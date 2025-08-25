Crimen y Justicia

Robó dos veces un mismo kiosco en menos de 10 días y terminó detenido

El sospechoso tenía órdenes de captura activas. En total, se llevó $57.000 del comercio. Fue capturado por ser visto con la misma ropa con la que cometió el delito

Guardar
En total, se llevó $57.000 del comercio. Fue capturado por ser visto con la misma ropa con la que cometió el delito

Un hombre de 28 años fue detenido en la ciudad de San Nicolás tras ser identificado como el principal sospechoso de haber cometido robos calificados reiterados y poseer tres órdenes de captura activas.

La investigación se inició luego de que el propietario de una despensa ubicada en la calle 25 de Mayo al 400, denunciara haber sido víctima de dos asaltos en menos de 10 días.

Según pudo saber Infobae de fuentes cercanas al caso, el primero ocurrió el 14 de agosto y el segundo el 22 de agosto, ambos bajo circunstancias similares: la empleada del local alertó telefónicamente al dueño sobre la irrupción de un hombre que, tras intimidarla con un objeto metálico, sustrajo un total de $57.000 antes de huir.

Durante un operativo de prevención de delitos, agentes de la DDI I San Nicolás y de la Comisaría 1.ª patrullaban la intersección de las calles Somoza y Montevideo, cuando detectaron a un individuo cuya vestimenta coincidía con la descrita por las víctimas.

En total, se llevó $57.000
En total, se llevó $57.000 del comercio

Al identificarlo, constataron que se trataba de G. E. B. (28), quien presentaba antecedentes y tres órdenes de captura activas: una del 7 de julio de 2012 por averiguación de paradero solicitada por la UFI 10 de Mercedes, otra del 30 de agosto de 2024 por lesiones agravadas, y una tercera del 11 de septiembre de 2024 por lesiones leves y agravadas, ambas vinculadas a la Secretaría de Violencia Familiar y la UFI Nro. 12.

En la requisa realizada tras su detención, los efectivos incautaron el buzo negro con capucha. También se le secuestró una campera polar azul oscuro, un envoltorio de marihuana de 1,1 gramos, y una tarjeta de crédito del Banco Provincia a nombre de una mujer, la cual había sido denunciada como robada el 19 de agosto.

Fue capturado por ser visto
Fue capturado por ser visto con la misma ropa con la que cometió el delito

El magistrado interviniente, Dr. Tanus de la UFI NNro.03, avaló el procedimiento y dispuso las medidas legales correspondientes. La policía certificó que la vestimenta incautada coincidía con la utilizada en el robo más reciente al comercio, hecho que aún no había sido judicializado, pero que era de conocimiento público en la ciudad.

Robó dos veces un mismo
Robó dos veces un mismo kiosco en menos 10 días y terminó detenido

Cayó la banda de “Los Pibes Candy” que se dedicaba a robar kioscos 24 horas en Mar del Plata

Atraparon a la banda conocida como “Los Pibes Candy”, acusada de cometer dos asaltos bajo la modalidad de robo agravado en comercios abiertos las 24 horas en Mar del Plata. La investigación comenzó tras dos hechos ocurridos en días consecutivos y estuvo a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 14, dirigida por el doctor Fernando Berlingeri.

Según pudo saber Infobae de fuentes cercanas al caso, el primero de los robos tuvo lugar el martes, en un kiosco de la calle La Rioja al 2300. La víctima fue un hombre identificado como D. E. L. S., de 28 años. Cuando se encontraba en el local cumpliendo con su jornada laboral, dos personas ingresaron al comercio, simularon estar armadas y lograron sustraer $88.000 en efectivo, además de cigarrillos y una gran cantidad de chocolates.

El segundo episodio se produjo el miércoles, en otro kiosco de la misma cadena, ubicado en la intersección de Gascon y Córdoba. Los asaltantes repitieron el modus operandi: intimidaron a la víctima con la amenaza de portar un arma de fuego y se llevaron dinero en efectivo —cuyo monto aún se verifica— y mercadería, principalmente chocolates.

A partir de estos hechos, el Gabinete de Robos Agravados a Comercios de la DDI Mar del Plata desplegó tareas de inteligencia que permitieron identificar a los presuntos autores: E. E. G., de 30 años, y K. Y. L., de 27. Los investigadores también lograron establecer el lugar donde ambos se alojaban: la habitación 7 del hostel El Refugio, ubicado en Gascon al 1800.

Con estos datos, la Fiscalía solicitó y obtuvo una orden de allanamiento para este jueves a la tarde.

Durante el procedimiento, los efectivos constataron la presencia de K. Y. L. en la habitación señalada. Al ser informado de la presencia policial, salió por sus propios medios. Por otro lado, E. E. G. se encontraba en otra habitación, durmiendo, según relató la propietaria del establecimiento.

El primero fue trasladado a la Unidad Penitenciaria 44, mientras que el segundo recuperó la libertad en virtud del artículo 161 del Código Procesal Penal, quedando notificado de la formación de la causa.

La causa continúa bajo la órbita de la UFI N.º 14, que evalúa la responsabilidad de los imputados y el destino de los bienes sustraídos.

Temas Relacionados

RobosSan NicolásKioscoAntecedentesDDIPolicíaÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Qué reveló el informe médico sobre la muerte de una nena en Rosario que ingresó al hospital con convulsiones y lesiones

La hipótesis de abuso sexual comienza a perder fuerza, pero aguardan los estudios complementarios de la autopsia

Qué reveló el informe médico

Engañó a dos jubiladas en Pehuajó, escapó con casi 6 millones de pesos y fue detenido en el Conurbano bonaerense

El joven de 22 años utilizó la modalidad del “cuento del tío”. Las autoridades recuperaron parte del dinero robado

Engañó a dos jubiladas en

Atraparon a dos ladrones por un violento robo a jubilados: mientras golpeaban al hombre, la mujer pedía ayuda a gritos

El ataque tuvo lugar en el Municipio de Necochea. Del domicilio de las víctimas se llevaron más de 200 mil pesos. Al hombre lo golpearon y le dispararon

Atraparon a dos ladrones por

Hay video, pero no denuncia: los atropelló tras una discusión frente a un after clandestino en Córdoba

Una pelea terminó con un auto arrollando a varios jóvenes, entre ellos dos motociclistas, en el barrio Villa Allende Parque. El conductor huyó y cuando llegó la Policía ya no había rastros

Hay video, pero no denuncia:

Misterio en las afueras de San Antonio de Areco tras el hallazgo una pareja muerta en un auto abandonado

En el coche, además, encontraron una pistola, balas y un trapo colgando de la tapa de carga de combustible. Sospechan que pudo tratarse de un femicidio seguido de suicidio

Misterio en las afueras de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Arrestaron a dos hombres con

Arrestaron a dos hombres con pedido de captura por diferentes delitos en el ingreso a un partido en Santa Fe

Qué reveló el informe médico sobre la muerte de una nena en Rosario que ingresó al hospital con convulsiones y lesiones

Con su publicación en Boletín Oficial, se formalizó el rechazo del Congreso a un DNU y los decretos delegados de Javier Milei

Por las dudas de los inversores, podría haber suba de tasas para calmar la demanda de dólares

La actividad económica volvió a chocar contra un techo y muestra signos de estancamiento

INFOBAE AMÉRICA
El increíble caso del niño

El increíble caso del niño indio al que le extrajeron 526 dientes en una sola cirugía

Repartieron 287 cartas clandestinas contra Hitler y los decapitaron: la trágica historia de Otto y Elise Hampel

Reino Unido, Francia y Alemania retomarán las conversaciones nucleares con Irán el martes en la ciudad de Ginebra

Rusia lanzó nuevos ataques aéreos contra las regiones de Kharkiv y Sumy en Ucrania: al menos 2 muertos y decenas de heridos

El primer ministro japonés Shigeru Ishiba se recuperó en las encuestas tras el revés electoral de julio

TELESHOW
Andrea Pietra: “El divismo en

Andrea Pietra: “El divismo en este oficio me molesta y hasta me da vergüenza”

Quién fue el primer salvado por Lali en los Playoffs de La Voz Argentina y aseguró su lugar en la próxima ronda

Crisis y lágrimas en La Voz Argentina durante la actuación de una participante: “No sé qué me pasó”

El Puma Goity volvió a apostar al amor: quién es la mujer que lo habría conquistado

La angustia de Nicolás Vázquez, separado de Gimena Accardi: “Dicen que tuvo un ataque de llanto en el camarín”