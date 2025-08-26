Detuvieron a un hombre que discutió con su hermana, la golpeó con una botella en la cara y quiso incendiarle la casa

La calle donde ocurrió la discusión y posterior agresión (Google Maps)

En encuentro familiar ocurrido este domingo al mediodía en una vivienda del barrio Las Heras de Mar del Plata derivó en un grave episodio de violencia que terminó con un hombre de 31 años detenido por agredir brutalmente a su hermana y luego intentar incendiar su casa.

Todo ocurrió en un domicilio de la calle Guiraldes al 8000, donde la propietaria de la casa, una mujer de 33 años, había recibido a su hermano y a su pareja para compartir unas bebidas alcohólicas. La reunión transcurría con normalidad hasta que surgió una fuerte discusión entre los hermanos, que escaló rápidamente. De acuerdo con lo indicado por el portal 0223, el hombre tomó una de las botellas y golpeó en la cara a la mujer, causándole un profundo corte que debió ser suturado por los médicos del Hospital Interzonal General de Agudos. Allí, le dieron siete puntos en la zona parietal izquierda.

Previo a ser atendida, la víctima llamó al 911 para notificar el reciente hecho de violencia que había sufrido, pero cuando los oficiales arribaron, ella ya se había dirigido por sus propios medios al hospital. El informe policial confirmó que la intervención médica fue inmediata y permitió controlar la herida provocada por el ataque. Para ese entonces, el agresor había abandonado el lugar tras la primera agresión, aunque poco después regresó.

Fue en ese momento cuando arrojó un trapo encendido adentro de la vivienda. La acción, presenciada por personal del Comando de Patrullas, no provocó daños materiales graves, pero dejó constancia de la peligrosidad del atacante. Los agentes policiales pudieron capturarlo en las inmediaciones de William Morris y Eduardo Peralta Ramos, cuando intentaba escapar.

Luego de su detención, el implicado fue trasladado a la Comisaría Decimosexta y posteriormente a la Unidad Penal N° 44 de Batán, donde permanece alojado. La Unidad Fiscal de Flagrancia, encabezada por el fiscal Leandro Arévalo, dispuso la formación de una causa por lesiones agravadas por el uso de un arma impropia y daños, con el agravante del vínculo familiar entre el agresor y la víctima. La defensa oficial solicitó el pase del expediente a la Oficina de Mediación, en tanto esperan la resolución sobre la audiencia de excarcelación que se llevará a cabo el próximo viernes, una vez confirmada la detención.

El acusado, acompañado por sus abogados, se negó a declarar durante la audiencia realizada en Tribunales. Se le imputaron cargos por lesiones leves agravadas por el vínculo y tentativa de incendio, además de haber utilizado una botella como arma. El fiscal solicitó formalmente que se transforme la aprehensión en detención, dado el riesgo procesal y la gravedad de los sucesos.

Por el momento, el acusado seguirá detenido en la Unidad Penal N° 44 de Batán, a la espera de la audiencia de excarcelación y de las determinaciones finales del fiscal de la causa.

Poder Judicial de Santa Fe

Arrestaron a un adolescente por matar

Un adolescente de 16 años fue detenido en la ciudad de Capitán Bermúdez, provincia de Santa Fe, acusado de haber asesinado a su hermano mayor durante una pelea familiar ocurrida por la tarde en una vivienda ubicada en Yapeyú al 400. Según fuentes oficiales, la discusión entre ambos hermanos escaló hasta que el menor acató al mayor con un arma blanca, causándole una herida fatal.

La víctima, identificada como Rubén Arévalo, de 21 años, fue asistida de inmediato y trasladada en ambulancia al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. Allí fue sometido a una intervención quirúrgica y pasó a terapia intensiva debido a la gravedad de la lesión. No obstante, su estado empeoró horas después, lo que motivó su derivación al Hospital Centenario de Rosario, donde finalmente falleció el 11 de julio por la mañana tras permanecer internado dos días.

El presunto agresor fue arrestado el mismo día del hecho por efectivos del Comando Radioeléctrico de Capitán Bermúdez. La detención se produjo en la zona de Formosa al 500 y el joven fue trasladado inicialmente a la seccional 2ª de la localidad.