de los cuales descendió y abrió el vehículo con la llave de ignición.

Al percibir la maniobra, el custodio ordenó que los sujetos se identificaran. Ante la presencia policial, el conductor de la moto emprendió la huida, mientras que el otro joven, según indicaron fuentes del caso, amenazó con sacar un arma de entre sus ropas antes de entrar rápidamente al Peugeot. El agente disparó en al menos dos oportunidades hacia el vehículo, que avanzó unos metros y chocó contra un árbol.

El ministro Mariano Cúneo Libarona.
El ministro Mariano Cúneo Libarona. (Reuters)

Frente a este escenario, el oficial se comunicó de inmediato con el 911 para solicitar apoyo y concretar la aprehensión del sospechoso. Personal de la Comisaría 1ª de Moreno arribó al lugar y halló en el interior del vehículo a un joven de 19 años, identificado como F.U.S., de 19 años, con dos impactos de bala: uno en la pierna y otro en la zona costal.

Durante el procedimiento, los uniformados confirmaron que el Peugeot tenía pedido de secuestro activo, ya que había sido robado horas antes en la zona de Catonas, dentro del mismo partido de Moreno.

Según la reconstrucción difundida por Primer Plano Online, el automóvil había sido sustraído cuando su dueño transportaba a un amigo. En ese trayecto fue abordado por dos individuos armados, quienes lo privaron de la libertad y lo obligaron a descender después de algunas cuadras.

Los voceros de la investigación consultados por el citado medio explicaron que existía la sospecha de que el vehículo se dejó estacionado para “enfriarlo” y que, algunas horas después, los delincuentes regresaron a retirarlo.

F.U.S., quien posee antecedentes penales, permaneció varios minutos dentro del auto hasta la llegada de la Policía. A su lllegada, los agentes esposaron al joven, pero no secuestraron armas en su poder. Se encuentra fuera de peligro, tras ser atendido por personal médico, y fuentes del caso le confirmaron a este medio que este martes recibió el alta.

Por disposición de la fiscal Pontecorvo, el sospechoso continúa detenido en la Comisaría 4a de Moreno, luego de que ayer se negara a prestar declaración. Seguirá detenido. Los efectivos, en tanto, no secuestraron armas en su poder al momento de su aprehensión.

Por su parte, la fiscal Luisa Pontecorvo, titular de la UFI N° 3 del Departamento Judicial Moreno - General Rodríguez, junto con su secretario Pablo Córdoba, dispusieron la apertura de una causa para analizar el accionar del custodio del ministro. Aunque la Justicia no definió una imputación formal contra el agente, ordenó el secuestro de su arma de fuego para realizar las pericias balísticas correspondientes.

La investigación se encuentra en curso y la prioridad para la fiscal ahora pasa por determinar si F.U.S. participó previamente en el robo del auto, ya que las descripciones aportadas por las víctimas lo vinculan a ese hecho. “Es muy incipiente todo, pero hay elementos para que esté al menos hoy detenido”, explicaron este miércoles fuentes del caso ante la consulta de este medio.

Temas Relacionados

MorenoRobo automotorMariano Cúneo LibaronaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Declaró una testigo clave en el juicio contra la mujer acusada de matar a su hijo de 11 años en Salta

Está previsto que el proceso dure hasta el 9 de septiembre. Se espera que un total de 60 personas declaren ante la Justicia

Declaró una testigo clave en

Incendiaron la vivienda del principal acusado por el femicidio de Tamara Fierro en Jujuy

Los disturbios se desataron por amenazas e insultos contra una sobrina de la víctima

Incendiaron la vivienda del principal

Una joven denunció que fue abusada por su jefe en la mega toma de Los Hornos

El agresor vive en la esquina de la víctima. Tras la denuncia, pidió ayuda y protección

Una joven denunció que fue

Balearon a cinco jóvenes cuando jugaban al fútbol en una cancha de Rosario

Ocurrió ayer por la noche en el barrio Empalme Graneros. Las víctimas están todas internadas, pero fuera de peligro. Uno de ellos es menor de edad

Balearon a cinco jóvenes cuando

Confirmaron que Nico Mattioli irá a juicio oral por la muerte de la ciclista que atropelló en Santa Fe

El hecho ocurrió el 21 de septiembre de 2024 en la localidad de Santo Tomé cuando el músico volvía de una gira. En mayo de este año, le rechazaron una probation y una compensación económica

Confirmaron que Nico Mattioli irá
ÚLTIMAS NOTICIAS
Luis Juez cuestionó al Gobierno

Luis Juez cuestionó al Gobierno por las coimas en ANDIS: “¿No hay plata para discapacidad pero sí para la cometa?”

Una marca de ropa que supo estar en la cima cierra 500 tiendas a nivel global tras 60 años en el mercado

La verdadera amenaza para la selva amazónica: los científicos apuntan a la acción humana más que al clima

Por la emergencia ferroviaria, hay 62 estaciones sin servicio y 27 millones de usuarios menos

Nuevas normas de “slots” en aeropuertos: qué cambia para las aerolíneas y para los pasajeros

INFOBAE AMÉRICA
La Policía brasileña pidió sumar

La Policía brasileña pidió sumar agentes dentro de la casa de Jair Bolsonaro para garantizar su vigilancia

50 años sin Hannah Arendt, reflexiones y debates en el Cultural San Martín

Hallaron los restos de humanos primitivos más antiguos fuera de África: tienen casi 2 millones de años

Una marca de ropa que supo estar en la cima cierra 500 tiendas a nivel global tras 60 años en el mercado

Por qué las banderas de Inglaterra generan orgullo y polémica en medio de las protestas antiinmigración

TELESHOW
“Me enteré a los cinco

“Me enteré a los cinco meses”: la increíble revelación en Los 8 escalones que dejó sin palabras a Pampita

Patricia Grisales sufrió ataque de pánico en la última eliminación de ‘Masterchef Celebrity 2025’: “Quedé loca”

Alex Caniggia y unas fotos al borde de la censura: “El fuego corre por mis venas”

Luck Ra seleccionó los 5 participantes que seguirán a su lado en La Voz Argentina: quiénes buscan asegurar su lugar

Lali Espósito sorprendió en La Voz Argentina con un look inspirado en Luck Ra: “Te pintás el pelo de azul y lo entendés perfecto”