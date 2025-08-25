Crimen y Justicia

Sorpresa en Morón: fueron a desmantelar un búnker narco y se encontraron con un arsenal de armas de guerra

Personal de la PFA realizó el allanamiento el pasado viernes y aprehendió al líder de la organizacón, identificado como S.M.O., de 40 años. En Mendoza, otro operativo de la fuerza federal derivo en la desarticulación de otra organización dedicada al narcotráfico

Guardar
Sorpresa en Morón: fueron a
Sorpresa en Morón: fueron a desbaratar un búnker narco y se encontraron con un arsenal

Un operativo llevado a cabo el pasado viernes por efectivos de la Policía Federal Argentina en el partido bonaerense de Morón, cuyo objetivo central era desmantelar un un búnker narco dedicado a la producción y venta de drogas sintéticas, derivó en el hallazgo de un impactante arsenal de armas de guerra. El procedimiento estuvo a cargo de detectives de la delegación departamental de la PFA, dependientes de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación.

Según comunicaron fuentes policiales a Infobae, la intervención policial se activó tras una investigación que se extendió cerca de un año y utilizó avanzados recursos tecnológicos para desarticular la estructura criminal. La causa, encabezada por el fiscal Fernando Amador López —titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Temática en Estupefacientes del Departamento Judicial La Matanza—, se inició a partir de una denuncia anónima recibida por la justicia.

Consumadas las diversas tareas investigativas, los detectives detectaron que la organización delictiva se dedicaba la producción y distribución de drogas de síntesis, entre las que figuraban 2-CB (TUSI), ketamina, MDMA (éxtasis), anfetaminas, hongos alucinógenos y cogollos de marihuana. La investigación logró documentar con filmaciones y fotografías las principales transacciones de las sustancias.

El allanamiento estuvo a cargo
El allanamiento estuvo a cargo de la PFA.

Durante el allanamiento en un domicilio ubicado en el centro de la localidad de San Justo, los agentes sorprendieron al principal imputado, identificado como S.M.O., de 40 años, en plena elaboración de las drogas sintéticas e incautaron diversos elementos utilizados en la producción, junto con una importante cantidad de las sustancias mencionadas.

Fuentes del caso explicaron a este medio que los estupefacientes eran comercializados en distintos boliches de música electrónica del conurbano bonaerense.

Al registrar la propiedad, los agentes se llevaron una sorpresa: hallaron una colección de armas de alto calibrem entre ellas una ametralladora calibre .45 ACP, un fusil a cerrojo calibre .308 WIN equipado con mira telescópica y silenciador, varias carabinas, escopetas y más de siete pistolas, además de un pistolón y una importante cantidad de municiones de distinto calibre.

La dimensión del arsenal sorprendió a los efectivos intervinientes, quienes no solo labraron actas por los delitos vinculados al narcotráfico, sino también por tenencia ilegal de armas de guerra, muchas de las cuales corresponden a uso restringido. En consecuencia, el fiscal López dispuso la incomunicación inmediata del detenido y su traslado a la sede judicial para su indagatoria.

Las autoridades procuran determinar el alcance de la red de distribución en otros puntos del oeste del conurbano bonaerense, y si existen conexiones con otros grupos armados dedicados a delitos similares. En este sentido, la fiscalía sostiene que el grupo operaba con un esquema profesionalizado y que contaba con recursos logísticos suficientes para eludir controles policiales.

Los investigadores buscan ahora relevar el origen y la trazabilidad de todas las armas secuestradas, junto con la eventual participación de más personas en la estructura criminal. Mientras avanza el proceso judicial, el imputado permanece a disposición del Juzgado bajo cargos de producción, comercialización y distribución de estupefacientes, además de tenencia de armas de guerra prohibidas.

Desarticularon una banda narco en Mendoza

Los agentes incautaron más de
Los agentes incautaron más de 300 gramos de cocaína; 5 kilos de marihuana; y pastillas de éxtasis y MDMA.

En el marco de una investigación por infracción a la Ley nacional de drogas, personal del Departamento Federal de Investigaciones de la PFA, a través de la División Unidad Operativa Federal Mendoza, llevó a cabo un exitoso operativo que culminó con la detención de seis personas y el secuestro de estupefacientes en los departamentos de Las Heras, Guaymallen y Ciudad.

Según comunicaron desde la fuerza, el allanamiento fue producto de las labores investigativas de los agentes a cargo del caso, mediante las cuales lograron determinar la existencia de grupos en redes sociales a través de los cuales ofrecían y comercializaban drogas ilícitas en distintos puntos de Mendoza, a través de la modalidad delivery y lugares de expendio,

El domicilio allanado.
El domicilio allanado.

Ante este escenario, el Juzgado Federal de Garantías autorizó los allanamientos en los seis domicilios apuntados por los investigadores.

Los resultados de los allanamientos son considerados un golpe significativo contra el narcotráfico a nivel provincial, tras el secuestro de más de 300 gramos de cocaína; 5 kilos de marihuana; y pastillas de éxtasis y MDMA.

Temas Relacionados

MorónNarcotráficoPolicía Federal ArgentinaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Video: un automovilista atropelló a un ciclista a toda velocidad y se dio a la fuga sin asistirlo

El impactante hecho ocurrió este sábado en la zona de Banfield Este. Imágenes sensibles

Video: un automovilista atropelló a

El capo narco Esteban Alvarado ante un nuevo juicio: lo acusan por balaceras y extorsiones

La maniobra comenzó a ser investigada tras un ataque cometido el 11 de mayo de 2022 en un taller de chapería y pintura de Rosario, donde dos hombres resultaron heridos de bala

El capo narco Esteban Alvarado

Operativo de seguridad en Boca-Banfield: detuvieron a dos prófugos y demoraron a 50 trapitos

Uno de los casos más relevantes fue la detención de un hombre de 36 años, acusado de un femicidio en grado de tentativa

Operativo de seguridad en Boca-Banfield:

Estuvo detenido por violencia, recuperó la libertad y volvió a agredir a su ex pareja: cayó tras una persecución policial

El agresor intentó escapar de la Policía, pero chocó contra un poste de luz y fue apresado

Estuvo detenido por violencia, recuperó

Robó dos veces un mismo kiosco en menos de 10 días y terminó detenido

El sospechoso tenía órdenes de captura activas. En total, se llevó $57.000 del comercio. Fue capturado por ser visto con la misma ropa con la que cometió el delito

Robó dos veces un mismo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Boom inmobiliario: la compraventa de

Boom inmobiliario: la compraventa de inmuebles con crédito en CABA subió más de 500% interanual en julio

Dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 25 de agosto

Receta de grisines de salvado, rápida y fácil

El Indec prepara una nueva canasta para medir la inflación: cómo será y qué cambios implicará

Por qué algunas personas envejecen más rápido que otras: identificaron 400 genes que aceleran el proceso

INFOBAE AMÉRICA
Vehículos alambrados y redes antidrones

Vehículos alambrados y redes antidrones en las calles: así resiste Ucrania ante los bombardeos de Putin en el frente del este

AdP convoca a Concurso para la Administración y Gerencia de la obra de Rehabilitación y Optimización del Cerco Perimétrico del Aeropuerto de Pisco

Maduro, la izquierda y la doble vara

Cómo influye China en las elecciones de la ciudad más grande de Estados Unidos

Los tatuajes tradicionales hajichi resurgen en Okinawa tras más de un siglo de prohibición

TELESHOW
Los hijos de la China

Los hijos de la China Suárez en viaje a Turquía: acuerdos, afectos y un destino compartido

Lali Espósito impactó con un vestido rojo furioso en La Voz Argentina y enloqueció las redes: “Hoy atendemos al demonio”

Noelia Marzol contó cómo superó la fuerte crisis con su marido: “Con Rami me voy a quedar hasta que sea viejita”

Nicki Nicole celebró sus 25 años junto a Lamine Yamal: la foto que confirma la relación

Flor de la V festejó el cumpleaños de sus hijos con una original celebración en Tailandia: “El corazón me explota”