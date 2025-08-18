Crimen y Justicia

El fin de la vida criminal de Luquitas que le costó la amputación de la falange de un dedo a un policía

Tenía dos pedidos de captura y uno era por ser parte de la banda de “Pito Wey”, histórico líder de ladrones de entraderas en La Matanza

Así fue el arresto de Luquitas

Lo buscaban por un robo en Morón de 2023. Y lo buscaban también por integrar una organización delictiva dedicada a cometer entraderas en La Matanza desde marzo pasado y por el que ya fue detenido su histórico líder, Pito Wey y algunos de sus laderos. Ahora, las esposas se las pusieron a Luquitas. Y, durante el procedimiento, un policía de la DDI local sufrió la amputación de una falange de un dedo.

En el marco de una extensa investigación llevada adelante por la DDI La Matanza, personal policial concretó la detención de un Lucas Ignacio Castro, de 21 años, y considerado brazo ejecutor de la banda de entraderas que le valió un pedido de captura nacional e internacional.

El arresto, que se conoció este lunes, se dio el 16 de agosto pasado, en el marco de una causa en la que intervienen el Juzgado de Garantías N°3, a cargo de Rubén Ochipinti y la UFI N°11 de la fiscal Evangelina Sánchez.

La investigación de la Justicia de La Matanza se inició el 11 de marzo pasado, cuando a las 2.50 Rosa, de 80 años, denunció que se encontraba durmiendo en su vivienda de la calle Ramón Falcón al 3500, en la localidad de San Justo, junto a su pareja, cuando escuchó ruidos en el fondo de la casa.

La moto secuestrada al prófugo

Según su relato, varios sospechosos encapuchados ingresaron por la ventana trasera de su vivienda, lo que la llevó a accionar la alarma vecinal. Los intrusos huyeron rápidamente, aunque alcanzaron a llevarse un teléfono celular y una notebook.

Esa misma madrugada, una hora más tarde, otro vecino de 49 años denunció que mientras dormía en su domicilio de Cabo Vacca al 100, en la localidad de Lomas del Mirador, fue sorprendido por al menos cinco delincuentes armados que lo redujeron y le sustrajeron dinero en efectivo junto con otros elementos de valor.

A partir de estos episodios se desplegaron tareas investigativas que incluyeron análisis de cámaras de seguridad, comunicaciones, testimonios y trabajos de campo.

Luquitas, procesado en la DDI de La Matanza

De esa manera, se logró establecer la existencia de una banda organizada responsable de al menos cinco hechos bajo un mismo modus operandi, la banda de Pito Wey.

Los investigadores identificaron a los integrantes del grupo delictivo y sus roles definidos: Dylan Gonzalo Ezequiel Pérez alias Pito Wey (22), señalado como jefe y chofer; Lucas Ignacio Castro alias Luquitas (21), apuntado como brazo ejecutor; Cristian Ariel Castro (47), considerado organizador y campana; A.M.U.B.A., L.I.R., ambos ejecutores; y Estrella C. (19), señalada como marcadora y encargada de ocultar y reducir los objetos robados. Y novia de Pito Wey.

Parte de lo que le secuestraron

Así cayeron uno a uno

El 30 de junio pasado, tras librarse 15 allanamientos y 6 órdenes de detención, fue arrestada Estrella A., y se incautaron armas de fuego y diversos elementos que complicaron aún más la situación procesal del grupo.

La captura de los prófugos demandó operativos sucesivos. El 10 de julio, en el marco de un allanamiento en el barrio cerrado Las Casuarinas de Canning, no se logró dar con Pito Wey, aunque sí se obtuvo información sobre sus movimientos y contactos. Finalmente, el 1 de agosto, personal encubierto montó una vigilancia en inmediaciones de Dr. Ignacio Arieta y Lartigau, en San Justo, donde se escondía en una finca. Allí fue detenido cuando intentaba salir del lugar.

Tres días después, se localizó a Cristian Ariel Castro en cercanías de Santa María y Godoy Cruz, en La Tablada. El hombre arribó en un Citroën Xara Picasso negro y fue arrestado en el lugar. En ese procedimiento se secuestraron el vehículo, un teléfono celular y un juego de llaves.

Y Luquitas también

El fin de la vida en la clandestinidad de Luquitas

El último de los golpes al grupo ocurrió el 16 de agosto, cuando la Policía logró interceptar en la rotonda de La Tablada a Luquitas, quien circulaba en una motocicleta Yamaha MT.

El operativo se desarrolló tras establecer que el prófugo se ocultaba en el barrio de emergencia Villa Palito, en San Justo. Junto a la moto, se secuestraron un teléfono celular, una mochila con pasamontañas y varias prendas de vestir.

Durante el traslado de los elementos incautados, se produjo un accidente: al cargar la motocicleta en el móvil, el vehículo cayó sobre la mano de un oficial subayudante, integrante del Gabinete de Robos y Hurtos. Como consecuencia sufrió la amputación de la primera falange del dedo meñique de su mano izquierda, siendo trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde recibió curaciones y quedó fuera de peligro.

Cabe señalar que Luquitas además registraba otro pedido de captura activo por robo agravado por efracción, requerido por el Juzgado de Garantías N° 6 y la UFI N° 7 de Morón, en una causa de 2023.

