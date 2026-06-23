“¡Qué jugador!“ y ”pisala": las reacciones de los jugadores de Argentina al posteo de Enzo Fernández

Los comentarios de los compañeros de Enzo Fernández en la selección argentina

Enzo Fernández fue una pieza clave en la victoria de la selección argentina por 2-0 ante Austria en el Mundial 2026 y sus compañeros no tardaron en expresarle su reconocimiento. En la publicación que el mediocampista del Chelsea hizo en su cuenta de Instagram tras el partido, los mensajes de sus colegas se acumularon con elogios que van desde el “qué jugador” hasta el contundente “jugate algo” de Emiliano Martínez.

El arquero de la Albiceleste, con 5.303 me gusta, fue uno de los más populares de los comentarios. Nicolás Otamendi escribió “Fernández”, con algunos emojis, y acumuló 6.699 reacciones. Ángel Di María se limitó a tres emojis de fuego, mientras que Exequiel Palacios y Giuliano Simeone coincidieron en el tono con “Qué jugador ” y “Pisalaaaa”, respectivamente. Thiago Almada sumó su propio “Gorditooo”, y hasta la cuenta oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dejó su “¡Qué jugador!”.

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Enzo, por su parte, escribió en ese posteo: “Otro paso por el sueño. Vamos por mucho más juntos siempre. Gracias Dios por este momento, a nuestra gente por estar presente en todos lados, por creer, por alentar hasta el final, por amar estos colores como nosotros. Argentina”.

El posteo de Enzo Fernández

El rendimiento que motivó esos mensajes quedó plasmado en los números. Fernández terminó el partido con un 90% de pases precisos y un 84% de efectividad en campo rival, cifras que adquieren mayor peso ante un equipo como Austria, que apostó por cerrar líneas y reducir los espacios para los receptores argentinos. A eso se sumaron 7 recuperaciones, muchas de ellas producto de la anticipación para llegar a la pelota antes que el rival.

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ESPN describió al mediocampista como “amo y señor de la mitad de cancha” y subrayó que cada intervención suya eleva la calidad del juego colectivo. Y destacó que Fernández combina “la creatividad sudamericana y el despliegue europeo”, una dualidad que lo convierte en el socio ideal para el resto del equipo de Lionel Scaloni. En cuatro años, el jugador pasó de ser la revelación de Qatar 2022 al motor del mediocampo argentino en este torneo.

Ese crecimiento en el campo ocurre en paralelo a una situación que mantiene en vilo al mercado de pases. Según publicó AS, el Real Madrid tomó la decisión de avanzar en la contratación de Enzo y ya inició gestiones con el Chelsea para negociar un traspaso que podría superar los 100 millones de euros. El técnico José Mourinho fue quien colocó al argentino en el primer lugar de su lista de prioridades para reforzar el centro del campo, por encima de otras alternativas que se descartaron en los últimos días, como Olise —por inviabilidad— y Mateus Fernández, quien optó por el Tottenham.

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El propio Fernández había dado señales de su inclinación hacia la capital española. “Me gustaría vivir en España. Me gusta mucho Madrid, me recuerda a Buenos Aires. Viviría en Madrid“, dijo el jugador en una entrevista, declaraciones que le valieron una multa interna del Chelsea por considerarlas un guiño inapropiado al club blanco en plena temporada. Su agente, el ex futbolista Javier Pastore, explicó a AS que el objetivo inmediato era “terminar bien el año en el Chelsea, hacer un buen Mundial y después, ya veremos”.

La operación no será sencilla. El Chelsea no enfrenta presión financiera —acaba de vender a Cucurella en 50 millones de euros— y el contrato del jugador se extiende hasta 2032. Para financiar la incorporación, el Real Madrid evalúa vender a algún integrante del plantel actual; Aurélien Tchouaméni y Eduardo Camavinga despiertan interés en clubes de la Premier League. Mientras tanto, Enzo Fernández sigue concentrado en el Mundial 2026, donde Argentina ya aseguró su clasificación a los 16avos de final como líder de grupo y espera rival entre los segundos del Grupo H, que integran España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.

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