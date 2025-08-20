“¡Tirale! ¡Tirale!”: lo buscaban por robarle a una empleada judicial y lo atraparon con varias armas

Tras el robo de un auto en Mar del Plata, la Policía detuvo un sospechoso y secuestró varias armas y marihuana

Un sospechoso de 19 años fue detenido en las últimas horas en Mar del Plata tras una investigación por el robo de un auto, y la Policía Bonaerense encontró en su vivienda varias armas y casi dos kilos de marihuana. El operativo, además, derivó en la formación de una causa penal contra otras dos personas que estaban en el lugar.

Según informaron fuentes policiales, todo comenzó el 12 de agosto pasado, cuando una empleada judicial de la ciudad balnearia denunció que dos personas la habían increpado al intentar subir a su Peugeot 2008, estacionado en la esquina de Rawson y General Alvear.

La víctima relató que, mientras salía de su trabajo y se dirigía a su coche, dos hombres la atacaron, la empujaron y le sacaron las llaves, escapando con el vehículo.

Durante el robo, escuchó a uno de ellos decir: “¡Tirale! ¡Tirale!”. Y más tarde supo por un testigo que uno de los ladrones estaba armado.

Ortiz tras ser detenido

Además del auto, los asaltantes se llevaron pertenencias personales y ropa deportiva de su hijo. Al radicar la denuncia, la mujer manifestó no haber sufrido lesiones y confirmó que su seguro estaba al tanto del hecho.

El rodado fue hallado ese mismo día unas horas más tarde. Lo encontraron estacionado en la entrada de la Escuela de Educación Secundaria Nº32, en la calle Goñi al 1800. La víctima, al revisarlo, notó que faltaban cosas, como una mochila y una rueda de auxilio. En tanto, personal policial advirtió dos huellas en el portón trasero.

Con estos datos, los investigadores examinaron las huellas. Dos días después, el análisis arrojó un resultado: se reportó una coincidencia con un joven llamado Julián Ernesto Ortiz, de 19 años.

A partir de este informe policial, desde la Oficina de Delitos contra la Propiedad Automotor (ODEPA) -la fiscalía especializada en delitos automotores que conduce la fiscal Lorena Hirigoyen-, se solicitó una orden de allanamiento para una vivienda localizada en la calle William Morris al 8200. El procedimiento se llevó a cabo este miércoles.

El lugar presentaba dos construcciones conectadas por un patio interno, con ingreso común. La Policía encontró allí a Ortiz y lo detuvo. Pero eso no fue todo, ya que los agentes también hallaron y secuestraron armas de fuego y marihuana fraccionada.

Dos de las armas secuestradas por los agentes

De acuerdo al reporte policial, en la propiedad había una escopeta marca Batan calibre 12,70 (con secuestro activo desde 2014 por otro robo), un revólver calibre .22 sin numeración visible y otro revólver calibre .32 con numeración suprimida. También, siete cartuchos de posta de guerra calibre 12,70 y otros del mismo calibre, junto con nueve municiones .22 de punta hueca.

En el domicilio, los efectivos además hallaron un pasamontañas negro, un cuello deportivo perteneciente al hijo de la víctima, una chapa patente asociada a un Toyota Etios, un teléfono celular y cinco bolsas de nailon con un total de 1,844 kilos de cogollos de marihuana.

Los elementos secuestrados durante el allanamiento

Además de Ortiz, la fiscal Irigoyen ordenó la notificación de causa a dos familiares del sospechoso que se encontraban en el lugar al momento del allanamiento: se trata de una mujer de 32 años y un hombre de 62. A ellos se los acusa por los delitos de por tenencia ilegal de arma de uso civil e infracción a la ley 23.737 (drogas). No fueron arrestados.

El joven de 19 años quedó alojado en la Unidad Penal 44 de Batán por disposición judicial. En su caso, enfrenta cargos por robo agravado automotor y tenencia ilegal de arma de guerra. Será indagado en las próximas horas.