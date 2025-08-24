Tiene 13 años, la filmaron con un mayor de edad y está desaparecida: intensificaron la búsqueda de Yenifer Florentín

La adolescente de 13 años se habría ido con un supuesto novio, que mintió al decir que tenía 17 (Gentileza: Diario Chaco)

Desde el miércoles a la noche que no se tienen noticias de Yenifer Noemí Florentín, una adolescente de 13 años oriunda de Chaco que fue denunciada como persona desaparecida por su familia. Luego de que se difundiera un video de ella junto a su supuesto novio, las autoridades ordenaron un allanamiento y detención del sospechoso. “Se presume lo peor”, alertaron al hallar pertenencias, pero no su paradero.

En las últimas horas, la investigación encabezada por la fiscal Candela Valdez, de la Fiscalía N° 15 de Resistencia, dispuso la detención de un joven de 19 años, identificado como R. A. S. Se trataría del mismo hombre que fue grabado junto a la joven, mientras caminaban por la localidad de Presidencia de La Plaza, ubicada a poco más de 100 kilómetros de la capital chaqueña.

La pista que condujo al supuesto novio de la adolescente surgió de las redes sociales, después de que se viralizara un video de ambos. Se cree que la grabación habría sido realizada durante la madrugada del jueves, es decir, horas más tarde de que la menor abandonara la casa de su tutora, María Fretes, ubicada en la Quinta 76.

Según constó en la denuncia, Yenifer habría salido del domicilio alrededor de las 21:00 horas del miércoles 20 de agosto y, al notar que no regresaba a la vivienda, su padre, Ceferino Florentín, radicó la denuncia en la comisaría local. Desde que se dio aviso, el personal de la Policía del Chaco desplegó operativos de rastreo, entrevistas a vecinos y análisis de imágenes de cámaras de seguridad.

La adolescente habría salido de su casa cerca de las 21:00 horas

De acuerdo con la información publicada en Diario Norte, los procedimientos también contaron con la participación de la División Canes, pero no se obtuvieron resultados positivos. En simultáneo, se activaron protocolos especiales ante el riesgo de trata de personas o fuga asistida.

Durante la investigación, se identificaron dos perfiles de Instagram que estarían relacionados con la menor de edad. Por este motivo, se solicitó a la División de Cibercrimen que ejecutaran una apertura de emergencia que permita rastrear la ubicación de los últimos accesos de los perfiles.

Poco después, en las redes sociales se viralizó un video en el que se observaba como Yenifer caminaba junto a su pareja durante la madrugada del jueves. Además de permitir localizar el domicilio del joven, en el material se escucha a otro joven decir: “Trae a todas las chicas que quieren con vos, por ser el más hermoso de Plaza”.

En paralelo, la fiscal Valdez ordenó un allanamiento en su vivienda, la cual arrojó resultados positivos. De esta manera, secuestraron un teléfono celular marca LG y un anillo tipo plata, el cual fue reconocido por su cuidadora como pertenencia de la joven.

Los operativos de búsqueda dieron negativos hasta que identificaron al supuesto novio de la menor

En medio del procedimiento, también se descubrió que había mentido con su edad, ya que habría asegurado tener 17 años, pero su documentación demostró que tiene 19. Por este motivo, la titular de la Fiscalía N° 15 ordenó su detención inmediata y estaría a la espera de citarlo a indagatoria.

Hasta el momento, las autoridades tomaron el testimonio de dos adolescentes de 16 y 14 años, quienes habrían entregado una copia del video y se presume que serían amigos y/o conocidos de la adolescente. Sin embargo, las declaraciones que los menores aportaron a la Justicia no trascendieron.

Frente a esto, el jefe de la Policía de Chaco reconoció el sábado que el caso presentaría un escenario difícil al declarar: “Se presume lo peor”. Tras señalar que la joven “es reincidente en este tipo de situaciones, escapándose y ocultándose en viviendas de conocidos o allegados”, la pesquisa continúa con la coordinación de diferentes divisiones y monitoreo de comunicaciones digitales.