La debilidad de los Souza: al padre lo detuvieron por robar ruedas y ahora el hijo cayó por el mismo delito

Papá Souza y su hijo, Souza

A este caso bien le podrían caer las frases populares “de tal palo, tal astilla” o “la manzana no cae lejos del árbol”. Es que primero detuvieron al padre por robar ruedas. 20 días después, cayó su hijo por el mismo delito. En el medio, el hermano y tío de los sospechosos también fue arrestado por resistencia a la autoridad.

El padre

Este caso que lleva el delito en parte de su ADN se comenzó a escribir el pasado 29 de julio, cuando en un operativo encabezado por la División Anillo Digital de la Policía de la Ciudad culminó con la detención de dos sospechosos acusados por el robo de ruedas en la zona sur del conurbano bonaerense.

El episodio comenzó cuando el sistema Ultra IP detectó el paso de un Fiat Palio Weekend color rojo por el Puente La Noria en dirección hacia la Ciudad de Buenos Aires. La consulta inmediata en el sistema de antecedentes policiales arrojó una alerta temprana que vinculaba al rodado con hechos de sustracción de neumáticos.

Parte de lo que le secuestraron al mayor de los Souza

De inmediato se emitió la alarma por frecuencia radial y comenzó el seguimiento en tiempo real mediante cámaras y domos de seguridad. El trayecto del vehículo incluyó un paso por avenida Coronel Roca y calles aledañas, hasta que finalmente fue interceptado en Luis Viale y Federico Champalanne, partido de Lomas de Zamora.

Sin embargo, antes de ser reducidos, los ocupantes descendieron del auto y se dieron a la fuga a pie, refugiándose en un domicilio de esa misma cuadra.

Allí, personal de la Policía de la Ciudad, con apoyo de un móvil de la Policía bonaerense del destacamento Santa Rita, logró detener a los dos sospechosos. Fueron identificados como Javier Jesús Souza, de 52 años y quien era el conductor del vehículo, y P.F.A..

Fue en ese contexto que apareció José Luis Souza, de 56 años y hermano del detenido, quien intentó impedir que se lleven a su pariente preso. Algo que no sólo no consiguió, sino que además terminó con las esposas puestas por el delito de resistencia a la autoridad en una causa que tramita en la provincia de Buenos Aires.

Javier Jesús Souza, de 52 años y oriundo de Lomas de Zamora

En el procedimiento también se constató que el dominio real del Fiat Palio pertenecía a un modelo Adventure con antecedentes por robo denunciado en la comisaría de San Isidro, Seccional Segunda, en septiembre de 2024.

El allanamiento del domicilio permitió secuestrar diez cubiertas y diversas herramientas utilizadas para la sustracción de ruedas, lo que reforzó la hipótesis de que se trataba de una organización dedicada a este tipo de delitos.

La UFI N° 19 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Ignacio Torrigino, dispuso la detención de los imputados, además del secuestro del vehículo y de los elementos incautados.

En ese contexto, se conoció que Souza padre en septiembre de 2019 fue acusado por falsificación de documento público y, luego, sobreseído; mientras que del año pasado suma una causa por robo simple por la que tuvo un pedido de captura.

El hijo

Lo secuestrado a Souza hijo

Veinte días más tarde, el 18 de agosto pasado, una nueva intervención del Anillo Digital volvió a poner el apellido Souza en los registros policiales. A las 15:50, las cámaras detectaron un Volkswagen Polo azul circulando por la traza principal de Tuyutí, mano al Riachuelo, sobre la Avenida General Paz.

El sistema lo identificó con una alerta temprana por robo, a partir de una denuncia presentada por un empleado de un garaje, quien relató que el mismo vehículo había ingresado días antes al comercio y allí había sustraído la rueda de auxilio de una camioneta Amarok que estaba estacionada.

Ese 18 de agosto intentó volver a entrar al garaje donde había robado y, cuando fue increpado por el empleado, se escapó y ahí surgió el alerta por el que fue detectado el coche en el Anillo Digital.

La persecución se inició cuando los oficiales de la fuerza porteña intentaron detener la marcha del vehículo sospechosos. El conductor hizo caso omiso y emprendió la fuga hasta ser interceptado en Yapeyú y Colectora General Paz.

Lucas Antonio Souza, de 36 años y también oriundo de Lomas de Zamora

Allí fueron reducidos un hombre y una mujer. El chofer fue identificado como Lucas Antonio Souza, de 36 años, mientras que la acompañante fue reconocida como I.G.M.

En el interior del Volkswagen Polo se halló un variado arsenal de herramientas y objetos: una llave cruz, una pinza pico de loro, una llave francesa, una tijera corta pernos, dos cuchillos de cocina, una pistola plástica de utilería negra, dos manivelas de criquet, un destornillador, una llave de tobo y un mazo de hierro. Todo el material fue secuestrado junto con el vehículo.

El caso quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°10, a cargo del juez Mario Puelo. Tras ser notificados, los imputados fueron liberados.