Una turista italiana fue atacada con un ladrillazo camino al Aeropuerto de Ezeiza: fue internada y perdió el vuelo

Ataque sobre la autopista Riccheri.

Una turista italiana, que había venido de vacaciones a la Argentina, fue víctima de un violento ataque a piedrazos este domingo por la noche, cuando viajaba en el auto de su hermano hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde debía abordar el avión que la llevaría de regreso a su país.

Producto de los impactos, registrados en uno de los accesos a la Autopista Riccheri, la mujer sufrió diversos cortes en su rostro y debió ser hospitalizada en el Hospital General de Agudos Cecilia Grierson, de Villa Lugano, por lo cual perdió el vuelo.

“Por seguridad, entran por el Mercado Central y son atacados por tres personas -aparentemente menores de edad- produciendo la rotura del vidrio delantero, donde viajaba mi suegra, le impacta en la cara y el ladrillo quedó en la parte trasera del vehículo”, explicó este lunes por la mañana Valentín, yerno de la víctima, en diálogo con radio Mitre.

Según relató el joven, la víctima, identificada como Silvia Robles, oriunda de Italia, estaba siendo trasladada por su hermano al aeropuerto de Ezeiza porque tenía que abordar el vuelo de regreso a su país natal.

“Lamentablemente, tuvimos que suspender el viaje. Fue derivada al hospital y le tuvieron que dar un par de puntos porque el impacto le produjo un corte en el rostro”, comentó Valentín, durante una entrevista con la periodista Mercedes Ninci.

Tras permanecer algunas horas internada, durante las cuales recibió las curaciones correspondientes, la mujer fue dada de alta en las primeras horas de este lunes.

