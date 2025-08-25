Robó dos veces un mismo kiosco en menos de 10 días y terminó detenido

En total, se llevó $57.000 del comercio. Fue capturado por ser visto con la misma ropa con la que cometió el delito

Un hombre de 28 años fue detenido en la ciudad de San Nicolás tras ser identificado como el principal sospechoso de haber cometido robos calificados reiterados y poseer tres órdenes de captura activas.

La investigación se inició luego de que el propietario de una despensa ubicada en la calle 25 de Mayo al 400, denunciara haber sido víctima de dos asaltos en menos de 10 días.

Según pudo saber Infobae de fuentes cercanas al caso, el primero ocurrió el 14 de agosto y el segundo el 22 de agosto, ambos bajo circunstancias similares: la empleada del local alertó telefónicamente al dueño sobre la irrupción de un hombre que, tras intimidarla con un objeto metálico, sustrajo un total de $57.000 antes de huir.

Durante un operativo de prevención de delitos, agentes de la DDI I San Nicolás y de la Comisaría 1.ª patrullaban la intersección de las calles Somoza y Montevideo, cuando detectaron a un individuo cuya vestimenta coincidía con la descrita por las víctimas.

Al identificarlo, constataron que se trataba de G. E. B. (28), quien presentaba antecedentes y tres órdenes de captura activas: una del 7 de julio de 2012 por averiguación de paradero solicitada por la UFI 10 de Mercedes, otra del 30 de agosto de 2024 por lesiones agravadas, y una tercera del 11 de septiembre de 2024 por lesiones leves y agravadas, ambas vinculadas a la Secretaría de Violencia Familiar y la UFI Nro. 12.

En la requisa realizada tras su detención, los efectivos incautaron el buzo negro con capucha. También se le secuestró una campera polar azul oscuro, un envoltorio de marihuana de 1,1 gramos, y una tarjeta de crédito del Banco Provincia a nombre de una mujer, la cual había sido denunciada como robada el 19 de agosto.

El magistrado interviniente, Dr. Tanus de la UFI NNro.03, avaló el procedimiento y dispuso las medidas legales correspondientes. La policía certificó que la vestimenta incautada coincidía con la utilizada en el robo más reciente al comercio, hecho que aún no había sido judicializado, pero que era de conocimiento público en la ciudad.

Robó dos veces un mismo kiosco en menos 10 días y terminó detenido

Cayó la banda de “Los Pibes Candy” que se dedicaba a robar kioscos 24 horas en Mar del Plata

Atraparon a la banda conocida como “Los Pibes Candy”, acusada de cometer dos asaltos bajo la modalidad de robo agravado en comercios abiertos las 24 horas en Mar del Plata. La investigación comenzó tras dos hechos ocurridos en días consecutivos y estuvo a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 14, dirigida por el doctor Fernando Berlingeri.

Según pudo saber Infobae de fuentes cercanas al caso, el primero de los robos tuvo lugar el martes, en un kiosco de la calle La Rioja al 2300. La víctima fue un hombre identificado como D. E. L. S., de 28 años. Cuando se encontraba en el local cumpliendo con su jornada laboral, dos personas ingresaron al comercio, simularon estar armadas y lograron sustraer $88.000 en efectivo, además de cigarrillos y una gran cantidad de chocolates.

El segundo episodio se produjo el miércoles, en otro kiosco de la misma cadena, ubicado en la intersección de Gascon y Córdoba. Los asaltantes repitieron el modus operandi: intimidaron a la víctima con la amenaza de portar un arma de fuego y se llevaron dinero en efectivo —cuyo monto aún se verifica— y mercadería, principalmente chocolates.

A partir de estos hechos, el Gabinete de Robos Agravados a Comercios de la DDI Mar del Plata desplegó tareas de inteligencia que permitieron identificar a los presuntos autores: E. E. G., de 30 años, y K. Y. L., de 27. Los investigadores también lograron establecer el lugar donde ambos se alojaban: la habitación 7 del hostel El Refugio, ubicado en Gascon al 1800.

Con estos datos, la Fiscalía solicitó y obtuvo una orden de allanamiento para este jueves a la tarde.

Durante el procedimiento, los efectivos constataron la presencia de K. Y. L. en la habitación señalada. Al ser informado de la presencia policial, salió por sus propios medios. Por otro lado, E. E. G. se encontraba en otra habitación, durmiendo, según relató la propietaria del establecimiento.

El primero fue trasladado a la Unidad Penitenciaria 44, mientras que el segundo recuperó la libertad en virtud del artículo 161 del Código Procesal Penal, quedando notificado de la formación de la causa.

La causa continúa bajo la órbita de la UFI N.º 14, que evalúa la responsabilidad de los imputados y el destino de los bienes sustraídos.