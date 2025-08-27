Crimen y Justicia

Liberaron a la madre del joven acusado por el femicidio en Berisso

La Cámara Penal de La Plata ordenó la liberación inmediata de Adriana Oviedo, quien había sido detenida por tenencia ilegal de armas tras un allanamiento en su domicilio

La madre del acusado fue
La madre del acusado fue procesada por tenencia ilegal de armas pero liberada por orden judicial tras un recurso de su defensa

La Cámara Penal de La Plata ordenó este martes la libertad inmediata de Adriana Oviedo, madre de Nicolás “Garrincha” Castro, el joven acusado por el femicidio de Yésica Duarte en Berisso. La mujer, que había sido detenida días atrás luego de un allanamiento en el marco de la investigación por el crimen, estaba imputada por tenencia ilegal de armas, pero su defensa logró revertir la medida al argumentar que no existían pruebas que la vincularan con el hecho y que atravesaba problemas de salud.

El recurso fue presentado por los abogados Darío Saldaño y Ramiro Sánchez, quienes solicitaron a la Justicia que se revisara la situación de su defendida.

Según la información a la que pudo acceder el medio local 0221, entre los fundamentos expusieron la ausencia de indicios que relacionaran a Oviedo con el asesinato de Duarte y la necesidad de atender su estado médico. La Justicia aceptó el planteo y dispuso que recupere la libertad.

Oviedo había sido detenida en una vivienda ubicada en la intersección de las calles 4 y 629, en Villa Garibaldi, localidad del partido de La Plata, donde se encontraba oculta tras abandonar su domicilio habitual. La captura fue resultado de un operativo de vigilancia encubierta coordinado por la DDI de La Plata y la Sub DDI de Berisso.

Su detención fue ordenada a partir del allanamiento realizado el 27 de julio, el mismo día del crimen, en el que los agentes hallaron una pistola Bersa Thunder calibre .380 con municiones y un revólver calibre .32 largo, ambos sin registrar ni autorizados por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). Por estos elementos, Oviedo fue imputada por tenencia ilegal de arma de guerra en concurso real con tenencia ilegal de arma de uso civil.

La vivienda allanada donde hallaron
La vivienda allanada donde hallaron las armas no registradas se encuentra a pocos metros del lugar del femicidio en Berisso

En un primer momento, se sospechó que alguna de las armas secuestradas podría haber sido la utilizada para matar a Duarte, pero los peritajes oficiales descartaron esa posibilidad. Según confirmaron fuentes del caso, el arma homicida aún no fue encontrada, aunque se estableció que se trató de una pistola calibre 9 milímetros. De esta manera, la acusación contra Oviedo quedó reducida a la tenencia irregular de armamento.

El asesinato de Yésica Duarte, de 36 años, ocurrió en una vivienda ubicada en la calle 39 entre 129 y 130 de la localidad de Berisso, donde vivía junto a Castro, su pareja. Ambos estaban bajo arresto domiciliario con tobilleras electrónicas: Duarte, por una causa relacionada con venta de estupefacientes y Castro, por tenencia ilegal de arma de fuego, medida que había sido otorgada pese a la oposición del fiscal de juicio.

La reconstrucción del hecho señala que, tras una fuerte discusión, Castro le disparó a Duarte en el patio delantero de la casa y luego intentó quitarse la vida con un segundo disparo. Cuando los policías llegaron al lugar, lo encontraron herido, temblando y consciente. Una ambulancia del SAME lo trasladó al hospital Larraín, donde se le detectaron lesiones en el cuello y el abdomen.

En paralelo, la Policía Científica recolectó tres vainas servidas y dos impactos de bala en el paredón de la propiedad. También se verificó un desorden significativo en el dormitorio, lo que reforzó la hipótesis de un ataque en un contexto de violencia de género.

La Policía Científica secuestró vainas
La Policía Científica secuestró vainas servidas y encontró impactos de bala que refuerzan la hipótesis de un contexto de violencia doméstica

El testimonio de la hija mayor de la víctima resultó clave. Según su declaración, su hermano de 7 años presenció la escena y le contó que “papá le pegó dos tiros a mamá y después se disparó él”.

El menor fue asistido por un vecino, quien lo llevó hasta su hermana. La misma testigo afirmó que su madre era víctima constante de agresiones y que Castro era un hombre acostumbrado a portar armas y ejercer amenazas.

En la escena del crimen, la madre del acusado intentó sembrar otra versión. Según relataron los efectivos que intervinieron, Oviedo afirmó que Duarte había sido víctima de un robo y que un grupo de delincuentes había ingresado a la vivienda. Su versión fue rápidamente desmentida por las evidencias y los testimonios recolectados.

La investigación, a cargo de la fiscal Ana Medina, continúa su curso con el objetivo de esclarecer en detalle las circunstancias del hecho. Nicolás Castro se negó a declarar y quedó formalmente procesado por el femicidio de Duarte. Permanece internado bajo custodia, a la espera de nuevas medidas judiciales.

