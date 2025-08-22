Quién es “El Viejo” González, el narco preso detrás de las amenazas al gobierno de Santa Fe que ordenó balear un micro de agentes penitenciarios

El ataque contra el colectivo ocurrió a principios del año pasado

Un preso de alto perfil de la cárcel de Piñero fue acusado en una extensa audiencia de haber organizado una batería de delitos graves que fueron perpetrados por su presunta banda entre 2023 y 2024. Se trata de Walter Francisco “Viejo” González (39), quien purga condenas por venta de droga y asociación ilícita. Ahora, el fiscal Federico Rébola le atribuyó haber ordenado parte de la saga intimidatoria cometida a inicios del año pasado, que comenzó con atentados donde se dejaban notas con mensajes al gobierno provincial por el endurecimiento en las condiciones de detención, y que siguió con los asesinatos de dos taxistas, un colectivero y un playero en el mes de marzo.

Ante el juez Rodrigo Santana, el fiscal acusó a González por haber ordenado balear un colectivo de la empresa Laguna Paiva que el 2 de marzo del año pasado trasladaba a agentes penitenciarios. En ese ataque perpetrado por avenida Circunvalación a la altura de barrio Rucci –zona norte– resultó herido un guardia cárcel, que sufrió un roce de bala en la nuca.

Rébola explicó que “Viejo” González está alojado en el pabellón 25 de Piñero, para reclusos de alto perfil, donde hay un régimen más estricto para comunicarse y para recibir visitas. Sin embargo, las órdenes las transmitió a través de otro preso, Ricardo Omar Díaz, que estaba alojado en el pabellón 10 y tenía acceso a telefonía celular. También mediante su pareja Joana Soledad Rodríguez, su visita autorizada en el penal, que ni bien salía indicaba al resto de la estructura cuáles eran los pasos a seguir.

La amenaza que arrojaron los agresores al micro

Antes del ataque al micro del Servicio Penitenciario, el interno de Piñero había ordenado otra intimidación que fue noticia nacional, y que afortunadamente resultó fallida. Fue el 24 de enero del año pasado, cuando dos gatilleros de su presunta estructura fueron a un bar de la costanera norte de Rosario, arrojaron un papel con un mensaje para el gobierno y dispararon, aunque la pistola se trabó mientras todos los clientes del local se echaban a correr, según las filmaciones que publicó Infobae.

González es oriundo del barrio Copello, de la localidad de Capitán Bermúdez. Fue detenido en 2014 con 400 gramos de cocaína y recibió cuatro años de prisión por venta de droga. Luego, una sentencia a 20 años como líder de una asociación ilícita que había cometido tres homicidios. En julio de 2021 fue imputado por haber mandado a balear a un hombre que se había demorado en terminar la construcción de una de sus casas en la comuna de Serodino.

“El Viejo” no estuvo solo en la extensa audiencia judicial. De su núcleo cercano fueron acusados su pareja Joana Rodríguez, su sobrino Brian Jesús “Gordo” González –mediáticamente conocido por ser condenado a 16 años de cárcel por haber matado a una joven en una balacera contra un boliche de Capitán Bermúdez en 2014– y su madre Marta Mabel González.

Joana Rodríguez fue sindicada como quien retransmitía las órdenes de su pareja, una suerte de organizadora delictiva. Su madre, en tanto, de ser quien regenteaba la venta de droga al menudeo en Capitán Bermúdez, Rosario, Carcarañá y San Lorenzo, donde tiene búnkeres su hijo. Por su parte, “Gordo” González fue considerado partícipe en el ataque al colectivo lleno de agentes penitenciarios al proveer del arma y de los dos gatilleros que llevaron a cabo los disparos.

En los atentados se dejaban notas con mensajes al gobierno provincial por el endurecimiento en las condiciones de detención

El preso Ricardo Díaz, el del pabellón 10 de Piñero, fue imputado como presunto organizador de la banda de González, su compañero carcelario.

En otro escalafón fueron situados el presunto gatillero Osvaldo Ezequiel “Primo” Riquelme y su pareja Evelyn Jorgelina Rodríguez; al condenado sicario Héctor Germán Gerber –preso por con una condena a 16 años de cárcel por balear en la cara a una automovilista en un robo en San Lorenzo–, y a los “soldaditos” Diego Alberto Rica, Facundo Gabriel Berón y Walter David Cháves.

De acuerdo a la teoría del fiscal, fueron Walter Cháves y Osvaldo Riquelme quienes balearon el micro que llevaba a los agentes a sus respectivos domicilios y tiraron una nota con un escrito dirigido al gobierno por las condiciones de detención en las cárceles.

La presunta banda de González también fue responsabilizada en la audiencia de haber asesinado de nueve tiros a Mario Altamirano, un hombre de 44 años que fue ejecutado en su casa de Colombia al 400 de Carcarañá el 13 de julio de 2023. También de haber baleado a una pareja el 28 de septiembre de ese año tras citar a las víctimas bajo engaño de una supuesta operación inmobiliaria pactada a través de las redes sociales.

Entre los delitos atribuidos también estuvo un ataque a tiros que fue cometido el 27 de febrero del año pasado en Bolivia al 1700 de Rosario, donde abrieron fuego contra una mujer por el solo hecho de ser la novia de un preso que se había peleado en Piñero con Walter y Brian González. La víctima en ese caso sufrió heridas en las piernas y en una mano.