Crimen y Justicia

Rechazaron la nulidad del juicio contra Brenda Agüero, la enfermera condenada por la muerte de los bebés en Córdoba

La defensa de la mujer había solicitado que se anule el juicio por las presuntas irregularidades detectadas en una de las ocho personas que integró el jurado popular

La enfermera Brenda Agüero fue
La enfermera Brenda Agüero fue condenada por el asesinato serial de bebés en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba (Foto: Mario Sar)

Luego de seis meses de debate oral y público, Brenda Agüero fue condenada en julio a prisión perpetua por un jurado popular por haber sido encontrada culpable del asesinato de cinco bebés y el intento de homicidio de otros ocho recién nacidos a los que atendió en el Hospital Neonatal de Córdoba. Al poco tiempo, su defensa pidió la nulidad del juicio, pero la Justicia rechazó este recurso.

Según informó el medio local El Doce, la validez del juicio histórico que concluyó el 18 de junio quedó confirmada este martes. El recurso interpuesto por los abogados Gustavo Nievas y Juan Manuel Riveros se fundamentaba en presuntas irregularidades durante la conformación del jurado popular.

La defensa objetó la participación de Melina Abril Soria, a quien acusaron de omitir información relevante: haber sido atendida en el Neonatal durante un embarazo y cursar la carrera de enfermería, donde una de las imputadas, la médica Alicia Ariza —posteriormente absuelta—, ejercía como docente. Según los letrados, estos antecedentes ponían en duda su imparcialidad.

El tribunal, no obstante, desestimó estos planteos. En su resolución, los jueces subrayaron que la audiencia de selección de jurados se llevó a cabo conforme a la normativa vigente y que Soria manifestó ser paciente de hospitales públicos y estudiante de enfermería, información que estuvo disponible para todas las partes involucradas. Además, el fallo sostiene que no existieron ocultamientos ni relaciones que pudieran afectar la objetividad de la integrante del jurado.

La validez del juicio histórico
La validez del juicio histórico que concluyó el 18 de junio quedó confirmada este martes (Foto: Mario Sar)

La resolución judicial enfatizó: “Todas las partes tuvieron la posibilidad de indagar y recusar a los candidatos. El hecho de que no se haya cuestionado a la jurado en esa instancia responde a una estrategia defensiva, no a un vicio del proceso”.

Los magistrados también destacaron que la propia Soria, en una entrevista posterior, aclaró que desconocía detalles sobre los hechos investigados mientras recibía atención en el hospital.

En otro tramo del fallo, los jueces advirtieron que aceptar el pedido de la defensa equivaldría a permitir un “uso espurio del proceso -callar lo que conviene, y convertirlo en ‘vicio’ cuando deja de convenir-”. Además, consideraron que esto abriría la posibilidad de que cualquier parte insatisfecha con un veredicto intentara anularlo “invocando circunstancias que pudo conocer y plantear oportunamente”, lo que degradaría el carácter excepcional de la nulidad y permitiría reabrir causas ya juzgadas.

Rechazaron la nulidad del juicio
Rechazaron la nulidad del juicio contra Brenda Agüero, la enfermera condenada por los crímenes de los bebés en Córdoba (Foto: Mario Sar)

Los detalles del caso por el que fue condenada Brenda Agüero

Brenda Agüero, enfermera del Hospital Neonatal de Córdoba, fue señalada como la única persona presente en todos los episodios de descompensaciones y muertes de recién nacidos ocurridos entre marzo y junio de 2022.

Los detalles del caso por
Los detalles del caso por el que fue condenada Brenda Agüero (Foto: El Doce)

La acusación sostuvo que Agüero accedía a dosis de potasio e insulina de los carros de paro, sin control de inventario, y las inyectaba a los bebés en zonas no habituales para inoculaciones, lo que resultó en niveles en sangre incompatibles con la vida.

El caso se hizo público cuando el ingeniero Francisco Luperi denunció la cadena de muertes ante la Justicia, un mes después del último fallecimiento, tras conocer los hechos por su esposa, médica de guardia.

El análisis judicial abarcó 13 casos, de los cuales solo se realizó la autopsia a las dos últimas víctimas fatales, Melody Luz Molina y Angeline Rojas. Los resultados de estos procedimientos fueron clave para esclarecer los hechos.

El 6 de junio de 2022, cuatro bebés sufrieron descompensaciones en pocas horas, una situación sin precedentes, según los médicos que declararon en el juicio, quienes afirmaron que nunca habían presenciado más de una muerte súbita de recién nacidos en un solo día. Ese mismo día, el hospital otorgó licencia a decenas de profesionales, incluida Agüero.

Para la Justicia, fue un
Para la Justicia, fue un asesinato serial de bebés

La motivación atribuida a la enfermera, según los fiscales, era destacar entre sus compañeros para lograr un ascenso de Obstetricia a Neonatología, por lo que buscaba ser la primera en advertir los síntomas y alertar a sus superiores.

La investigación determinó que Agüero tenía una “proximidad exclusiva” con las madres y los recién nacidos, quedando a solas con ellos en momentos en que el resto del personal intervenía en grupo.

