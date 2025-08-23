Un hombre murió electrocutado en Río Negro mientras robaba cables: habría sido abandonado

El accidente ocurrió en la localidad de General Godoy, en Río Negro.

Un hombre falleció electrocutado esta madrugada en la provincia de Río Negro, mientras robaba cables junto a un grupo de personas. El hecho ocurrió en la zona rural de la localidad de General Enrique Godoy, en el Departamento de General Roca.

“Al parecer, lo intentaron levantar y lo dejaron abandonado”, informó el comisario inspector Milton Hugo Almendra, al respecto.

De acuerdo con las primeras informaciones, el hallazgo fue minutos después de la una, después de que los vecinos del barrio advirtieran a la policía sobre un foco de fuego en la calle María Auxiliadora.

Al llegar a lugar, las autoridades se encontraron con el cuerpo de la víctima -ya sin signos vitales- a pocos metros de los cables cortados: también había una pinza y un poste de madera caído.

La ciudad pertenece al departamento de General Roca.

El hombre habría estado acompañado por al menos dos personas, quienes intentaron moverlo del sitio, según precisó el Jefe de la Unidad Regional II a Diario Río Negro.

Fuentes vinculadas a la investigación confirmaron a Infobae que, hasta el momento, la identidad del fallecido no pudo establecerse debido a que no llevaba documentación y presentaba graves quemaduras. Una mujer, que sería su pareja, se acercará a la morgue para intentar reconocer el cuerpo a partir de una pista obtenida por los investigadores.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de General Roca, donde esperan los resultados periciales que indiquen si hubo o no intervención de terceros, según precisó el medio local.

Un antecedente

El 18 de febrero del año pasado, un joven de 26 años murió electrocutado mientras robaba cables de alta tensión durante una tormenta que azotó a la ciudad mendocina de Guaymallén.

El hecho ocurrió en el barrio de San Vicente. Según informaron medios locales, un llamado al 911 alertó sobre lo sucedido. Fue un amigo de la víctima quien contó en comunicación telefónica con las autoridades que el joven, identificado como Juan Argentino Gerez, se encontraba inconsciente.

Cuando la Policía llegó al lugar del hecho, Gerez ya no estaba. Había sido trasladado por su amigo y un vecino de la zona, que había presenciado el incidente, al microhospital Puente de Hierro de la ciudad. Los agentes encontraron en el lugar de la electrocución que había un cable haciendo chispas y otro que daba contra un poste y estaba dañado.

La víctima fue trasladada al centro de salud Puente de Hierro.

Mientras tanto, desde el microhospital Puente de Hierro confirmaron la muerte de Gerez por electrocución. El cuerpo fue llevado a la morgue para realizar la autopsia correspondiente. Según el portal Sitio Andino, las cámaras de seguridad también indicarían que el ladrón fallecía habría estado robando cables junto a otra persona.

En tanto, la Policía se reunió con la madre de la víctima. La mujer contó que no sabía dónde se encontraba su hijo en el momento de la tragedia y, además, que se enteró de la muerte después de que un hombre se acercara a su casa y le narrara lo sucedido.

En tanto, en la localidad mendocina de Godoy Cruz también encontraron a otro joven de 27 años robando cables. El hecho ocurrió el día anterior al accidente en Guaymallén, en la intersección de las calles Marconi y Garay.

Pocos minutos antes, los vecinos llamaron al 911 y contaron lo que estaba pasando. Con la información que aportaron, la policía comenzó un patrullaje y pudieron detenerlo. Según informó El Sol, cuando los agentes llegaron al lugar, el delincuente intentó escapar. Huyó corriendo, tirando los cables robados y un cuchillo.

Mientras se alejaba, el ladrón apuntó con un arma a los efectivos que lo perseguían. Sin embargo, fue detenido cuando intentaba subir a un techo en la calle Lorenzini al 1080. Además, se pudo constatar que el arma que llevaba era una réplica de plástico.