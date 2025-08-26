Ordenaron a un club de Córdoba pagar más de $60 millones a la familia de un niño que murió ahogado en la pileta

La tragedia ocurrió en un predio deportivo de la localidad cordobesa de Inriville

Un juez de Córdoba ordenó a un club de la localidad de Inriville, ubicada en el Sureste de la provincia, pagar una indemnización millonaria a los padres de un niño de dos años que murió ahogado en una pileta durante un evento social en 2022, fuera de la temporada de verano. El fallo también obliga a la institución a contratar un seguro de responsabilidad civil para proteger a los asistentes en el futuro.

Según informó el medio local ElDoce.TV, el magistrado Edgar Amigó Aliaga determinó que la pileta olímpica del Club Atlético River Plate de esa ciudad cordobesa presentaba agua sucia, estaba llena y carecía de vigilancia y cerco seguro, lo que contribuyó al accidente.

La pileta donde se ahogó el nene (eldoce.tv)

Por estos motivos, el club fue considerado responsable en un 80%, mientras que a los padres se les adjudicó un 20% de la responsabilidad por no impedir el acceso del menor al sector.

El monto de la indemnización por daño moral asciende a $30.120.516,97 para el padre y $34.185.903,05 para la madre, además de una compensación para la hermana del niño.

El juez subrayó que la pérdida de un hijo es irreparable, pero que la sentencia busca reparar en parte el daño y prevenir hechos similares.

La víctima, identificada como Izan González Holub, había ido aquel 28 de agosto de 2022 a pasar la tarde al club para disfrutar de un festejo de cumpleaños. En el medio de la celebración, el chico se extravió y luego apareció sumergido en la pileta de natación de la institución deportiva.

Según pudo reconstruir Infobae, todo comenzó pasadas las 17.30, cuando la familia del pequeño, que se encontraba en el sector de los quinchos, se alarmó al advertir que el nene no estaba por ningún lado. Tras realizar una búsqueda exhaustiva, los adultos lo hallaron en el fondo de la pileta de natación.

Rápidamente, llegaron al lugar agentes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Inriville y personal policial. Tras algunas maniobras de RCP, lograron que el niño recobrara sus signos vitales y lo trasladaron de urgencia al Hospital Regional Abel Ayerza, del departamento de Marcos Juárez. Sin embargo, a las 19.20, una médica le confirmó a la familia que Izan no había logrado sobrevivir.

El caso fue investigado por la Unidad Fiscal de Instrucción de Marcos Juárez, quien dio inicio a las acciones pertinentes para determinar las circunstancias en las que ocurrió la muerte del nene.

Una tragedia similar en el Jockey Club de Rosario

A comienzo del 2024, un niño de 10 años se ahogó en una pileta del Jockey Club de Rosario y murió luego de pasar un día hospitalizado en el Sanatorio de Niños.

El incidente sucedió el 2 de enero, cuando el menor de edad disfrutaba de un día en familia en el predio ubicado en el barrio Fisherton. Después de que se hubiera metido a nadar en una de las piscinas del lugar, uno de los pies del niño se habría trabado en el filtro, lo que provocó que no pudiera salir a la superficie.

De esta manera, se calcula que el niño estuvo aproximadamente unos 8 minutos asfixiado hasta que pudo ser rescatado por el guardavidas del club, quien le realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar. Acto seguido, éste fue trasladado en una ambulancia hacia el Sanatorio de Niños, donde informaron que fue ingresado mientras sufría un paro cardiorrespiratorio.

La fiscal de Homicidios Culposos de Rosario, Mariela Oliva, quedó a cargo de la investigación y ordenó la realización de pericias y relevamiento de testimonios para esclarecer si existió algún tipo de delito.

Un año más tarde de la muerte de Facundo Gorga, la causa judicial sumó dos nuevas imputaciones. Se trata de los intendentes del club en los turnos mañana y tarde, por presunto incumplimiento de sus funciones. En total, ya hay cinco personas acusadas por la muerte del menor de edad.