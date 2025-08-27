Detuvieron a dos sospechosos por una violenta entradera en La Matanza en la que robaron 10 millones de pesos

La investigación policial permitió ubicar el vehículo robado, secuestrar armamento y detener a los presuntos autores del ataque

Un operativo llevado a cabo este martes por personal de la DDI en La Matanza culminó con la detención de dos personas y el secuestro de diversos elementos vinculados a una violenta entradera ocurrida el 23 de julio. Ocho operativos simultáneos permitieron incautar armas, celulares y la camioneta empleada en la huida.

Fuentes policiales le confirmaron a Infobae que aquella noche, una pareja se encontraban en su domicilio cuando varios individuos armados irrumpieron en la vivienda. Los asaltantes los redujeron y golpearon, logrando apoderarse de $10.000.000, suma que tenían destinada a la compra de un vehículo.

Tras el robo, los delincuentes huyeron en una camioneta Volkswagen Amarok blanca. Como consecuencia del ataque, una de las víctimas sufrió lesiones leves en el rostro y la cabeza.

Los agentes detuvieron a L.A.L. (24 años) y T.A.V. (20 años)

Las tareas investigativas desarrolladas por el personal de la DDI La Matanza incluyeron el seguimiento de imágenes de videovigilancia, la recolección de testimonios y el análisis de comunicaciones telefónicas. Estos procedimientos permitieron identificar el vehículo utilizado en el hecho, así como al conductor y a los domicilios relacionados con los sospechosos.

Con estos elementos, la Justicia libró ocho órdenes de allanamiento y dispuso la detención de dos de los sospechosos. Durante los procedimientos, los agentes detuvieron a L. A. L. (24 años) y T. A. V. (20 años).

Los elementos secuestrados durante los allanamientos

En los allanamientos se incautaron tres armas de fuego —una pistola Bersa Thunder calibre .380, una pistola Bersa TPR calibre 9 mm y una carabina calibre .22 sin marca ni numeración visible—, ocho teléfonos celulares, 103 proyectiles de distintos calibres, un par de guantes, un cuello polar negro, un juego de llaves de ignición y cuatro cargadores (dos calibre .380 y dos calibre 9 mm).

Además, se recuperó la camioneta Volkswagen Amarok utilizada en la fuga.

Recuperaron la camioneta Volkswagen Amarok utilizada en la fuga

La causa está a cargo del Juzgado de Garantías 6 de San Justo, bajo la titularidad de la Dra. Andrijasevich, y la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio 9 de La Matanza, a cargo de la Dra. Palin.

Iban a allanar un búnker narco y se encontraron con un arsenal de armas de guerra

Un operativo de la Policía Federal Argentina, realizado el pasado viernes en San Justo, partido de La Matanza, permitió desmantelar un búnker narco y descubrir un arsenal de armas de guerra.

Según fuentes policiales le indicaron a Infobae, durante el allanamiento, los agentes sorprendieron a S. M. O., de 40 años, mientras elaboraba drogas sintéticas.

En el lugar incautaron 2-CB (TUSI), ketamina, MDMA (éxtasis), anfetaminas, hongos alucinógenos y cogollos de marihuana, junto con elementos para su producción. Los estupefacientes se vendían en boliches de música electrónica del Conurbano.

El registro de la vivienda reveló una ametralladora calibre .45 ACP, un fusil a cerrojo calibre .308 WIN con mira telescópica y silenciador, varias carabinas, escopetas, más de siete pistolas, un pistolón y una importante cantidad de municiones.

La magnitud del arsenal motivó cargos adicionales por tenencia ilegal de armas de guerra, muchas de uso restringido.

La investigación, que se extendió cerca de un año y utilizó recursos tecnológicos avanzados, comenzó tras una denuncia anónima. Los detectives documentaron las transacciones de drogas con filmaciones y fotografías.

El imputado permanece incomunicado y a disposición del Juzgado, acusado de producción, comercialización y distribución de estupefacientes, además de tenencia de armas de guerra prohibidas. Las autoridades trabajan para determinar el origen y la trazabilidad de las armas y la posible participación de más personas en la organización.

La Fiscalía a cargo de Fernando Amador López investiga si la red criminal tenía conexiones con otros grupos armados y busca establecer el alcance de la distribución de drogas en el oeste del Conurbano bonaerense.

El grupo operaba con un esquema profesional y contaba con recursos logísticos para evadir controles policiales.