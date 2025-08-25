Crimen y Justicia

La debilidad de los Souza: al padre lo detuvieron por robar ruedas y ahora el hijo cayó por el mismo delito

Los dos fueron atrapados gracias a los anillos digitales porteños con 20 días de diferencia. El hermano y tío de los sospechosos también fue capturado por resistencia a la autoridad

María Laura Balonga

Por María Laura Balonga

Guardar
Papá Souza y su hijo,
Papá Souza y su hijo, Souza

A este caso bien le podrían caer las frases populares “de tal palo, tal astilla” o “la manzana no cae lejos del árbol”. Es que primero detuvieron al padre por robar ruedas. 20 días después, cayó su hijo por el mismo delito. En el medio, el hermano y tío de los sospechosos también fue arrestado por resistencia a la autoridad.

El padre

Este caso que lleva el delito en parte de su ADN se comenzó a escribir el pasado 29 de julio, cuando en un operativo encabezado por la División Anillo Digital de la Policía de la Ciudad culminó con la detención de dos sospechosos acusados por el robo de ruedas en la zona sur del conurbano bonaerense.

El episodio comenzó cuando el sistema Ultra IP detectó el paso de un Fiat Palio Weekend color rojo por el Puente La Noria en dirección hacia la Ciudad de Buenos Aires. La consulta inmediata en el sistema de antecedentes policiales arrojó una alerta temprana que vinculaba al rodado con hechos de sustracción de neumáticos.

Parte de lo que le
Parte de lo que le secuestraron al mayor de los Souza

De inmediato se emitió la alarma por frecuencia radial y comenzó el seguimiento en tiempo real mediante cámaras y domos de seguridad. El trayecto del vehículo incluyó un paso por avenida Coronel Roca y calles aledañas, hasta que finalmente fue interceptado en Luis Viale y Federico Champalanne, partido de Lomas de Zamora.

Sin embargo, antes de ser reducidos, los ocupantes descendieron del auto y se dieron a la fuga a pie, refugiándose en un domicilio de esa misma cuadra.

Allí, personal de la Policía de la Ciudad, con apoyo de un móvil de la Policía bonaerense del destacamento Santa Rita, logró detener a los dos sospechosos. Fueron identificados como Javier Jesús Souza, de 52 años y quien era el conductor del vehículo, y P.F.A..

Fue en ese contexto que apareció José Luis Souza, de 56 años y hermano del detenido, quien intentó impedir que se lleven a su pariente preso. Algo que no sólo no consiguió, sino que además terminó con las esposas puestas por el delito de resistencia a la autoridad en una causa que tramita en la provincia de Buenos Aires.

Javier Jesús Souza, de 52
Javier Jesús Souza, de 52 años y oriundo de Lomas de Zamora

En el procedimiento también se constató que el dominio real del Fiat Palio pertenecía a un modelo Adventure con antecedentes por robo denunciado en la comisaría de San Isidro, Seccional Segunda, en septiembre de 2024.

El allanamiento del domicilio permitió secuestrar diez cubiertas y diversas herramientas utilizadas para la sustracción de ruedas, lo que reforzó la hipótesis de que se trataba de una organización dedicada a este tipo de delitos.

La UFI N° 19 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Ignacio Torrigino, dispuso la detención de los imputados, además del secuestro del vehículo y de los elementos incautados.

En ese contexto, se conoció que Souza padre en septiembre de 2019 fue acusado por falsificación de documento público y, luego, sobreseído; mientras que del año pasado suma una causa por robo simple por la que tuvo un pedido de captura.

El hijo

Lo secuestrado a Souza hijo
Lo secuestrado a Souza hijo

Veinte días más tarde, el 18 de agosto pasado, una nueva intervención del Anillo Digital volvió a poner el apellido Souza en los registros policiales. A las 15:50, las cámaras detectaron un Volkswagen Polo azul circulando por la traza principal de Tuyutí, mano al Riachuelo, sobre la Avenida General Paz.

El sistema lo identificó con una alerta temprana por robo, a partir de una denuncia presentada por un empleado de un garaje, quien relató que el mismo vehículo había ingresado días antes al comercio y allí había sustraído la rueda de auxilio de una camioneta Amarok que estaba estacionada.

Ese 18 de agosto intentó volver a entrar al garaje donde había robado y, cuando fue increpado por el empleado, se escapó y ahí surgió el alerta por el que fue detectado el coche en el Anillo Digital.

La persecución se inició cuando los oficiales de la fuerza porteña intentaron detener la marcha del vehículo sospechosos. El conductor hizo caso omiso y emprendió la fuga hasta ser interceptado en Yapeyú y Colectora General Paz.

Lucas Antonio Souza, de 36
Lucas Antonio Souza, de 36 años y también oriundo de Lomas de Zamora

Allí fueron reducidos un hombre y una mujer. El chofer fue identificado como Lucas Antonio Souza, de 36 años, mientras que la acompañante fue reconocida como I.G.M.

En el interior del Volkswagen Polo se halló un variado arsenal de herramientas y objetos: una llave cruz, una pinza pico de loro, una llave francesa, una tijera corta pernos, dos cuchillos de cocina, una pistola plástica de utilería negra, dos manivelas de criquet, un destornillador, una llave de tobo y un mazo de hierro. Todo el material fue secuestrado junto con el vehículo.

El caso quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°10, a cargo del juez Mario Puelo. Tras ser notificados, los imputados fueron liberados.

Temas Relacionados

robaruedasPolicía de la CiudadAnillo Digitalinseguridadrobosúltimas noticias

Últimas Noticias

Horror y misterio en San Antonio de Areco: la mujer habría sido asesinada fuera del auto donde aparecieron los cuerpos

Roberto Suárez, de 45 años y Florencia Revah, de 32, fueron encontrados sin vida este domingo en el interior de un vehículo abandonado. La principal hipótesis que baraja el fiscal Luis Emilio Carcagno

Horror y misterio en San

Insólito: dos prófugas fueron atrapadas cuando intentaron visitar a presos en el penal de Marcos Paz

Las dos mujeres quedaron detenidas por el Servicio Penitenciario Federal. Una era buscada por un robo y la otra por falsificación de documentos públicos. El video

Insólito: dos prófugas fueron atrapadas

Un triple choque en pleno centro porteño terminó con un herido y una camioneta incrustada dentro de un bar

El siniestro tuvo lugar en Carlos Pellegrini y Córdoba. Esta mañana hubo otro choque en el barrio de Belgrano, y dos colectivos resultaron incendiados

Un triple choque en pleno

Estafadores VIP: simulaban ser empleados de Desarrollo Social y vivían en Puerto Madero con préstamos a nombre de las víctimas

La banda, que dejó deudas exorbitantes a las personas perjudicadas, fue desbaratada tras allanamientos simultáneos de la PFA en La Rioja y Puerto Madero. Los agentes secuestraron armas, dólares falsos y una camioneta RAM sin patente. El modus operandi

Estafadores VIP: simulaban ser empleados

Narcomenudeo: secuestraron drogas y detuvieron a 7 personas en un operativo en Rosario

Los efectivos también secuestraron armas, dinero en efectivo y elementos de fraccionamiento

Narcomenudeo: secuestraron drogas y detuvieron
ÚLTIMAS NOTICIAS
Las claves para entender el

Las claves para entender el derrumbe de los activos argentinos y la suba del dólar a $1.370 en medio del escándalo por los audios

La oposición en el Senado tiene listo un proyecto de ley para limitar los DNU de Javier Milei

Las 10 imágenes ganadoras del concurso que advierte sobre el impacto de la contaminación lumínica

Horror y misterio en San Antonio de Areco: la mujer habría sido asesinada fuera del auto donde aparecieron los cuerpos

Insólito: dos prófugas fueron atrapadas cuando intentaron visitar a presos en el penal de Marcos Paz

INFOBAE AMÉRICA
Vandalizaron por cuarta vez la

Vandalizaron por cuarta vez la sinagoga más antigua de Santiago durante el Shabat

Un hallazgo científico conecta el arte de Van Gogh con fenómenos cuánticos

Trump confirmó que Estados Unidos respaldará la seguridad de Ucrania, aunque los detalles aún se negocian

Netanyahu dijo el bombardeo a un hospital del sur de Gaza que dejó 20 muertos fue un “trágico accidente”

El ADN de perros de trineo adelanta la llegada de los primeros inuit a Groenlandia

TELESHOW
Andrés Gil habló por primera

Andrés Gil habló por primera vez tras los rumores de romance con Gimena Accardi: “Respeten su intimidad”

El cruce público de Alex y Charlotte Caniggia: “No le voy a mostrar a mi hija”

El inesperado gesto de Pampita con sus fanáticos en la vía pública: “No se le caen los anillos”

Homo Argentum, un éxito desde su estreno: superó el millón de espectadores en 11 días

Andrea Ghidone sorprendió al anunciar su próxima boda con su novio: “Nos casamos”