Son 17 los detenidos por entraderas, robo de vehículos y estafas telefónicas en un operativo entre Córdoba y Salta

Un operativo interprovincial entre Córdoba y Salta concluyó con 17 detenidos en el marco de una investigación por entraderas, robos de vehículos y estafas telefónicas.

La acción se concretó tras un trabajo conjunto entre los Ministerios de Seguridad, las Policías y los Ministerios Públicos Fiscales de ambas provincias, que dispusieron más de 80 órdenes de allanamiento en distintos barrios de la ciudad de Córdoba y en localidades del interior.

En los barrios Estación Flores y Villa Libertador de la capital cordobesa, agentes del Departamento Robos y Hurtos detuvieron a dos hombres de 32 y 37 años, ambos oriundos de Córdoba.

Según la investigación, los dos sospechosos estarían vinculados a un asalto a mano armada ocurrido en una vivienda de un barrio cerrado de la ciudad de Salta Capital, donde se habrían llevado dinero en efectivo y diversos elementos de valor.

Las investigaciones también arrojaron que los detenidos ya tenían antecedentes por hechos similares.

Por otra parte, el Departamento de Sustracción de Automotores concretó allanamientos en los barrios Santa Isabel, Villa Libertador, Argüello, Parque Capital, Nuestro Hogar 3 y Comercial que dejaron ocho detenidos —seis hombres y dos mujeres— acusados de robo de vehículos y tenencia de estupefacientes para la venta.

En estos procedimientos, se secuestraron aproximadamente 1,5 kilos de marihuana. La maniobra delictiva consistía en alquilar autos en agencias de la provincia de Salta que nunca eran restituidos. Con el correr de la investigación, algunos de esos rodados fueron hallados en Bolivia y otros dentro de la provincia de Córdoba.

La tercera línea de la operación se concentró en la ciudad de Río Cuarto, donde personal del Departamento de Delitos Económicos allanó cinco celdas del establecimiento penitenciario N°6. Allí se descubrió que internos organizaban estafas telefónicas y virtuales, ofreciendo productos inexistentes a víctimas de la provincia de Salta para quedarse con su dinero.

La investigación se extendió también a domicilios de supuestos colaboradores, conocidos como “mulas digitales”, en Las Perdices y General Cabrera, donde se concretaron nuevas detenciones. En total, fueron apresadas siete sospechosos mayores de edad por estos ilícitos.

El despliegue estuvo bajo la supervisión del ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, su par salteño Gaspar Javier Solá Usandivaras, el Jefe de la Policía de Córdoba, Comisario General Leonardo Gutiérrez, el subjefe de la fuerza, Marcelo Marín, el director general de Investigaciones Criminales, Alberto Bietti, el Jefe del Departamento de Investigaciones de la Policía de Salta, Diego Yapo, y el jefe de la división Sustracción de Automotores de Salta, Gavino Barboza.

Al finalizar el operativo, el ministro Quinteros destacó: “Pudimos desarticular distintas bandas que operaban en Córdoba y en Salta con diversas modalidades, desde asaltos a mano armada en domicilios, tráfico de vehículos robados, hasta estafas telefónicas. Es importante destacar que esto fue posible gracias a un trabajo fuertemente articulado entre los ministerios de Seguridad de ambas provincias, como así también entre las justicias provinciales y las respectivas fuerzas policiales”.

En la misma línea, el funcionario agregó: “Claramente, estos delincuentes creían que gozarían de impunidad, por la mecánica de estos delitos que eran ejecutados en otros distritos, pero por un fuerte y serio trabajo tanto de la Justicia como de las áreas de Investigación Criminal de la Policía de Córdoba y de Salta, los localizamos, fuimos a buscar, y hoy están presos”.

De esta manera, el operativo interprovincial entre Córdoba y Salta culminó con un amplio número de detenidos, la incautación de vehículos y droga, y el bloqueo de redes de estafas que operaban tanto desde la calle como desde establecimientos penitenciarios.