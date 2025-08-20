Crimen y Justicia

“¡Tirale! ¡Tirale!”: lo buscaban por robarle a una empleada judicial y lo atraparon con varias armas

Tiene 19 años y lo capturaron en una casa de Mar del Plata, donde agentes además secuestraron casi dos kilos de marihuana

Guardar
Tras el robo de un auto en Mar del Plata, la Policía detuvo un sospechoso y secuestró varias armas y marihuana

Un sospechoso de 19 años fue detenido en las últimas horas en Mar del Plata tras una investigación por el robo de un auto, y la Policía Bonaerense encontró en su vivienda varias armas y casi dos kilos de marihuana. El operativo, además, derivó en la formación de una causa penal contra otras dos personas que estaban en el lugar.

Según informaron fuentes policiales, todo comenzó el 12 de agosto pasado, cuando una empleada judicial de la ciudad balnearia denunció que dos personas la habían increpado al intentar subir a su Peugeot 2008, estacionado en la esquina de Rawson y General Alvear.

La víctima relató que, mientras salía de su trabajo y se dirigía a su coche, dos hombres la atacaron, la empujaron y le sacaron las llaves, escapando con el vehículo.

Durante el robo, escuchó a uno de ellos decir: “¡Tirale! ¡Tirale!”. Y más tarde supo por un testigo que uno de los ladrones estaba armado.

Ortiz tras ser detenido
Ortiz tras ser detenido

Además del auto, los asaltantes se llevaron pertenencias personales y ropa deportiva de su hijo. Al radicar la denuncia, la mujer manifestó no haber sufrido lesiones y confirmó que su seguro estaba al tanto del hecho.

El rodado fue hallado ese mismo día unas horas más tarde. Lo encontraron estacionado en la entrada de la Escuela de Educación Secundaria Nº32, en la calle Goñi al 1800. La víctima, al revisarlo, notó que faltaban cosas, como una mochila y una rueda de auxilio. En tanto, personal policial advirtió dos huellas en el portón trasero.

Con estos datos, los investigadores examinaron las huellas. Dos días después, el análisis arrojó un resultado: se reportó una coincidencia con un joven llamado Julián Ernesto Ortiz, de 19 años.

A partir de este informe policial, desde la Oficina de Delitos contra la Propiedad Automotor (ODEPA) -la fiscalía especializada en delitos automotores que conduce la fiscal Lorena Hirigoyen-, se solicitó una orden de allanamiento para una vivienda localizada en la calle William Morris al 8200. El procedimiento se llevó a cabo este miércoles.

El lugar presentaba dos construcciones conectadas por un patio interno, con ingreso común. La Policía encontró allí a Ortiz y lo detuvo. Pero eso no fue todo, ya que los agentes también hallaron y secuestraron armas de fuego y marihuana fraccionada.

Dos de las armas secuestradas
Dos de las armas secuestradas por los agentes

De acuerdo al reporte policial, en la propiedad había una escopeta marca Batan calibre 12,70 (con secuestro activo desde 2014 por otro robo), un revólver calibre .22 sin numeración visible y otro revólver calibre .32 con numeración suprimida. También, siete cartuchos de posta de guerra calibre 12,70 y otros del mismo calibre, junto con nueve municiones .22 de punta hueca.

En el domicilio, los efectivos además hallaron un pasamontañas negro, un cuello deportivo perteneciente al hijo de la víctima, una chapa patente asociada a un Toyota Etios, un teléfono celular y cinco bolsas de nailon con un total de 1,844 kilos de cogollos de marihuana.

Los elementos secuestrados durante el
Los elementos secuestrados durante el allanamiento

Además de Ortiz, la fiscal Irigoyen ordenó la notificación de causa a dos familiares del sospechoso que se encontraban en el lugar al momento del allanamiento: se trata de una mujer de 32 años y un hombre de 62. A ellos se los acusa por los delitos de por tenencia ilegal de arma de uso civil e infracción a la ley 23.737 (drogas). No fueron arrestados.

El joven de 19 años quedó alojado en la Unidad Penal 44 de Batán por disposición judicial. En su caso, enfrenta cargos por robo agravado automotor y tenencia ilegal de arma de guerra. Será indagado en las próximas horas.

Temas Relacionados

Mar del PlataRobosInseguridadPolicía BonaerenseÚltimas noticias

Últimas Noticias

“Hay que matarlo”: una patota dejó en coma a un contratista ante la mirada de la Policía en Puerto Deseado

Fabio Dante Cattani, de 56 años, está en terapia intensiva. Perdió el bazo, un testículo, tiene ocho fracturas costales y un pulmón que no le funciona. La jueza a la que le cayó el caso es pariente de un sospechoso y se excusó. La causa, 10 días después, denuncian que está paralizada

“Hay que matarlo”: una patota

Patricia Bullrich presentó un nuevo sistema para desbloquear e investigar celulares: cómo funciona

La herramienta se sumará a las Fuerzas Federales. Su incorporación permitirá decodificar más rápido los datos de teléfonos sospechosos en el marco de operativos

Patricia Bullrich presentó un nuevo

Cayó el creador de “Al ángulo TV”, una página ilegal que retransmitía partidos de fútbol y Fórmula 1

Se trata de Alejo Leonel Warles, alias “Shishi”, detenido en la ciudad de Paraná

Cayó el creador de “Al

Condenaron al hombre que atropelló y mató a un joven en el Calafate en 2015: la lucha de su madre para evitar la prescripción del caso

Justo José Romero fue sentenciado a tres años de prisión en suspenso por la muerte de Lucas Lencina, quien fue embestido por su auto cuando circulaba en moto en la ciudad santacruceña. La causa estuvo a punto de quedar impune

Condenaron al hombre que atropelló

“Todo te queda bien”: los chats que comprometen al juez de San Isidro denunciado por acoso sexual y abuso de poder

Los mensajes son entre Ernesto García Maañón y la funcionaria judicial que lo acusó. El camarista de 76 años presentó su renuncia al cargo y espera que el gobernador Kicillof se expida

“Todo te queda bien”: los
ÚLTIMAS NOTICIAS
En casi un año, el

En casi un año, el Gobierno tuvo que intervenir ante 164 denuncias de bloqueos sindicales contra empresas

YPF redefine su proyecto de GNL: cinco barcos en Río Negro, ejecución más rápida y mayor exportación de petróleo

El saldo de la balanza comercial fue positivo en USD 988 millones, el mejor resultado en lo que va del año

Uno por uno: así votaron los diputados el rechazo al veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad

Científicos descubren que la reducción del flujo sanguíneo acelera el avance de tumores

INFOBAE AMÉRICA
El abogado de Jimmy Lai

El abogado de Jimmy Lai defendió la libertad de expresión en los alegatos finales de su juicio por sedición en Hong Kong

Estados Unidos, Emiratos Árabes y potencias aliadas demandan una tregua en Sudán y acceso humanitario ante el agravamiento de la crisis

Japón propuso la creación de una ‘zona económica’ entre el océano Índico y África para reforzar su presencia en el continente

Gilberto Gil, un gigante de la música brasileña, llega a Buenos Aires como parte de su gira despedida

El Reino Unido golpea redes de criptomonedas que ayudan a Rusia a eludir las sanciones por la guerra en Ucrania

TELESHOW
Luego de cuatro meses, la

Luego de cuatro meses, la ex GH Martina Pereyra reveló su íntima reacción al enterarse que le ocultaron la muerte de su abuela

Eva Bargiela y Facundo Moyano ya están divorciados: “Estoy contenta que esta etapa tan difícil se haya terminado”

Una tarde de lluvia, mimos y compañía: Laurita Fernández y su perra Miel inseparables en su casa

La incomodidad de Martín Pepa en la primera salida con Pampita luego de la reconciliación

Santiago Korovsky recordó cómo nació División Palermo y comparó el proyecto inicial con el trailer que vio la luz